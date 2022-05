“Va a costar más traer a médicos cubanos que contratar mexicanos”

Mucho se ha hablado de la llegada de médicos cubanos a nuestro país y ha sido un tema de discusión. Platicamos con el Dr. José Narro para La Razón, si alguien sabe cómo es la sociología en México y cómo funciona el sistema de salud en México es él. Fue rector de la UNAM y secretario de Salud.

Él nos habla de la situación de los médicos en México y qué es lo que se necesita en el sistema de salud.

Bibiana Belsasso: Doctor, estuvimos escuchando en días pasados que no había médicos mexicanos para cubrir las plazas.

José Narro Robles: Sí, efectivamente, es una realidad, no hacen falta médicos, hacen falta lugares donde ellos puedan desarrollar su trabajo, hacen falta servicios de salud, hacen falta plazas, tanto médicos generales, como médicos especialistas existen en el país y ahí están las cifras.

BB: Hay una convocatoria actual para plazas de médicos en México.

JNR: Aquí lo que habría que preguntarse es si efectivamente esas 13 mil plazas que va a convocar el Seguro Social están en lugares donde..., y es lo más probable, o el régimen ordinario de la seguridad social tiene sus clínicas, tiene sus hospitales generales de zona, regionales, y requieren plazas, o si son plazas también para el programa IMSS Bienestar, que tiene sus unidades médicas rurales principalmente, en efecto, en el medio rural y que tiene algunos hospitales, digamos de orden rural también, entonces yo..., ahí sí tendríamos que preguntar, yo no tengo la información, de dónde van a estar ubicadas esas 13 mil y un poco más de plazas.

BB: Es muy complicado para la gente que vive en el medio rural poder tener una buena atención médica porque las clínicas tienen muy pocos servicios, sobre todo ahora que se ha reducido el presupuesto.

JNR: Sí, ha habido una contracción del presupuesto y aquí el principio fundamental es ver en las zonas rurales marginadas, donde no sólo hacen falta médicos, normalmente hacen falta muchas otras cosas, hace falta la instalación, la unidad, el centro de salud, la unidad médica rural o hace falta el hospital, si es que la población es de un tamaño tal que amerita que se pueda tener un hospital y hacen falta otras cosas, con alguna frecuencia todavía tenemos problemas para dotar de agua potable intradomiciliaria a algunas de las viviendas y hacen falta caminos, y hacen falta muchas otras cosas, entonces sí, faltan comunidades por cubrir, por atender, sí, sin duda, porque además en nuestro país resulta que tenemos del orden de 185 mil localidades según los datos del censo de 2020, de hace dos años, que tienen dos mil 500 habitantes o menos.

José Narro Robles, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

BB: ¿Se necesitan los médicos cubanos?

JNR: A ver, no, no se necesitan 500 médicos, se necesitan muchos más, la prueba está ahí el Seguro Social sale a convocar a más de 13 mil plazas, 500 médicos cubanos, pues pudieran haber hecho un arreglo, un acuerdo, en principio y bueno, pero no significan nada, el sector público, estimada amiga, tiene más de 235 mil médicos, entonces el tener 500 de Cuba o de donde sea pues representa el 0.2 por ciento.

BB: Pero el presupuesto y lo que cuesta que estén estos médicos en México, es altísimo.

JNR: Exactamente, le va a costar al país mucho más traerlos de Cuba que contratar a los mexicanos que están aquí en el país y que están buscando espacios. Ahora, si lo que quieren es llevar especialistas, como dijeron el Presidente, el secretario y el subsecretario, ese señor, López-Gatell, pues a las zonas remotas y marginadas de México, ¿de verdad van a llevar a un especialista?, ¿en qué?, ¿para hacer qué?, ¿con quién es?, ¿con qué abasto?, ¿con qué infraestructura?, ¿con qué laboratorio?, ¿con qué exámenes de gabinete?, ¿con qué rayos X?, son ocurrencias.

Y bueno, si se quiere resolver un problema, se tiene que partir de un buen diagnóstico y lo que uno no ve en materia de salud es que se tenga un buen planteamiento, completo, con los datos, con los datos reales, porque simplemente decir: “Faltan médicos”, porque tenemos un promedio más abajo que el que tiene la OCDE, ése ha sido uno de los argumentos que le han manejado al Presidente, pues sí, pero resulta que el promedio de la OCDE está muy hacia arriba porque hay algunos países, como Noruega, por ejemplo, que tiene muchos médicos efectivamente, pero cuando uno ve dentro de la serie estadística de la OCDE, México no está tan lejos de, por ejemplo, México tiene 2.4 médicos por mil habitantes, Japón tiene 2.4, Estados Unidos 2.6, Polonia 2.4, Corea 2.3, Canadá 2.7.

Lo que sí hace falta es un programa para garantizar la cobertura universal de toda nuestra población, en particular en los temas del primer nivel de atención, de la atención ambulatoria, de la medicina general, todavía en muchos sectores de nuestro país y eso requiere de médicos generales, que insisto, hay decenas de miles, decenas de miles de médicos formados como médicos generales que no encuentran un espacio en las instituciones públicas.

BB: ¿Un médico de cualquier país puede venir a ejercer a México sin pasar ciertas pruebas?

JNR: Claro que no. Algunos expertos han hecho referencias al texto de la Constitución, por ejemplo, el doctor Diego Valadez, diciendo que alguno de los artículos, no me acuerdo cuál de ellos, señala con toda precisión que se le tiene que dar preferencia a los mexicanos, bueno, pues es claro que así debería de ser y es claro que no se está atendiendo esta situación, a veces se ha preguntado si no han venido en otras ocasiones, y la verdad es que sí han venido médicos, particularmente de Cuba, a ayudar en temporadas, por ejemplo, de atención a desastres naturales.

En los sismos de 2017, yo era secretario y me tocó recibir una brigada de apoyo, de ayuda, que fue muy útil y que estuvo en Oaxaca, o sea, en lo personal, yo no me horrorizo, sí me horrorizo de creer que, con 500 médicos traídos de Cuba, especialistas en quién sabe qué, van a resolver problemas de verdad en la salud de nuestra población y no es así, querida Bibiana, de verdad que no es así.

Hay otro gran jurista, el exministro, el ministro en retiro, José Ramón Cossío, que se refería exactamente a lo que tú estás preguntándome de cuáles son los requisitos que dice la ley se tienen que cumplir para que un médico de otro país pueda venir a practicar la profesión en nuestro medio.

BB: Yo sé que las comparaciones son chocantes y siempre se trata de culpar al pasado de lo que ha sucedido, pero en el pasado, y me tocó cubrirlo y me tocó verlo muy de cerca, teníamos un sistema de vacunación que funcionaba perfectamente bien en el país y hoy estamos viendo que hay muchos, niños que ni siquiera tienen el cuadro de vacunación completa, ¿qué pasó?

JNR: Pues mira, sí, la verdad es que sí habría de preguntar, porque sé que ha habido problemas de abastecimiento internacional de algunas vacunas, pero no de todas y sí sé que hay algunas que son prioritarias e indispensables, pero México había logrado desarrollar, después de varias décadas, el Programa Nacional de Vacunación.

Empezó a tratar de consolidarse en los años 70 y sin duda alguna, cuando los doctores Soberón y Kumate, por cierto, denostado, el primero de ellos, e injusta e indebidamente por López-Gatell, que no tiene ninguna capacidad para desprestigiar o tratar de desprestigiar la labor del doctor Guillermo Soberón, lograron consolidar un Programa Nacional de Vacunación.

BB: No estamos hablando de las vacunas de Covid, la escasez es del cuadro de vacunación básico.

JNR: Las vacunas básicas, la antisarampión, la antipolio, la que es contra la difteria, el tétanos, la tosferina, una que recientemente, hace algunos años, no muchos, se agregó al esquema de vacunación nacional que es aquella vacuna para niñas escolares que les protege contra el Virus del Papiloma Humano, que protege en consecuencia de que se puedan producir casos de cáncer cervicouterino, o sea, sí hay un descuido o las causas, pero sí ha bajado la vacunación en nuestro país.