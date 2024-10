“Lo que ha marcado mi sello es darle un sentido pedagógico a la justicia”

Afirma que se ha dado continuidad a las políticas de Ernestina Godoy y se fortaleció a la FGJCDMX; encargado de despacho no descarta participar en proceso para ser el fiscal

El encargado de despacho de la FGJCDMX, en imagen de archivo. Foto: Especial

La única manera de tener una capital relativamente segura es que, mediante trabajo de investigación, se presenten las pruebas para que los delincuentes sean detenidos y consignados y los delitos no queden impunes. Esto se hace con coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Platicamos con el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, sobre varios casos importantes, en los cuales los delincuentes hoy están en prisión. El Huguito, presunto líder de La Unión Tepito, era uno de los objetivos principales al ser señalado de ser uno de los principales generadores de violencia en la CDMX.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo se dio este caso?

Ulises Lara López (ULL): Lo teníamos identificado como uno de los que participó en la masacre que ocurrió en Garibaldi, de personas que fueron disfrazadas de mariachi y agredieron, y uno de ellos era éste, entonces, joven Huguito, y eso le permitió el ascenso dentro de su organización. Son círculos cerrados, no son tan fáciles, viven, de alguna manera, en la clandestinidad, porque realizan actividades ilegales. Buscamos conexiones. Había otro personaje que también teníamos dentro de los principales, a éste lo buscaban en el Estado de México. Generamos coordinación, nos dieron información; a este personaje lo ubicamos en una celebración, lo identificamos y, cuando se le captura, supimos que tenía vínculos con cercanos a El Huguito. Fuimos por El Huguito, lo ubicamos en Quintana Roo, cerca de Cancún, se logró su captura, ya no tenía los medios de protección que naturalmente podía tener aquí, se le presentó ante un juez y se formuló la imputación y hoy lo tenemos ya sujeto a proceso, y seguiremos presentando nosotros porque, en lenguaje coloquial, “debe muchas vidas, debe muchas cosas”, y no tiene más de 25 años.

BB: Dices que trabajan de manera conjunta con la Secretaría de la Mujer. Hay casos de feminicidios terribles, como el de Iztacalco.

ULL: Con la Secretaría de la Mujer hemos tenido colaboración, por ejemplo, nos ayudan mucho con las abogadas de las mujeres, que las apoyan cuando hacen su denuncia. Habíamos seguido casos importantes juntos, y cuando localizamos a este sujeto que había cometido un feminicidio en una vivienda, adentro se encuentran restos humanos, cuando empezamos a hacer la recuperación encontramos que había varias personas que ya habían sido denunciadas como desaparecidas.

BB: También hay niños asesinados. Es difícil denunciar que el violentador está dentro de la familia.

ULL: Hemos resuelto casos muy lamentables, recientemente, el de una niña que fue asesinada por su propio padre, una persona con severos problemas de adicciones, muy violenta. Por eso ocupa uno que se sumen otras instancias que pueden ir a los hogares. La persona que está en una situación de violencia difícilmente puede solicitar ayuda, porque la aíslan.

BB: El caso de los niños mazahuas.

ULL: Ése es un caso donde son un poco mayores los niños, funcionaban dentro de un esquema donde se relacionaban con otro tipo de grupos que los estaban haciendo, en algún sentido, trata. El hecho es que se les encuentra en una situación en donde querían deshacerse de ellos, sus cuerpos son ubicados en una zona del Centro Histórico, se hace la investigación, se localiza al perpetrador y luego a la red de gente que estaba utilizando a estos niños para distribución, entre otras cosas.

Cuando viene la decisión del trabajo que había que hacer al frente de la Fiscalía, una vez que no se pudo que ella (Ernestina) se quedara, nos dedicamos a darle continuidad y fortalecer todas las áreas institucionales, y creo que le hemos dado buena respuesta a la ciudadanía

BB: Otros casos, por ejemplo, Ciro Gómez Leyva, o el atentado de Omar García Harfuch.

ULL: El caso de Omar se resolvió también, se avanzó muy rápidamente, todavía se sigue trabajando porque tiene mucha gente involucrada, fue una acción concertada, patrocinada. Lo resolvimos nosotros porque fue, primero, en el ámbito nuestro, aparece más bien como una agresión, o sea, aunque hay armas, hay todo, hicimos nosotros la intervención y en el transcurso prácticamente de los días subsecuentes, al segundo día, logramos, por información obtenida de las personas que habían operado como sicarios, información útil que nos permitió llegar a quien los había coordinado. Entonces, prácticamente tuvimos tanto a los que agredieron físicamente como a quien los había, digamos, reclutado.

BB: El caso Corral, que ha sido tan sonado, ¿qué pasó ahí?

ULL: Fue una cosa muy sencilla, teníamos un nivel de colaboración muy importante con todas las fiscalías, pero es un nivel de colaboración. Cada vez que nos hacen una solicitud, tenemos que responder en los términos de la propia ley y hacer nuestra presencia en la actuación que nos solicitan, por ejemplo, si se solicita una orden de cateo la realizamos nosotros, la pedimos, si ellos traen una orden de aprehensión nosotros nos presentamos como policías. En este caso, hubo una actuación sin intervención de la propia Fiscalía, no había convenio de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en concreto, así que lo que hicimos fue decir que no podíamos.

BB: Ellos dijeron que sí, ¿no fue así?

ULL: No, y además, nosotros presentamos ante la Fiscalía General de la República (FGR), a través de nuestra Fiscalía de Servidores Públicos, todos los datos para que hicieran la investigación por parte de la FGR y deslindar responsabilidades, o sea, no solamente nos quedamos con hacer el procedimiento, sino también iniciar la investigación y que se pruebe, tenemos el dato en donde no estaba firmado el convenio, no había policías nuestros en la actuación que se estaba llevando a cabo y, además, estaban haciendo algo que no era técnicamente lo correcto, se estaba firmando una orden de aprehensión, había elementos que decían ahí que estaban de manera ocasional, nosotros decimos que fueron llamados y todo eso lo hemos compartido en la investigación de la FGR.

BB: Estamos en un cambio de Gobierno, dicen los rumores que te pueden ratificar en la Fiscalía, ¿cuáles han sido tus grandes aciertos y qué pendientes tienes, donde te gustaría seguir trabajando?

ULL: Asumimos este encargo porque al final, el Congreso decidió no darle la ratificación a Ernestina. Yo lo que he estado haciendo es darle continuidad al trabajo que hizo ella. Yo llegué con Ernestina y me tocó la transición de Procuraduría a Fiscalía, y estar trabajando en muchas áreas, como asesores, haciendo trabajos especiales, trabajando en temas específicos como la Línea 12 o lo del asunto del cártel inmobiliario, y cuando viene la decisión del trabajo que había que hacer al frente de la Fiscalía, una vez que no se pudo que ella se quedara, nos dedicamos a darle continuidad y fortalecer todas las áreas institucionales, y creo que le hemos dado buena respuesta a la ciudadanía, hemos mantenido los criterios y yo diría que algo que a mí, por lo menos, me ha marcado como sello, es darle un sentido más pedagógico a la justicia. Estoy convencido de que si la gente conoce sus derechos, sabe y puede defenderse. Hemos hecho recorridos en las alcaldías, hemos hablado de nuestro plan de política criminal, hemos dado difusión al Sistema Penal Acusatorio, está en preparación un libro donde explicamos de manera clara qué debe saber un ciudadano ante una situación de carácter legal, en la que esté involucrado, ya sea como parte acusada o acusadora, y estamos haciendo, creo, mucho, porque le damos no solamente sentido y continuidad, sino que se consolide el proyecto que originalmente se preparó para el Congreso de la Ciudad, de ser una Fiscalía que, además de perseguir el delito, esté de verdad preparada para asistir a las víctimas y ser una puerta real de acceso a la justicia, en una visión integral. El proceso tiene sus tiempos; en el Congreso se acordó que tiene que emitirse una convocatoria por parte de un Consejo Judicial Ciudadano, que una vez que salga, tendremos que ver los términos para saber si puedo participar en ella y, cuando salga, estaremos preparados.