Cuando estalle la burbuja china

Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país no busca una guerra comercial con China. Lo cierto es que, en la relación con China, hoy existe un enorme riesgo para la economía mundial, que esta semana ya empezó a golpear los mercados del mundo.

Esto porque una empresa, Evergrande, una de las más grandes del mundo, debe más de 300 mil millones de dólares. El lunes pasado no pudo amortizar los intereses de la deuda, y dependerá del gobierno chino salvarla.

Pero esta situación puede afectar severamente los mercados de países, incluso los de México. Carlos Mota, analista, especialista en temas financieros, platica para La Razón, cuál es la situación de Evergrande y qué repercusiones podremos ver en los próximos días.

CARLOS MOTA (CM): Evergrande es una empresa muy importante en China, es una empresa desarrolladora de cualquier tipo de infraestructura, obra civil, vivienda, carreteras, islas. Es un grupo que nació, digamos, de los escombros de lo que fue la propiedad estatal de las grandes empresas chinas, y que se convirtieron en empresas privadas, empresas que están en los mercados, que desarrollan esta gran cantidad de obras que hemos visto en China durante los últimos 20, 30 años, que han sido imparables en la construcción y desarrollo de propiedades de vivienda y de infraestructura, entonces es uno de los grupos más grandes de desarrollo en ese país, el mayor probablemente, tiene proyectos en más de 280 ciudades, mil 300 proyectos que ha desarrollado, es realmente enorme. Y es una empresa que, como todas las que están y participan en los mercados, se endeudó, es decir, emitió bonos al mercado.

BB: Nos decías que haber emitido estos bonos al mercado, y lo que debe Evergrande es aproximadamente un cuarto de, por ejemplo, el PIB en México.

CM: Sí, es que son 300 mil millones de dólares lo que debe, lo que está en bonos emitidos por parte de Evergrande y diferentes tipos de deudas que tiene con acreedores de todo tipo, entonces efectivamente, es alrededor de la cuarta parte del PIB de México. Eso es lo que debe, y bueno, sí tenemos en México una cantidad importantísima de deuda de ese corporativo chino, así que vamos a ver hacia dónde van las cosas.

Riesgo económico

El gigante chino de infraestructura, Evergrande, anunció el lunes que no pudo amortizar los intereses de su deuda por 300 mmdd, lo que podría afectar los mercados emergentes. Foto: Reuters

BB: ¿Nos debe preocupar a nosotros aquí en México el tema de Evergrande?

CM: Nos debe preocupar porque puede haber canales de contagio que no están todavía bien dimensionados, canales de contagio respecto de lo que son estos bonos emitidos, si eventualmente se declara un default, es decir, que deje de pagar sus deudas y no pague los bonos que emitió y que tienen algún vencimiento, si eso pasara, sí habría algún tipo de riesgo para los mercados emergentes, de que el contagio y la desconfianza en mercados emergentes se afiance en el sistema. Es diferente, y esto es muy importante, de lo que vimos en Lehman Brothers en 2008, que fue una crisis sistémica en donde los canales de contagio estaban totalmente interconectados, y donde vivimos una crisis de más de año y medio, que tuvo otras características por aquellas hipotecas subprime, este caso es distinto, porque el riesgo está más particularizado para China, aunque China es un mercado emergente que eventualmente podría significar riesgo para mercados como el nuestro también.

BB: ¿Podríamos hablar de una crisis parecida a la de 2008?

CM: Yo creo que no porque, en primer lugar, estamos viendo indicios de que Evergrande podría tener algún tipo de rescate de parte del gobierno de China, y eso sería una buena noticia, por un lado. Y, por otro, no tenemos, como en 2008, el riesgo asociado a las emisiones que todos los bancos del mundo en aquel momento tomaron, es decir, de alguna u otra forma, en 2008 muchos bancos del planeta, desde Tokio hasta Zurich, tenían comprada deuda de hipoteca subprime, que estaba originalmente bien calificada, erróneamente bien calificada por parte de las calificadoras. Ahora tenemos más bien a un grupo que podría colapsarse, lo que pasa es que ese grupo es tan grande, que desde China podría eventualmente quedarle a deber tanto dinero a algunos tenedores de bonos, que esos tenedores podrían pasarles ese riesgo a sus clientes finales, a personas como tú o como yo, que tenemos nuestro dinero en algún fondo de inversión, si esos fondos de inversión están invertidos en deuda de Evergrande, pues ahí podríamos tener un problema.

BB: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que sí tiene fondos invertidos en Evergrande?, ¿es momento de sacarlos?

CM: No, ése es el problema, que ante la amenaza de que no pague, ¿quién los va a comprar? Entonces ahí es en donde el precio de los bonos de Evergrande cae, la exposición a esos bonos está particularizada mucho en Asia y en bancos que tengan una gran exposición, fondos que tengan una gran exposición a esas deudas emitidas por Evergrande sí podrían tener un problema.

BB: ¿Para Estados Unidos qué pasa?, ¿los bonos de EU suben más si caen los de Evergrande, o también llega a ser una crisis para ellos?

CM: No, lo que ocurre con EU es que se fortalece el dólar, porque por naturaleza se busca siempre un refugio para inversionistas y, que en este momento está siendo el dólar, pero ya estamos viendo incluso respiro en los mercados de EU, en donde se estima que la crisis podría estar tan particularizada hacia China, que en el caso de EU no veríamos una exposición tan grande. Sí hay fondos de inversión internacionales, como HSBC, por ejemplo, o como BlackRock estadounidense, que tienen adquiridos bonos emitidos por Evergrande.

BB: ¿Algo que te preocupe?

CM: Me preocupa que todavía no queda claro cuál va a ser el tipo de rescate que tendría Evergrande de parte del gobierno de China, me preocupa que todavía no queda claro cuál es el tipo de ajuste que tendrá el modelo económico chino para salirse de la exposición que tiene la industria de la construcción, y me preocupa el contagio típico que hay a los mercados emergentes como México. En ese sentido, pues siempre hay un riesgo porque todo el mundo está interconectado.