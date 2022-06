Hay un brote de enfermedades pulmonares por vapeo: experto

El pasado martes se firmó un decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el cual quedará prohibida la circulación y comercialización de nuevos productos de tabaco conocidos como vadeadores o cigarros electrónicos.

¿Qué prohíbe el decreto contra vapeadores? Se basa principalmemte en dos artículos:

Se impide la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.

A quien incumpla con lo señalado en el artículo, primero se le aplicarán las sanciones que apuntan las disposiciones jurídicas.

En el 2019, realicé un reportaje en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Los especialistas de la salud estaban alarmados por la rapidez en la que se dañan los pulmones de quienes utilizan estos vapeadores. Muchos jóvenes estaban teniendo problemas de colapso pulmonar.

Me explicaban que, incluso, los estragos aparecen a los pocos años de uso, unos dos o tres, mientras el daño causado por un cigarro normal se manifiesta generalmente años después.

El problema es que con los vapeadores, contengan o no nicotina, si les inyectan directamente vapor a los pulmones, y eso puede causar un daño irreversible.

En ese 2019 platiqué con el Dr. José Rogelio Pérez Padilla, uno de los neumólogos más reconocidos del país, especialista de enfermedades respiratorias y entonces responsable del Departamento de Tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y me dijo que urgía regular el cigarro electrónico como a un producto de tabaco.

Mientras el cigarro tradicional puede tardar mucho tiempo en repercutir en la salud de los pulmones, el uso de estos nuevos artefactos puede colapsarlos en tan sólo un par de años y causar serios problemas en el aparato cardiorrespiratorio.

José Rogelio Pérez Padilla (JRPP): Se empezó a reportar un brote de enfermedad pulmonar grave en jovencitos que usan el cigarro electrónico. Éste se empezó a percibir en Estados Unidos y ha ido en aumento.

Entonces, estamos hablando de un problema pulmonar grave que se desarrolla rápidamente, no es como las enfermedades más graves asociadas al cigarrillo; como el cáncer de pulmón, es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ésta se desarrolla después de 20-30 años, y son las que más personas matan por problema pulmonar. Esto se está desarrollando rápidamente y el antecedente es que están usando un cigarrillo electrónico; la mayor parte de las personas que han llegado al hospital también han estado vapeando sustancias que no son diseñadas originalmente para el cigarrillo electrónico, de origen aceitoso, como derivados de la mariguana; entonces, hay un contaminante tóxico para el pulmón a corto plazo.

Bibiana Belsasso (BB): También son dañinas las sustancias que no tienen nicotina, sabores que parecen inofensivos, como la menta o el chocolate.

JRPP: Si tienen una base aceitosa son tóxicos para el pulmón; muchos de estos saborizantes están aprobados, pero cuando se ingieren por la boca, por la vía digestiva, son aceptables; pero no todo lo que es aceptable por la boca es sano para el pulmón.

Entonces está pasando este brote que es lo que nos orilló a hacer una alerta, sobre todo para todos los vapeadores, todos los grupos de vapeadores, pero también la alerta va dirigida al Sistema de Salud, a los médicos, a los consultorios, para que estén al pendiente y, en caso de que se presente alguien con estas características, pues tenga forma de atenderlo.

El médico especialista en neumología, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Lo que pasa es que es algo relativamente nuevo. La gente pensaba que cuando utilizaba estos cigarrillos electrónicos era una manera para sustituir el convencional y que era menos dañino.

JRPP: El hecho que se ha visto, y que preocupa desde el punto de vista de salud pública, independiente de este brote reciente de enfermedad grave, es que muchas personas lo están tomando de primera vez, no eran fumadores, son jovencitos, son adolescentes que empiezan a vapear, pero no fumaban, es decir, no se está utilizando sólo como un método para dejar de fumar.

Una persona que fuma mucho y que pasa totalmente al cigarro electrónico sí pudiera tener ventajas de salud, porque el contenido de sustancias tóxicas en el vapor o el aerosol que genera el cigarro electrónico es mucho menor a la del humo del cigarro.

El problema que se está presentando es que está creciendo en forma exponencial en personas que nunca habían fumado, entonces estas personas que respiraban aire, que no fumaban, pues, están expuestas a cantidades de tóxicos, quizás pequeñas comparadas con el cigarro, pero no les baja nada el riesgo, les aumenta el riesgo. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, ése es el principal problema, la adicción a la nicotina que se genera en personas que nunca habían fumado y además algunas de estas personas luego pasan a fumar cigarrillos y otras cosas. Y el brote reciente tiene que ver con contaminantes que se han estado inhalando en el cigarrillo electrónico, no están perfectamente identificados, pero la sospecha es por sustancias aceitosas que le están metiendo al cigarrillo electrónico…

El problema de lo que se está presentando, es que está creciendo en forma exponencial en personas que nunca habían fumado, entonces estas personas que respiraban aire, que no fumaban, pues, están expuestas a cantidades de tóxicos, quizás pequeñas comparadas con el cigarro, pero no les baja nada el riesgo, les aumenta el riesgo

José Pérez Padilla, Neumólogo

BB: ¿Por qué afectan tanto estos cigarros electrónicos?

JRPP: Lo que sucede es que cuando se inhala algo aceitoso, el pulmón no lo puede limpiar fácilmente, entonces se empiezan a hacer manchas en el pulmón, son zonas de inflamación del pulmón muy parecidas a las de una pulmonía o una neumonía; empiezan a hacer fiebre, y como se va ocupando el pulmón por esta zona de inflamación y de aceite, digamos, se va generando falta de aire.

Entonces las manifestaciones que se generan son falta de aire, que va empeorando hasta que tienen que ir al hospital, porque no pueden respirar; pueden tener fiebre, tos, flemas y algunas personas también hacen molestias del tubo digestivo, pueden tener diarrea, molestias en el abdomen, entonces es una presentación más o menos rápida, bastante rápida se puede decir, y que los hace llegar al hospital, ahí es donde se han estado reclutando estas personas. Y la otra cosa es que no es una infección, es algo de daño por el producto que están vapeando.

BB: ¿Jóvenes de cuántos años?

JRPP: Desde adolescentes hasta personas entre 30 y 40 años de edad, que son los que están utilizando el cigarrillo electrónico.

BB: En ese 2019 no había regulación del cigarro electrónico. El especialista aseguraba que se necesitaba un control más estricto.

JRPP: Bueno, se requiere una regulación porque, por ejemplo, uno dice cigarrillo electrónico como si fuera sólo uno, pero hay muchísimas variedades, fabricantes, el control de calidad que se tiene es nulo, se venden de todos tipos, de todas marcas, con baterías de diferente calidad. Por ejemplo, las baterías de mala calidad que se recargan pueden explotar, esto no sólo en el cigarro electrónico, en algunos celulares, etcétera, y esto ha pasado en muchas ocasiones ya. También los líquidos que se están inhalando deben tener un control de calidad, la persona tiene que saber exactamente lo que contiene y tiene que haber medidas de seguridad, entonces esto no existe en este momento.