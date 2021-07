“Grupos antivacunas tienen brazo político”

La vacunación avanza a ritmos muy rápidos en Estados Unidos y ahora en México ya se abrió el registro de la inoculación a los mayores de 18 años. En nuestro país hay casi 14 millones de dosis guardadas que nadie entiende por qué no se empiezan a aplicar.

Estados Unidos está liberando vacunas, el porcentaje de personas antivacunas es alto, y esas personas no vacunadas están poniendo en riesgo a la población.

El esfuerzo de todas las naciones se dirige ahora a alcanzar la inmunidad de grupo, lo que significa vacunar entre el 60 por ciento y el 90 por ciento de una población determinada, pero por ejemplo, en Estados Unidos se enfrenta con el negacionismo antivacunas de importantes sectores de la población.

Lo grave es que estas personas están poniendo en riesgo al resto de la población, incluso a los ya vacunados. No es verdad que con la vacuna uno ya no se contagie de Covid, el riesgo del contagio es latente, pero la protección de la vacuna es para que la enfermedad no sea mortal.

Las personas que no se quieren vacunar y forman parte de esta ideología antivacunas nos ponen en riesgo a toda la población, como dice el doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo y jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC.

El especialista en infectología, Francisco Moreno, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Qué pasa con toda esta gente que no cree en la vacuna, que no se está vacunando?

FM: Sí, hay gente que no se quiere vacunar, y es un problema porque es gente que se puede seguir infectando… No promuevan el no vacuna, no promuevan el no vacunarse.

BB: La gente que no está vacunada, ¿en esas personas puede mutar el virus como lo vimos, por ejemplo, en la gente que no se vacunó por el sarampión?

FM: Así es, el problema de la gente antivacunas es que su decisión nos pone en riesgo a los demás, eso es algo que se debe entender. Las vacunas son muy seguras, ya se han aplicado más de tres mil quinientos millones de dosis, es decir, los americanos le llaman 3.5 billones de dosis, si la vacuna trajera algún problema real, pues imagínate la cantidad de problemas que tenemos, ya llegamos a cuatro millones de muertos en el mundo por Covid.

En el año 2019, después de un brote de sarampión en Europa (50 mil casos en 2018), la Organización Mundial de la Salud reconoció la reticencia a las vacunas como una de las principales amenazas para la salud mundial, antes de la pandemia. La trama antivacunas se disparó en 1998, cuando un estudio publicado en The Lancet vinculó falsamente las vacunas al autismo. El artículo fue retirado por falta de rigor científico, pero el daño estaba hecho.

En Estados Unidos, el 40 por ciento de los miembros del partido republicano se oponen a vacunarse contra el Covid-19, e incluso han difundido información falsa. En Rusia, algunas organizaciones atacan a las vacunas occidentales



Los principales países en donde operan los grupos antivacunas son en Estados unidos y Rusia.

Estos grupos antivacunas tienen un brazo político. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 40 por ciento de los miembros del partido republicano se oponen a vacunarse contra el Covid-19, e incluso han difundido información falsa.

Pero también está Rusia, algunas organizaciones de ese país atacan a las vacunas occidentales.

Mientras los índices de vacunación no alcancen a la mayor parte de la sociedad, el riesgo de que nos podamos contagiar, aun vacunados, es alto. Así nos lo explica el Dr. Francisco Moreno.

BB: Hay mucha gente que ya está vacunada y se está reinfectando, ¿qué está pasando?

FM: Bueno, es que la vacuna, hay que entender que la eficacia de la vacuna es en la disminución de enfermedad sintomática, enfermedad grave, hospitalización y muerte, la vacuna no previene que te puedas infectar y que puedas incluso contagiar a alguien, eso definitivamente es el mensaje para que sigan utilizando cubrebocas.

BB: ¿Y una vez que se tienen ya las dos vacunas, se va a necesitar un refuerzo tipo la vacuna de la influenza?

FM: Eso todavía no se sabe, los primeros reportes de Israel, que tiene gran parte de la población vacunada y que ahorita tiene un aumento en los casos de la variante Delta, están viendo que hay más casos de personas asintomáticas, no graves, no hospitalizadas, no muertes, pero sí que tienen más casos de gente con síntomas a pesar de estar vacunados, eso podría llevar a la necesidad de hacer una tercera vacuna, pero no sabemos ni en qué tiempo y si esa vacuna además va a requerir que tenga algún material que no proteja contra las nuevas variantes. Entonces en este momento no es recomendable que nadie se ponga una tercera vacuna porque ni siquiera sabemos si es útil, y le estás quitando la vacuna a alguien que puede necesitarla.

BB: Ahora, ¿cómo va el sistema de vacunación en México, realmente estamos alcanzando ya cierta inmunidad?

FM: Pues mira, en definitiva, vamos más rápido de lo que íbamos, en los últimos meses se ha acelerado la vacunación, mi opinión debería de ser que ya se abriera a todos, a los jóvenes porque…, sobre todo por la apertura escolar necesitamos que la mayoría de la gente esté vacunada. Yo insisto en que se necesita el apoyo de todos, no sólo del Gobierno, sino también de la iniciativa privada, el del Seguro Social, todo eso pues nos debe de ayudar.

BB: Doctor Moreno, estamos viendo que la gente que ya está vacunada siente como si ya tuviera inmunidad total, y ya ni siquiera se están cuidando.

FM: Ése es el problema actual, que la gente que se vacuna ya es libre de hacer cualquier cosa y eso no es así, la verdad es que uno se puede seguir contagiando y puede contagiar a los demás. Están apareciendo nuevas variantes y no podemos ponernos en riesgo si no nos cuidamos.

La pandemia no ha terminado, y mientras no esté vacunada gran parte de la población mundial, el riesgo de contagiarnos es latente.

