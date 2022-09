La historia en una Corona

Para Gaby Chehuan que se fue dejando una estela

de amor, cariño y ejemplo.

Un abrazo solidario para Piri, sus hijos Patricio y Jimena, para su mamá Lupita y hermanos José Armando y Machel.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor, la reina Isabel II, permaneció setenta años en el trono. El mundo de hoy no es el mismo que cuando asumió la monarca hace 70 años y 214 días.

Isabel II: testigo de guerras, dictaduras, crisis…

El féretro de la reina Isabel II, cubierto con el estandarte real de Escocia, en su llegada a Holyroodhouse, en Edimburgo, ayer. Foto: AP

Hay una estadística importante, el noventa por ciento de la población que hoy vive en la tierra, nació cuando Isabel II obtuvo la corona inglesa ya estaba bajo su mando.

En 1952, con Isabel II recién llegada al trono, el mundo occidental comenzaba a levantarse de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial: pobreza, crisis económica y millones de muertes eran parte de los conflictos que se buscaban dejar atrás.

De forma paralela, Reino Unido sufría la pérdida de su monarca Jorge VI, quien llevaba 16 años en el trono y que de manera sorpresiva murió y dejó en manos de su hija: la princesa Isabel.

Era una joven que comenzó su reinado en un mundo dominado por hombres y en el que sus propios consejeros le pedían a la recién nombrada reina Isabel II ser vista pero no escuchada, es decir, que de preferencia hablara poco.

El mundo desde entonces ha evolucionado desde en tecnológicas, hasta en la vida social, política y económica en los últimos 70 años.

Isabel II vio el comienzo de la Guerra Fría que se prolongó por 45 años hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética, la URSS, que se oficializó en 1991.

En 1961, en Alemania se empezaba a construir el muro de Berlín, que separó a más de 2,000 familias, pero también le tocó ver la caída del muro y la unificación de Alemania en noviembre de 1989.

En 1962 surgió la Crisis de los Misiles en Cuba, luego de que Estados Unidos fotografió bases de misiles nucleares hechos por la Unión Soviética en la isla. Uno de los momentos más críticos para la administración del entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

A su paso, la reina Isabel II fue testigo de múltiples guerras que marcaron a países y cimbraron al mundo, como la Guerra de Vietnam en 1955, la Guerra del Golfo de 1990-1991, las múltiples diferencias entre los países bálticos que terminaron en guerras y la división de Yugoslavia, la cual duró 10 años hasta 2001.

Le tocaron los actos terroristas de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono, para 2004 con los ataques a trenes en Madrid y para el siguiente año, los atentados a estaciones del metro en Londres y 12 años después durante un concierto de música pop en Manchester fue el nuevo epicentro de nuevos ataques terroristas.

Antes, las dictaduras en América Latina, y aquí en México, la matanza de los estudiantes en 1968.

La forma de hacer transacciones financieras también cambió, desde el uso de las tarjetas de crédito, hasta la facilidad que tenemos hoy en día para hacer transferencias bancarias.

La formación de la Unión Europea, y la salida del Reino Unido de ésta con el Brexit.

La vida de las mujeres también cambió en el mundo en estos 70 años. Hace un par de décadas era difícil para las mujeres entrar al mercado laboral. En muchos países, incluyendo México, no tenían derecho ni siquiera a votar por sus gobernantes.

En 1955, Rosa Parks fue detenida por negarse a darle el asiento a un pasajero blanco en Montgomery, Alabama, situación que inspiró a Martin Luther King para crear el movimiento la Asociación de Mejoramiento de Montgomery.

La evolución del mundo tecnológico, sin duda, fue el cambio más drástico que experimentó la monarca británica pues el mundo pasó de la comunicación por fax y teléfono fijo a los celulares. Hoy tenemos Internet, algo impensable en 1952.

Con los 90 llegó el bíper, empezaban las agendas electrónicas con una pequeña pantalla y un teclado; así como el celular, aparato que empezó a ser indispensable desde esta década, cuando los servicios de datos y SMS se hicieron disponibles.

Isabel II fue testigo del cambio de la televisión en blanco y negro a la de color y todas las demás transformaciones de este aparato que hasta la fecha sigue cambiando. Al igual que la radio, que decían moriría con la llegada de las nuevas tecnologías, hoy es el medio que mejor se ha adaptado.

Los avances médicos, como el descubrimiento de la vacuna contra la poliomielitis en 1952; hoy son muchas las vacunas descubiertas incluso recientemente las que se utilizan contra el Covid -19. Pruebas de ADN, para poder identificar a un familiar o crear nuevas especies de animales y plantas, medicamentos, radioterapias, quimioterapias. Las nuevas tecnologías para cirugías como los robots.

Apenas se comenzaban a usar las píldoras anticonceptivas. Comenzaron a utilizarse de forma desmedida las drogas, desde las sustancias psicotrópicas en la década de los 60 hasta el fentanilo hoy en día.

La reina fue testigo de cuando surgió el VIH, en 1981, y tiempo después todos los medicamentos antirretrovirales.

Mientras estuvo en el trono, en 1953 se publicó la primera edición de la revista Playboy, con Marilyn Monroe en la portada, y se popularizó Elvis Presley.

En los 60, los Beatles superaron cualquier estilo musical hasta ese momento visto, y se convirtieron en el grupo más popular. Otros ídolos musicales que surgieron en los 60 son The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, The Bee Gees y Led Zeppelin.

Para la década de los 80 el mundo de la música perdía al padre del reggae: Bob Marley, pero al mismo tiempo veía brillar al icono del pop de todos los tiempos: Michael Jackson.

La reina incluso reconoció a cantantes como Elton John, Sting, Paul McCartney y a otros 100 artistas.

La reina Isabel muere a los 96 años, después de setenta años al frente de la Corona británica, el mundo que deja no es ni remotamente el mismo que cuando asumió en 1952.