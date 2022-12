México-EU, dos siglos de búsqueda

Este 12 de diciembre México y Estados Unidos celebraron 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, una relación que ha tenido momentos de gloria y otros de tensión, pero la realidad es que es una relación fundamental para ambos países.

Como parte de la conmemoración hubo una reunión bilateral en Palacio Nacional, encabezada por el asesor presidencial de Estados Unidos para las Américas, Chris Dodd; el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quienes firmaron la Declaración de Amistad.

Ésta es la principal relación internacional de nuestro país, pues no debemos olvidar que compartimos una frontera marítima y terrestre de más de tres mil kilómetros, por la cual cruzan más de un millón de personas al día.

En Estados Unidos habitan cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, mexicanos que allá han hecho su vida, y al menos un millón de personas de la Unión Americana viven en nuestro territorio; es decir, no sólo compartimos comercio e industria, migración y control de las fronteras, también las tradiciones, tecnología, aficiones, gastronomía y artes.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en establecer relaciones diplomáticas con nuestro país, luego de que se firmó el Acta de Independencia de México, el 28 de septiembre de 1821.

Fue el 12 de diciembre de 1822 cuando, por primera vez, ambos países reconocieron formalmente a sus respectivos gobiernos independientes e intercambiaron embajadores.

Estos 200 años de relación han marcado a los dos lados de la frontera, y de ello platiqué con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo ve esta relación en este momento y cómo la ve a futuro?

Ken Salazar (KS): Mira, a fututo la vemos muy positiva, ¿no? La economía, la lucha ante el cambio climático y las energías renovables para que se promuevan, en todo aspecto de la vida, lo vemos como soluciones buenas para unir al pueblo de Estados Unidos y al pueblo mexicano, y eso lo vamos a hacer, por supuesto que hay inquietudes y hay cosas difíciles, porque no es nada fácil, pero siempre con optimismo, con una confianza muy determinada, sí lo vamos a lograr. El intercambio económico no podría ser lo que hoy conocemos sin la serie de cambios realizados en la década de los años noventa, con la liberalización del comercio, con la apertura gradual de fronteras, después de décadas de una política de sustitución de importaciones que nos aisló comercialmente del mundo. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su continuación con el nuevo Tratado, el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), nos ha hecho parte de la región económica más competitiva del mundo, en la que se produce al menos un cuarto de la riqueza mundial. En tan sólo 12 años del TLCAN se triplicó el comercio con Estados Unidos y Canadá.

Sólo por tener un dato presente: en 2021, el intercambio de las importaciones y exportaciones sumaron un total de 661 mil 164 millones de dólares, sobre la situación comercial y lo difícil que fue la negociación del T-MEC, sobre todo en temas energéticos y en temas agropecuarios, el embajador me indicó:

KS: Lo de la energía o lo de agricultura eso se va a resolver dentro del marco legal, ¿no?, entonces tengo optimismo y sé que teniendo este marco pues ahí se pueden resolver los problemas entre los dos países.

BB: Mientras se respeten los contratos, mientras se respete lo que está estipulado en la ley, todo va a fluir.

KS: Que hay soberanía entre los dos países y el respeto que Estados Unidos tiene hacia México, el Presidente Joe Biden lo dice muchas veces, se lo dice directamente al Presidente de México, que hay que tener respeto a la soberanía y siempre trabajando como socios en todo y ver para adelante. Uno de los temas más complicados en la agenda es el de la migración, la región vive un flujo récord, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Estados Unidos detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2.76 millones de migrantes.

Por ello, quizás, es uno de los temas más complicados en este momento:

Destaca fortalezas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, participó ayer en la ceremonia por el 200 aniversario de las relaciones entre ambos paises. Foto: Especial

BB: ¿Cómo lo ve?

KS: Es difícil y complejo, pero hay que dar solución ahora en la frontera de Estados Unidos y México, y solución así en las causas de origen de este flujo migratorio, que no se había visto nunca en la historia de Estados Unidos.

BB: Bueno, sí, nunca se había visto. Nos ha tocado estar en estas caravanas migrantes cuando empezaron, justo en la frontera sur, y era impresionante ver la cantidad de gente que venía, era impresionante, pero ¿a qué se debe que tanta gente esté yendo ahora a Estados Unidos? Y la política de Estados Unidos sí se ha endurecido en recibir a migrantes.

KS: Pues mira, el flujo ahora lo vemos por la pandemia, por la pobreza, por los gobiernos y política que no trabaja en países como Venezuela, ¿no?, entonces, tenemos que ver las soluciones y lo que tenemos que hacer es unirnos en que no se usen a los migrantes como propaganda y que no se use la frontera entre Estados Unidos y México para avanzar la causa política de algunos, que pasa mucho en Estados Unidos, incluso con el presidente anterior, que eso es lo que quería él hacer. Entonces hay que dar solución para algo bueno, y sí lo vamos a hallar. Y la otra crisis es la de salud en la Unión Americana, derivado del consumo de fentanilo, donde la situación se vuelve compleja con el uso de esta droga traficada por cárteles mexicanos, que está dejando más de 120 mil muertes al año en Estados Unidos.

Sobre este tema el embajador nos explicó que es una prioridad del Presidente Joe Biden:

KS: El fentanilo mata arriba de cien mil personas en Estados Unidos cada año, y es prioridad para el Presidente Biden en los Estados Unidos, pero también para acá; entonces, trabajando con el Gobierno de la República, con la Sedena, con Semarnat, con los demás, estamos teniendo éxito y, por primera vez, se ve casi todos los días de las semanas que se está quitando el fentanilo, que si no hubiera este esfuerzo legal estuviera llegando al otro lado de la frontera.

La relación entre México y Estados Unidos y lo que viene en un futuro es lo que platicamos con el Embajador Ken Salazar, quien ve un futuro esperanzador.

A 200 años de relación, ambos países deben fortalecer muchos aspectos, dejar a un lado las diferencias, evitar la polarización y trabajar en equipo para potenciar la región.

Pero también se busca fortalecer esta relación para que ambos países sean beneficiados.

El próximo viernes, en estas páginas, la plática completa con el Embajador Ken Salazar.