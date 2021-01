Biden marca era con órdenes ejecutivas

Al asumir la presidencia de Estados Unidos Joe Biden ha tomado una serie de medidas para separar su gestión de la de Donald Trump y ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, algunas directamente relacionadas con México, como la cancelación del muro fronterizo o la legalización de 11 millones de latinos.

Platicamos con Juan Pablo de Leo, periodista especializado en temas internacionales, quien ha cubierto de cerca, este cambio de poderes en Estados Unidos.

JPL: Creo que lo más importante es entender cómo se va a ampliar la relación México-Estados Unidos, básicamente en estos últimos cuatro años de la presidencia de Donald Trump la relación bilateral se centró en dos temas fundamentalmente: la migración, que tenía que ver con este resguardo del gobierno mexicano de la frontera sur entre México y Centroamérica, y el tema comercial, que se centró en la discusión del nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Fuera de eso EU sacó por completo las manos hasta estos últimos incidentes de las Agencias de Inteligencia, que vimos está a discusión actualmente con los diferentes juicios a funcionarios mexicanos en EU; fuera de ello, en eso se basó la relación entre Trump y México.

Joe Biden tiene un acercamiento completamente diferente, la agenda bilateral se va a ampliar de manera muy importante, hacia temas de derechos humanos, de gobernabilidad, de democracia, por supuesto que migratorios, comerciales y lo más importante en asuntos que tengan que ver con las energías verdes porque gran parte del plan de gobierno que tiene Biden es invertir en energías verdes para detonar la economía, detonar la innovación y poner a Estados Unidos en otra palestra en cuanto a energías verdes se refiere.

BB: Pero eso va totalmente en contra de lo que piensa el gobierno de México.

JPL: Claro. Y parte de lo que tiene planeado Biden dentro del presupuesto de las energías verdes es para otros países, específicamente para América Latina, y ahí vendrá justamente un choque con las políticas del actual gobierno mexicano porque son dos cosas, número uno, la inversión que él va a hacer directamente para que los países puedan financiar la construcción de energías verdes y que respeten el Acuerdo de París.

México, hay que recordar que está adscrito y suscrito al Acuerdo de París al que EU regresa en una de las órdenes ejecutivas ya entrándole en ese tema, pero no va a permitir que los países tomen ventaja ante las energías que pueden ser más baratas como las fósiles y el carbón ante el intento que está haciendo este gobierno de jugar limpio en cuestión energética; entonces, por supuesto que va a haber un choque ahí con el gobierno mexicano.

Habrá un choque a nivel presupuestal y de inversión, en el sentido de que Estados Unidos le va a exigir a los países, a China y a otros, que cumplan con los acuerdos que tienen, el de París en cuanto a las emisiones y al uso de energías fósiles. Y eso es un punto que no hay que perder de vista porque va a ser un eje central de la política de Joe Biden, por ahí va a ir y tiene un mandato de los votantes y de su mismo partido demócrata para que así sea y no me parece que se vayan a poder zafar.

Va contra medidas de Trump

El presidente de EU, Joe Biden, firma más de 10 órdenes para delinear el cambio en el Gobierno, ayer. Foto: AP

En ese sentido vamos a revisar también lo que hace el Congreso de EU porque ya hay dos cartas referentes a lo que está ocurriendo en México de parte de los legisladores y también líderes sindicales y laborales, qué está ocurriendo con el tratado comercial en cuestión laboral y de qué manera México no está respetando los acuerdos laborales y por otra parte, qué está ocurriendo con las inversiones norteamericanas en México que habían hecho una apuesta por las energías verdes y que a partir de las políticas de este gobierno se han paralizado; no se va a quedar así como está, tendrá el apoyo el presidente Biden del Congreso estadounidense y serán los demócratas quienes más van a presionar en ese sentido; ésa es la parte energética.

BB: Otra de las órdenes ejecutivas importantes fue en migración, Joe Biden asegura que en cinco años va a legalizar a muchísimas personas, a migrantes en EU y de esos, muchos son mexicanos.

JPL: Sí, son dos pasos, va a firmar la orden ejecutiva en los siguientes días. Lo que sí hizo con los dreamers, el muro fronterizo y la detención de la separación de las familias en la frontera y la deportación. Pero hablando específicamente de la reforma migratoria, prometió en campaña que iba a legalizar a once millones de migrantes, como está planteada y pensada la propuesta es que de aquí a cinco años las personas en Estados Unidos van a poder recibir una residencia temporal y tienen que cumplir ciertos requisitos como no tener antecedentes penales, trabajo estable, pagar impuestos, seguridad social y otros aspectos.

De cinco a ocho años es cuando ya podrán tener oportunidad, quienes no tienen papeles, de convertirse en ciudadanos estadounidenses, siempre y cuando sigan cumpliendo estos requerimientos que propone Joe Biden. Son dos pasos, el primero, a los cinco años una residencia temporal, y el segundo, a los ocho años, una ciudadanía. Se ha prometido una reforma por muchos años, llegaron muy cerca durante la presidencia de George Bush, pero el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre tiró por completo esa posibilidad. Con Obama el tema fue algo muy delicado, porque fue uno de los presidentes que más deportó durante su época y ya no hablemos de lo que ocurrió con Donald que intentó por todos los medios, judiciales y legales, tirar programas como el DACA, que en esta orden ejecutiva que firma Biden amplía la protección para los dreamers, que son estos jóvenes llevados por sus padres y que fueron a la escuela, que aportan a la sociedad y que son prácticamente estadounidenses; ellos no decidieron cruzar la frontera, sino que fue una decisión de sus padres.

BB: ¿Esos jóvenes dreamers en cuánto tiempo podrán legalizar su situación migratoria?

JPL: En estos momentos está únicamente ampliando la protección y queda por ver, después de esta orden ejecutiva, si tiene que pasar por el Congreso.

BB: El muro de Donald Trump que finalmente ha dicho que no se va a hacer.

JPL: En cuanto a decreto fue regresarle el presupuesto al ejército, porque ¿qué es lo que estaba haciendo Trump?, era desviar recursos presupuestados y trasladarlos a la construcción del muro, a una barrera con México.

Sí va a reforzar la frontera, es algo que también prometió, y es algo que va a dejar en manos del Departamento de Homeland Security, que lo que ellos van a hacer es apelar más a la tecnología y a la inteligencia para resguardar la frontera, que una barrera física que finalmente no tiene sentido.