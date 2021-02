“Soy de una generación de mujeres que abre brecha”

Pareciera que las luchas internas dentro del propio Morena son mucho más riesgosas por las candidaturas, que las que crean con partidos opositores. Dolores Padierna es hoy una protagonista central en esa lucha por su búsqueda por la candidatura a la alcaldía Cuauhtémoc. Platicamos con ella, sobre su vida personal y política.

Dolores Padierna: Yo provengo de una familia muy humilde, muy sencilla, pero increíblemente amorosa, si pudiéramos definirla mi familia era de escasos recursos, nunca nos faltó nada, porque vivíamos en una casa grande que tenía una huerta y siempre había algo de comer, pero si pudiéramos definir a mi familia, una familia sencilla, forjada en el esfuerzo y con muchos valores.

BB: ¿Quiénes la conformaban? ¿Cuántos se dedican a la política?

DP: Mi mamá, mi papá y nueve hijos, o sea, yo tengo ocho hermanas y hermanos, somos cuatro mujeres y cinco hombres. Dos, mi hermano más chico, que se llama Antonio Padierna y yo (estamos en la política).

BB: ¿Cómo te divertías? ¿salían a jugar a la calle? ¿estaban en la huerta? ¿qué anécdotas tienes de esa época?

DP: Yo recuerdo una infancia muy bonita, muy feliz, si me preguntas así, nos íbamos a la nopalera, nos subíamos a los árboles, había un gran árbol en medio de la huerta, había un lugar pegado que era una escuela primaria.

BB: Estudias Economía, pero también eres maestra.

DP: Sí, nos vinimos para acá, yo tendría unos quince años, nos lo advirtieron: “Si llegan a la ciudad no hay con qué sostener una carrera, allá había como sea, pero acá no” y yo dije: “Yo voy a trabajar, yo me puedo sostener mi carrera” y comencé a trabajar a los 15 o 16 años cuando llegué aquí los fines de semana, y a estudiar de lunes a viernes. Estudiaba la Normal, la Ignacio Manuel Altamirano, le decían La Normalita, porque quedaba enfrente de la Normal Nacional, mi sueño era la Normal Nacional, pero por venir de otra entidad no me aceptaron.

BB: Tu carrera política empieza en el 85, cuando prácticamente se derrumba la Ciudad de México por los sismos.

DP: En aquellos años sólo existía un partido político, que era el único que podía hacer política en la alcaldía Cuauhtémoc, sólo el PRI podía hacer trabajo político en el Centro Histórico, que pertenece a la alcaldía.

BB: Empezaste a trabajar con un activismo muy fuerte, ¿Cuántos años tenías?

DP: El sismo del 85 tumbó muchas viviendas y yo me dediqué a organizar a la gente, a las mujeres, durante el desastre. He de haber tenido unos 20, 21 años de edad...

Dolores Padierna, en foto de archivo, en una Asamblea del INE. Foto: Especial

BB: Con esta base que creas empiezas a trabajar, te vuelves legisladora en dos ocasiones, eres senadora, ya estuviste en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿cómo se va dando y qué aprendes en cada uno de estos espacios?

DP: Sí, pues mi primer cargo público en la política fue ser diputada local. Con el maestro (Bernardo) Bátiz, que hoy está en el Consejo de la Judicatura Federal hicimos campaña en ese Distrito; logré ser diputada local y de ahí fui luego diputada federal, llegué aquí a la Cámara de Diputados en la 57 Legislatura, me tocó el FOBAPROA, me tocó cambiar los presupuestos, cambiar incluso la Ley Orgánica del Congreso, reformas que eran insólitas en la historia.

Gané la alcaldía, antes la delegación Cuauhtémoc, fui la primera jefa delegacional electa en esa delegación gracias a mi trabajo en la calle, con los vecinos, puerta por puerta aun siendo diputada federal.

BB: Sufrieron un golpe muy fuerte con los videoescándalos.

DP: Quisieron destruirme al mismo tiempo porque veían en mí un potencial político y quisieron matar dos pájaros de un tiro, digamos. Ya sabemos la historia que desde el Estado se decidió destruir a René Bejarano, mi esposo, para destruir las aspiraciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Presidencia, entonces dijeron de una vez destruye también a Dolores.

Yo sufrí una violencia de género muy dura porque me quitaron mi nombre, yo no era Dolores Padierna, la que fue diputada local, federal, jefa delegacional. Tenía una base social forjada con mucho esfuerzo, que además estudiaba para…, quería tener una maestría.

Yo me aprecio de haber hecho un buen gobierno cuando fui jefa delegacional. Fui la creadora del programa de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria, hoy está en la Constitución

BB: ¿Ya recuperaste tu nombre?

DP: Nunca he permitido que un derecho ganado a pulso se me conculque, se me quite, lucho por mis derechos, sí he luchado por los derechos de todos.

BB: A ver, has dicho muchas veces que para poder trabajar como política tienes que conocer las entrañas, conoces las entrañas de la delegación Cuauhtémoc.

DP: Mira, yo me precio de haber hecho un buen gobierno cuando fui jefa delegacional, fui la creadora de los programas sociales, creamos el programa de útiles escolares para preescolar, primaria y secundaria, hoy está en ley, está en la Constitución, yo cree el programa de unidades habitacionales, el programa de apoyo a jefas de familia.

BB: Yo siempre he pensado que desde que tenemos este gobierno de la 4T, que la oposición y el oficialismo están dentro del mismo partido, dentro de Morena.

DP: Sí, siempre el partido en el poder, supongo, lo más difícil es ganar la elección interna porque en la otra Morena está altísima en las encuestas, pero al interior en Morena tenemos prohibido atacarnos entre compañeras y compañeros, por eso Alejandro Rojas Díaz Durán, no ha leído la ley.

Es un delito electoral la violencia política de género, estereotipar a las mujeres, invisibilidad a las mujeres, atacar a las mujeres, impedir que sean candidatas, obstruir su carrera política, inventar guerras sucias para evitar que sean candidatas, todo esto es violencia política de género. Nos ven batallar mucho, porque nosotros formamos parte de una generación que le tocó abrir brecha, a quien abre brecha le toca la peor parte porque es tocar intereses.

BB: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? ¿Y cuál el más triste?

DP : Cuando nació mi nieto. No sé qué tenga la genética, pero cuando tuve a mi nieto Gabriel en mis brazos era una maravilla. El más triste cuando vi a René sufrir, sufrir junto con mis hijas y yo, porque nosotros somos una familia muy unida y lo que le duele a uno, nos duele a los cuatro.

BB: ¿Cómo retomó su vida el profesor?

DP: Él es una persona increíblemente ecuánime y fuerte, no conozco a alguien como él, sabe domar la adversidad porque tiene un control de sí mismo estoico, envidiable y esa fuerza le permite pensar, cuando uno está en una adversidad.

BB: Completa esta frase: Dolores Padierna es…

DP: Soy una mujer líder, una mujer que tiene una perspectiva, sabe lo que tiene que hacer en su momento histórico, estoy construyendo un proyecto de nación por el que he luchado toda mi vida y pienso demostrarlo dentro de muy poco, siendo gobierno, es el momento de pasar de las leyes a los hechos y eso me entusiasma, me llena de esperanza, lo voy a conquistar, lo voy a hacer.