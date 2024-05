El atentado contra Alessandra

Faltan menos de tres semanas para las elecciones en México, las más grandes de la historia, donde se renovarán más de 20 mil cargos y la violencia se agudiza.

El informe “Votar entre balas” asegura que son casi 40 los asesinados, cuando se incluyen a familiares y colaboradores que están trabajando en la campaña.

Hace apenas unos días hablaba en este espacio de la cantidad de candidatos que han tenido que declinar, muchas mujeres que habían sido amenazadas.

En Zacatecas 217 candidatos, en su mayoría mujeres, y principalmente de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, decidieron no seguir en el proceso electoral, la mayoría dijo que se debe a motivos personales, solamente en un caso, una de ellas aseguró que sufrió violencia de género.

El Instituto Electoral de Zacatecas declaró que de las renuncias 31 casos corresponden a diputaciones, 21 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional, 17 corresponden a presidencias municipales, 24 a sindicaturas y 145 a regidurías.

Ahora, estas amenazas cumplidas también se están dando en la Ciudad de México, con el atentado este fin de semana, el sábado en la noche, a la candidata Alessandra Rojo de la Vega, de la alianza PAN, PRI Y PRD, que contiende por la alcaldía Cuauhtémoc. El atentado se dirigió directamente a ella. El coche en el que viajaba recibió 6 impactos de bala, tanto en la carrocería como en los cristales.

Ella asegura que le tendieron una trampa, que le pidieron que ayudara a una mujer en un acto en el que estaba y que encabezó en la colonia Peralvillo. Ahí le dieron un papel en donde la citaron de manera urgente en un lugar, y cuando llegó a la dirección, le dispararon.

En un mensaje publicado en la red social X, Rojo de la Vega escribió: “Escuché el primer disparo y me agaché. Tengo miedo, pero voy a seguir con todo y miedo, siendo valiente, no me voy a rajar”.

Ella cuenta que alcanzó a ver a su agresor cuando ella iba a bordo de su camioneta y que el disparo lo hizo una persona en la banqueta, que vio a la persona cuando traía un casco. Se encontraba en la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle Francisco Tamagno, colonia Peralvillo.

También contó que ya había sido amenazada, que su padre había recibido una llamada en la que le dijeron que harían daño a sus hijas.

Rojo de la Vega ha sido muy crítica con las autoridades en el poder, sobre todo con las de la Ciudad de México. Incluso, ha criticado fuertemente y cuestionado el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la cual dice no confiar.

Aumenta la violencia

El vehículo en el que viajaba la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, recibió varios impactos de bala el sábado. Foto: Especial

Y es en esta Fiscalía donde ya presentó la denuncia por intento de homicidio calificado en grado de tentativa, con arma de fuego. Ella asegura que entregó información para la carpeta de investigación, que incluye incluso el número telefónico de donde salió la llamada de amenaza a su padre. Es lo que tiene que hacer por ley.

La misma FGJCDMX señaló que previo a la denuncia formal presentada, ya se había iniciado una investigación por noticia criminal, luego de que los hechos fueran dados a conocer por la agraviada en redes sociales.

Alessandra asegura que este atentado le cambiará la vida, que tiene miedo, pero no la van a callar y que ella no va a renunciar.

Pero muchos otros candidatos sí han tenido que dejar su lugar. Muchas mujeres, en casi todos los casos, han renunciado porque han recibido amenazas muy fuertes, ya sea de algún contrincante o también del crimen organizado, que se quiere fortalecer en esta contienda electoral.

Las autoridades simplemente les piden que presenten su denuncia. ¿Quién, en su sano juicio, ya aterrada y que por eso haya abandonado la candidatura, denunciará? No es una exageración, la vida de muchas personas está en juego.

Este mismo fin de semana quien sí perdió la vida fue Rosa Madel, activista de 53 años de Oaxaca, quien estaba vinculada al partido Movimiento Ciudadano.

La activista fue interceptada cuando transitaba por el municipio de Asunción Ixtaltepec, salió de su coche para comprar en la avenida principal y sicarios abrieron fuego contra ella.

Tan sólo el pasado mes de abril fueron asesinados 4 aspirantes de varios partidos. Entre los aspirantes asesinados el mes pasado hay una del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado del oficialismo, y uno más del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero en ese mes no sólo fueron asesinatos, se dieron 24 agresiones, de las cuales cuatro fueron homicidios, cinco secuestros, tres atentados, dos ataques armados y 10 amenazas.

El proceso electoral ha registrado un aumento del 67% de las agresiones contra políticos, sólo entre marzo y abril. Los estados más violentos han sido Morelos, Chiapas y Puebla.

Las cifras de la violencia que alarmaron en los comicios del 2018, cuando se dieron 48 asesinatos relacionados con las elecciones, según un informe de la organización Laboratorio Electoral, se han superado en este 2024, y todavía falta la etapa más crítica de esta campaña, que es la final.