La carretera que destruye el manglar

El día de ayer en este espacio narraba el daño que el buque carguero Melody, procedente de Cuba, y el cual trae las primeras 20 mil toneladas de piedra porfirita, las cuales serán trituradas para ser convertidas en balasto para las vías del Tren Maya, había hecho al arrecife que forma parte del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos.

Platiqué con Alberto Friscione, uno de los buzos más reconocidos en el mundo y quien lleva más de 40 años viviendo y trabajando en la preservación de toda esa zona.

“Y viene algo peor”, asegura Friscione. “La piedra la van a tener que sacar con camiones, del puerto pequeño donde están llegando. La gente habla de que van a pasar decenas de camiones diarios por una carretera que es de dos carriles que está hecha para que no haya mucho tráfico. Si llegan a meter esos camiones sacando la grava, se puede convertir en un problema gravísimo”.

Ésta es una carretera muy antigua que se hizo sobre el manglar. Si se llega a ampliar, que es lo que se ha propuesto, se tendría que acabar con una parte importante del manglar.

Friscione dice: “La quieren ampliar para que puedan pasar los camiones, rompiendo el manglar, y el manglar es el único ecosistema, como tal, protegido por la ley, así que imagínate la desgracia”.

México ocupa el cuarto lugar en extensión de manglares en el mundo. Proporcionan infraestructura natural y protección a las zonas pobladas, ya que evitan la erosión y absorben los impactos de las marejadas ciclónicas durante fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes, pero también filtran la basura y desechos para que no lleguen al mar.

Filtran los nitratos, fosfatos y otros contaminantes del agua, mejorando la calidad del agua que fluye desde los ríos y arroyos hacia el medio ambiente estuarino y oceánico.

Cuando los manglares se talan y destruyen, liberan cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático, y son una sólida primera línea de defensa para las comunidades costeras.

Los manglares proporcionan protección contra las inundaciones y reducen los riesgos en zonas costeras.

Un ejemplo de la protección que brindan los manglares es lo que ocurrió en 2017, con el huracán Irma, en Florida, Estados Unidos, que evitaron mil 500 millones de dólares en daños directos por inundaciones y protegieron a más de 500 mil personas.

Se han hecho varias leyes muy importantes para la preservación del manglar y es este ecosistema la principal protección que hay ante fenómenos naturales como huracanes. Pero además, son el hábitat de muchas especies, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción.

Hoy se quiere ampliar esa carretera para poder sacar el material de los barcos, pero no se está protegiendo el manglar.

Así lo asegura Alberto Friscione: “Es que todo es grave y todo por un capricho, pero hacer la carretera más grande, ellos me dicen, platiqué con unos señores y me dicen: `No, ése es un proyecto ya viejo’. ‘Y ¿por qué lo quieren hacer ahorita?, ¿por qué no nos consideran a los habitantes de Puerto Morelos si queremos que haya una carretera grande o queremos que sea chiquita?’. La mayoría quiere que se quede igual y no se lastime el manglar, voy pasando por el camino y veo tejones, veo cocodrilos, veo monos, y si la llegan a ampliar dos o tres metros, va a ser la punta de lanza para que después sigan haciendo lo que quieran. El manglar no se debe de tocar”.

Protector del mar

El buzo y ambientalista mexicano Alberto Friscione documentó los daños al arrecife de coral en la zona de Puerto Morelos, causados por el buque carguero cubano Melody.

El manglar, además, funciona como una especie de coladera, de filtro, para que el mar no se contamine de lo que viene de la tierra.

Friscione dice: “El manglar es un criadero, el manglar es una fuente de crianza, es un cunero para muchas especies y ahí se filtra el agua. El manglar es un ecosistema importantísimo, por supuesto, y ampliar uno, dos, tres o lo que quieran ampliar es una burrada, es un capricho, que puede perjudicar mucho.

“El mar está perdiendo la batalla ante el ser humano, y más con acciones como éstas. Tenemos que ser muy duros con la gente que lastime el mar, porque el mar está cansado, lo hemos contaminado, sobreexplotado, lo hemos fregado. El cambio climático, los huracanes, la sobrepesca, entonces, si no cuidamos estricta y rigurosamente todo lo que tenemos en el mar, se nos va a acabar muy pronto”.

Pero además, una de las principales funciones de los mangalares es porteger de fenómenos naturales como huracanes. En toda esa zona ya se han vivido fenomenos naturales muy intensos, y han dejado daños terribles. Imagínese otro fenómeno de este tipo sin manglar y el arrecife que brindan protección.

Normatividad vigente

Las leyes existen. Por eso, cuando se va a construir un hotel o cualquier otra edificación, se necesitan permisos específicos, y las autoridades están revisando que no se destruya el manglar. La sanción, según el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala que ésta puede ir desde una multa por el equivalente de 30 a 50 mil días de salario mínimo general, hasta la clausura temporal o definitiva, total o parcial de la obra.

La Profepa dice que las sanciones van de 3 a 9 años de prisión y las multas económicas son de 300 a 3 mil días de multas a quien ilícitamente dañe, reseque o rellene humedales, manglares, esteros o pantanos.

¿Las leyes aplicarán para quienes están destruyendo el arrecife y quienes quieren hacer el camino sobre el manglar para la ampliación de la carretera en Puerto Morelos? Carretera que se utilizará para trasladar material para la construcción del Tren Maya.