“Alas rotas es un llamado a acabar con el silencio”

Josefina Vázquez Mota (JVM) presenta su nuevo libro Alas rotas. Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, una compilación en donde expertos explican desde cómo prevenir, cómo ayudar a las víctimas, hasta cómo desmantelar los millonarios negocios del crimen organizado que prostituye personas.

JVM: Alas rotas tiene testimonios desgarradores que nos demuestran que éste es un crimen que sucede en cualquier familia, que ninguna está al margen de este riesgo y este dolor tan terrible. Expone un capítulo de lo que vivimos y que seguramente va a crecer, que son los ciberdelitos, más del 90% de los crímenes contra niñas y niños se cometen a través de las redes sociales y muchas y muchos de nosotros conocemos muy poco sobre este mundo. También nos presenta la experiencia que nos comparte una doctora de Argentina que logró que dibujos de niñas y niños muy pequeños se acepten como evidencia suficiente para tener acceso a la justicia y no estar del lado de la impunidad, como desafortunadamente sucede aquí. Alas rotas presenta muchas alternativas para quienes desafortunadamente son víctimas de este crimen, que les acompaña el resto de su vida, que las y los destrozan, muchas veces para siempre, y también presenta una serie de cambios legislativos, judiciales que tenemos que hacer, y también en nuestro metro cuadrado, porque, como bien dice Moisés Laniado, que expone el programa de prevención: “necesitas toda una comunidad para que este crimen suceda y necesitas toda una comunidad para que deje de suceder”.

La senadora Josefina Vázquez Mota, en enero pasado. Foto: Especial

BB: El prólogo lo escribe Santiago Nieto, quien explica que los tratantes de personas usan nuevas plataformas.

JVM: Quiero reconocer al doctor Santiago Nieto porque ha sido un aliado invaluable en esta lucha contra el crimen de violencia sexual. Algunos se preguntarán ¿qué hace el doctor Nieto, que encabeza la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), en Alas rotas? Después del crimen organizado y el narcotráfico, lo segundo más rentable en el planeta es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes: México aporta al resto del planeta 70% de los contenidos de pornografía infantil, lo cual nos coloca, por supuesto, en un lugar de vergüenza, de alarma, que debiese detener la marcha del país y preguntarnos no solamente ¿qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer?, sino sobre todo ¿qué tenemos que hacer? Todas y todos vamos a encontrar en Alas rotas un instrumento y un llamado a la acción. Éste es un crimen que se comete, de manera muy particular, en el metro cuadrado donde viven los menores, un depredador sexual ataca al menos 60 veces en su vida, por eso es tan importante que se rompan estos “secretos sucios”, como Mayté dice en su testimonio: “mi mamá se volvió a casar, tenía una segunda pareja, el abuelo de la pareja de mi mamá, de 90 años, iba por mí al kínder, yo tenía 5 años apenas, y cometía el crimen de violencia sexual contra mí. Mis padres se dieron cuenta y al poco tiempo lo perdonaron”.

BB: Muchas familias tratan de ocultar la realidad.

JVM: Sin duda. En el programa de prevención lo que dice la comunidad judía es que desde los 3 años, respetando su desarrollo cognoscitivo y emocional, los niños tienen que aprender que nadie puede tocar ciertas partes de su cuerpo, y que si alguien quiere hacerlo, deben de tener un árbol de la confianza, tres adultos a quienes contarles con una premisa fundamental a la cual esos adultos se comprometen, y es decirle a la niña o al niño: “yo te creo”.

(Los menores) deben tener un árbol de la confianza, tres adultos a quienes contarles con una premisa fundamental a la cual esos adultos se comprometen, y es decirle a la niña o al niño: ‘yo te creo, lo que tú me vengas a contar yo te creo’

BB: Este libro lo veo como un manual para prevenir la violencia sexual.

JVM: Totalmente. Desde que se presenta el programa de prevención, y luego tenemos dos capítulos espléndidos, uno de la doctora Josefina Lira, que va describiendo cuáles son los indicadores de esta violencia sexual, las consecuencias en enfermedades de transmisión sexual, es decir, todo aquello que no nos hemos atrevido a hablar, aunque esté en nuestro metro cuadrado, en una sociedad patriarcal, machista, donde no se reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos, sino se les ve como un objeto, como algo que te pertenece y puedes hacer con ellas y ellos lo que te venga en gana. Junto con ello, es un manual si ya hay una víctima qué camino seguir en materia de justicia; en nuestro país un criminal tiene una total impunidad. En el Senado hemos propuesto muchas iniciativas, pero quiero destacar dos: primero, tener un registro de depredadores sexuales, como en muchísimos países del mundo, porque cuando salen de prisión y van a pedir un empleo tienen derecho a ello, pero no con niñas y con niños, y así como se piden cartas de antecedentes penales, pedir una carta de antecedentes de aquellas y aquellos que tuvieron contacto con niñas y niños. En nuestro país saltan de una escuela a otra, de una iglesia a otra, de una casa a otra, porque no hay un registro que detecte que esa persona es un depredador o una depredadora sexual. Lo segundo es que este crimen nunca prescriba, ¿qué significa?, que no importa la edad de la víctima, pueda denunciar. Nuestro país ocupa el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta después de Tailandia, es el paraíso de los pedófilos y estamos trabajando mucho, pero debe acabar la impunidad y que la víctima pueda denunciar 10, 20, 30, 40 años después y va a tener acceso a la justicia.