“La guerra de Israel no es en contra de los palestinos, sino de Hamas”

Han pasado dos meses desde ese terrible 7 de octubre, donde el grupo terrorista Hamas irrumpió en Israel para violar, matar y secuestrar a inocentes. Más de 200 personas fueron tomadas como rehenes, desde bebés hasta adultos mayores.

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, nos cuenta qué pasa con este conflicto.

Einat Kranz Neiger (EKN): Hamas es un movimiento terrorista que se apoderó de la Franja de Gaza en 2007. En 2005, Israel se retiró unilateralmente de ahí, desde 2005 no hubo ningún israelí viviendo en Gaza. En 2007, Hamas tomó por la fuerza el gobierno, dedicándose al terrorismo, a atacar a Israel, a lanzar cohetes y a sacar ataques terroristas hacia Israel. La carta fundacional de Hamas declara que a Israel hay que aniquilarlo, destruirlo y acabarlo, ésa es la ideología islamista radical de Hamas; quieren matar a todos los israelíes y apoderarse del territorio.

Bibiana Belsasso (BB): Quieren desaparecer de alguna manera a todo el pueblo judío. Es un ataque que no se esperaban.

EKN: Así es. Tres mil terroristas entraron a Israel, se infiltraron por tierra, mar y aire a los poblados, a las aldeas del sur de Israel, que son cercanos a la Franja de Gaza, entraron a las casas de las personas de las aldeas, atacaron a las familias, sacando a las personas de sus camas, asesinando a más de mil doscientas personas, violando, quemando vivos, quemando las casas, mutilando, de manera muy cruel, muy brutal, y se llevaron 240 personas secuestradas a la Franja.

Se trata de un ataque terrorista contra civiles inocentes, bebés, mujeres, hombres, niños, mayores de edad, ancianos, se los llevaron, como dije, con crueldad. Tenemos testimonios de crueldad sexual terrible, violaciones muy brutales, mutilaciones. Sabemos que los trataron muy mal porque ya tenemos 110 personas que fueron liberadas la semana pasada.

BB: Fueron liberados en este cese al fuego.

EKN: Es un intercambio forzado, toda esta guerra es una guerra forzada, Israel no buscó esta guerra. Este ataque empezó en una época de tranquilidad después de meses que Israel estaba tratando de mejorar las condiciones de vida de la población de la Franja de Gaza, económicamente, suministrando gas, agua, alimentos, que no es el deber de Israel.

Fue un ataque completamente sorpresivo y la guerra, que es la reacción de Israel para tener que defender, porque tiene que defender su territorio y a su población, es una guerra forzada que nosotros no la quisimos y no la empezamos.

BB: Mucha gente ha dicho: “Pobre de la gente de Palestina”, realmente la guerra de Israel no es contra la gente de Palestina.

EKN: Es correcto, la guerra de Israel no es en contra de los palestinos, sino de un grupo terrorista cruel, monstruoso, Hamas, que atacó de esta manera tan atroz y tan cruel a la población de Israel. Los palestinos también están sufriendo en manos de Hamas; está perpetrando un doble crimen de guerra; por un lado, al atacar a la población civil de Israel y por el otro, actuando desde su propia población palestina, lanzando cohetes desde allá, guardando armas en casas, de hecho, ahora que entraron las fuerzas armadas de Israel a Gaza, se encontraron armas escondidas en aulas de escuelas, debajo de camas de niños, en túneles que están debajo de hospitales. El segundo crimen de guerra de Hamas es utilizar a su población como escudo humano, se esconden entre ellos.

BB: Ha platicado con familiares de los secuestrados.

EKN: Sí, hablan de un trauma muy duro, imagínese casi dos meses sin saber si tu familia está viva o no, pensando que tu pareja fue asesinada, que tus padres no existen más, vivieron… con muy poca comida y agua, no les dejaron bañarse en esos dos meses, los golpearon, los maltrataron, volvieron muy traumados, y además, ahora salen evidencias de que también el día que liberaron a los secuestrados, fueron drogados para que cuando vuelvan parezcan tranquilos, para que por los medios de comunicación se estuviera pensando que estaban contentos.

La periodista Bibiana Belsasso (izq.) con la embajadora israelí, Einat Kranz, ayer. Foto: Especial

BB: Tras esta tregua, todavía hay decenas de rehenes israelíes.

EKN: Quedan todavía 138 personas secuestradas, de los que sabemos que son 20 mujeres, 118 hombres, dos niños y 11, me parece que son hombres de nacionalidad extranjera, en total, 138 israelíes y no israelíes que están todavía en manos de Hamas. ¿Qué va a pasar con ellos? Lo que nosotros esperamos es que muy pronto Hamas entienda que no tiene otra opción más que negociar su liberación, porque si no, el ejército de Israel va a seguir atacando.

BB: ¿Ve factible que se pueda dar otra tregua?

EKN: Si los terroristas se rinden y entregan sus armas la guerra termina inmediatamente, lo que quiere Israel es que no exista Hamas, que no pueda seguir atacando y que no pueda repetir estos ataques, aunque ya declaró que los quiere repetir y que va a haber “muchos 7 de octubre”, así dijo uno de los líderes de Hamas, entonces, lo que Israel no puede permitir es que Hamas siga estando en Gaza y que siga atacando Israel, en el momento que no exista ese peligro, la guerra se acabará inmediatamente.

BB: ¿Qué vamos a ver en los próximos meses?, ¿cómo se está negociando?, ¿cómo se puede negociar con un grupo terrorista?

EKN: No se puede negociar con un grupo terrorista. Volviendo al punto de que Hamas, no es el pueblo palestino, nuestro enemigo es el movimiento, el grupo terrorista y no los palestinos, Hamas nunca fue contraparte de diálogo con Israel, los acuerdos que Israel firmó, los Acuerdos de Oslo en 1993 y todos los acuerdos que se hicieron fueron con la Autoridad Nacional Palestina, empezando primero con la OLP y después la Autoridad Nacional Palestina, que se formó después de los Acuerdos de Oslo, Hamas no dialoga con Israel, quiere aniquilar a Israel, destruirlo, matarnos a todos nosotros; entonces, ellos no son contraparte para negociaciones, lo que tiene que pasar en Gaza es que Hamas deje de estar allá y encontrar algún tipo de solución para que otra fuerza, ya sea la Autoridad Nacional Palestina o alguna internacional encuentre una solución acordada por todas las partes para gobernar Gaza de manera pacífica.

BB: ¿Veremos el fin de este conflicto pronto?

EKN: Ojalá se vea el fin del conflicto, pero sí es muy complicado, va a tardar tiempo, queda claro que Israel no quiere quedarse en Gaza, Israel quiere retirarse de Gaza lo más rápido posible cuando termine la operación militar necesaria que tiene que hacer y después de eso se va a poder ver quién toma la responsabilidad sobre Gaza y con esa entidad sí se va a poder negociar y ojalá podamos llegar a un acuerdo que permita que vivamos en paz el pueblo palestino y el de Israel, uno junto al otro.

BB: Hay mucha gente que también juzga a Israel y dicen que Israel está atentando contra el pueblo palestino, ¿qué les podrías decir?

EKN: Nuestros objetivos son Hamas, nunca atacamos a propósito, nunca queremos que el objetivo sea la población, Israel hace un esfuerzo muy grande para minimizar los daños a la población civil, se les avisa para que evacúen las zonas de riesgo, se les avisa dónde se va a bombardear, una casa específica o un lugar donde se sabe que hay un centro de comando de Hamas; se hace todo de acuerdo al Derecho Internacional y las leyes y reglas de guerra. Hamas se esconde en escuelas, mezquitas, hospitales; el centro de comando de Hamas estuvo bajo el hospital Al-Shifa, el hospital principal de Gaza, en túneles muy sofisticados, avanzados, que ellos construyeron durante años para poder esconderse allá.

BB: Embajadora, ¿qué tendría que suceder para que se acabe pronto este conflicto?

EKN: O se rinde o se derrota, o sea, Israel necesita que Hamas no esté allá, y no sólo es el interés de Israel, hay que entender, ellos no sólo odian a Israel, quieren que desaparezca, es una guerra en contra de los infieles, o sea, la ideología islamista radical. También porque entienden que, si no los detenemos, van a seguir y no solamente van a atacar a Israel, van a ir a Europa, a Estados Unidos y van a llegar también a México, a todas partes, porque es la ideología brutal asesina de matar a todos los que no son como ellos.