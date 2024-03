“Soy el candidato más escaneado de toda la Ciudad de México”

Santiago Taboada es el candidato de la alianza Va por la CDMX (entre el PAN, PRI y PRD), para gobernar la Ciudad de México. Platicamos con él para La Razón.

Bibiana Belsasso (BB): Santiago, ¿por qué crees que eres la mejor opción para gobernar la Ciudad de México?

Santiago Taboada (ST): Nosotros hemos tenido resultados, logramos pasar a la alcaldía Benito Juárez de ser un lugar donde había más robos a casa-habitación a volvernos la alcaldía más segura para vivir en la Ciudad de México.

Tuvimos la oportunidad de lograr ser la alcaldía con los mejores espacios públicos, donde la gente quiere hacer deporte en los deportivos públicos, donde las mujeres de esta ciudad pueden caminar tranquilas.

Mantuvimos las estancias infantiles y logramos darles a los adultos mayores medicinas gratis y Médico en tu Casa, y eso es algo que la gente vive y que la gente sabe.

Hoy la calidad de vida es la que está en juego en la Ciudad de México, y ésa es la que nosotros hemos puesto como reto fundamental para toda la ciudad.

La calidad de vida pasa por la seguridad, pasa porque la gente que menos tiene tenga un hospital público dónde atenderse, o que pueda tener una medicina gratuita si es un adulto mayor o una persona con discapacidad. Eso es lo que hicimos, eso es lo que construimos en Benito Juárez y eso es lo que queremos abrir y que más gente pueda tener esa misma calidad de vida en la Ciudad de México.

BB: ¿Cómo se podría replicar lo que se hizo en la Benito Juárez en toda la CDMX?

ST: Blindar Benito Juárez fue una estrategia que le dio a los policías herramientas, capacitación y se logró que a Benito Juárez le fuera bien, y si le va bien a Benito Juárez le va bien a la ciudad, pero esa estrategia precisamente tiene que visualizarse en toda la ciudad, tiene que haber policías bien pagados, tiene que haber esas patrullas que deben cuidar a los vecinos y tiene que tener su principal eje también en la calidad de quienes cuidan nuestra ciudad, cuidar a quienes nos cuidan, pero también darles herramientas y elementos para que cuiden bien a quienes aquí están.

BB: Ustedes lograron conservar en la Benito Juárez ciertos programas que el Gobierno federal eliminó, como las estancias infantiles, ¿cómo lo pudieron hacer?

ST: Nosotros entendemos que la política social tiene que ver con esa calidad de vida. Cuando rescatamos las instancias infantiles, cuando les dimos a los adultos mayores medicinas, médicos gratis, fue pensando en eso precisamente, en que esos programas sociales que han estado y han fortalecido la economía de la gente y la calidad de vida, tienen que seguir siendo prioridad.

El candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, en entrevista. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

BB: De ser jefe de Gobierno, ¿cómo sería tu forma de gobernar?

ST: Nosotros tenemos claridad y un diagnóstico de la ciudad, nosotros creemos que la ciudad debe de cambiar y debe tener prioridad en cinco sentidos: la seguridad, el agua, la salud, la educación y, por supuesto, el transporte.

Principalmente, el transporte público que es el que más demanda atención y el que está más abandonado, tenemos un Metro que se cae, tenemos un Metro que choca todos los días, tenemos microbuses, combis que no pueden dar un buen servicio porque no tienen un compromiso del gobierno, es un caos la Ciudad de México en términos de movilidad.

Moverte en esta ciudad cada día es más complicado, viajar seguro en esta ciudad sin que te roben, sin que te quiten tu cartera, sin que te quiten el celular es complicado.

Hay que evitar que a la gente se le extorsione, que lleguen y te pidan cobro por derecho de piso, ésa es la realidad de la ciudad y es la que tiene que cambiar en los próximos meses.

BB: Hay muchos retos en la ciudad, el drenaje, el agua, la basura, ¿cómo solucionarlos?

ST: Por supuesto que es un reto la Ciudad de México, pero si tienes claras las prioridades, si tienes precisamente la oportunidad de que con los presupuestos que hay en la ciudad, con las estrategias y con las personas adecuadas, podrás realmente llevar un gobierno que le dé resultados y que le dé calidad de vida a la gente.

Este gobierno abandonó a quienes menos tenían, este gobierno no dio los resultados porque no puso a las personas correctas en los lugares adecuados, es como un partido de futbol, tú no puedes aspirar a ganar el Campeonato del Mundo si no tienes un buen portero que sea portero y que haya parado penaltis, no puedes tener un delantero que lo pongas de defensa y no haga lo que tiene que hacer que es meter goles.

BB: Tus contrincantes te han querido acusar de muchas cosas, entre ellas ser parte del Cártel Inmobiliario.

ST: Como lo he dicho, soy el candidato más escaneado de toda la Ciudad de México, el gobierno emprendió una batalla en la cual me espiaron, en la cual involucraron a las unidades de procuración de justicia, a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría, activaron todas las alarmas para sacarme de la contienda y no lo lograron, a mí no me han podido comprobar absolutamente nada, yo estoy tranquilo, estoy contento.

BB: ¿Qué le dirías a quienes van a votar el próximo 2 de junio?

ST: Santiago Taboada logró y dio resultados. Santiago Taboada cree en un proyecto plural incluyente. Santiago Taboada tiene no solamente el diagnóstico sino también los cómos, porque todos van a decir muchas cosas, hacer promesas y propuestas, pero quienes ya tuvimos oportunidad de gobernar demostramos que sí podemos de manera distinta resolver las necesidades.

Después de tantos años de que estos gobiernos le fallaron a la gente de la Ciudad de México, es momento de que llegue un gobernarte que ponga orden y que pueda demostrar, con resultados, después de haber gobernado una alcaldía seis años con buenos resultados, que se puede vivir de manera distinta y mejor en la Ciudad de México.