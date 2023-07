“Mi historia se forjó en un pueblo donde la mujer no tenía valor”

Xóchitl Gálvez ha anunciado que buscará la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, con lo cual se consolida como una de las favoritas en el proceso interno de la coalición Va por México.

“Voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van, yo voy”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter, el pasado 27 de junio.

¿Quién es Xóchitl Gálvez? Hace tiempo ella me lo contó en una entrevista muy personal, cuando aún ni imaginaba que podría estar en la contienda presidencial.

BIBIANA BELSASSO (BB): Xóchitl, naces en Hidalgo, en Tepatepec, en un pueblo indígena de pocos habitantes.

XÓCHITL GÁLVEZ (XG): Un pueblo, sobre todo, donde las mujeres no teníamos valor, donde los hombres nos veían como si sólo sirviéramos para el petate o para el metate, donde había un gran machismo, una gran violencia, muchísimos problemas con el alcohol, sólo había escuela primaria, no había secundaria y, pues, de ahí se forjó la historia.

Me tocaba ir a vender gelatinas a la plaza, pero tenía como un sueño, como que no sabía qué quería hacer, pero sí sabía qué no quería ser.

BB: Incluso dices que cuando tú llegas y le dices a tu padre que querías estudiar, él te dice: “Dedícate al metate”, como eran los usos y costumbres de donde naces.

XG: Además decían: “¿Para qué?, si tú te vas a casar. Que estudie tu hermano, porque él va a mantener a su esposa”, y qué equivocados estaban los padres, porque ahora cuántas mujeres mantienen los hogares.

Hoy las mujeres tienen que estudiar y nos tenemos que superar. La verdad para mí fue una maravilla poder ir a la universidad.

BB: ¿Cómo fue tu infancia?

XG: Muy angustiante, de hecho, tuve que hacer un trabajo psicológico después, ya de adulta, para sacar todos estos problemas. Fue una niñez difícil, triste y, sobre todo, para mi mamá fue muy duro. Yo quería proteger a mi mamá, quería que ella no sufriera, pero lo pasaba mal y lo veía con una resignación tremenda, ella decía que ése era su destino y que así le había tocado nacer, que ahí teníamos que morirnos, en ese pueblo, y yo dije: “No, yo no”.

BB: Incluso hay una historia terrible: tu padre amenaza a tu madre con una escopeta y todos ustedes salen corriendo para encerrarse en una casa, la casa de la tía.

XG: Porque las escopetas allá son muy comunes, porque allá se usaba la caza, iban a cazar palomas, conejos, para comer; la escopeta en el campo es muy común, no es un arma que se usara para la violencia.

La legisladora panista en un videomensaje, en mayo pasado. Foto: Especial

BB: ¿Cómo llegas a la universidad en la Ciudad de México?

XG: Hay una brutal desigualdad, aparentemente yo era una alumna de 10, y acá era de 3.2, no hablaba inglés.

BB: ¿Cómo te preparas para poder tener el nivel para ingresar a una licenciatura tan difícil?

XG: Yo paso el examen, yo creo que, porque era un examen psicométrico, y el examen psicométrico lo que te mide son habilidades matemáticas, pero otra cosa es cuando ya tomas Cálculo, Álgebra, Química, Física y te das cuenta de que tus bases son muy malas, pues entonces tienes que hacer el doble de series, tienes que hacer el doble de esfuerzo para sacar la misma calificación que el resto que trae un mejor nivel académico.

BB: Terminas la carrera de ingeniería en una época donde había muy pocas mujeres ingenieras.

XG: Sí fue complicado, pero además fascinante, todas las materias; computación me encantó, ahí lo súper disfruté, me volví una muy buena programadora.

Empecé a conseguir trabajo muy rápido, al tercer, cuarto semestre ya estaba en el Inegi, con un sueldo de analista programador que nunca en mi vida soñé tener, o sea, de ganar dos mil pesos a ganar 40 mil pesos, bueno, fue la locura. Comienzo a mandarles dinero a mis padres y a ayudar a mis hermanos.

BB: Y tu padre, me cuentas, cuando te ve más fuerte ya no se atreve a tratar mal a tu mamá. Es que el ganar un sueldo te empodera como mujer.

XG: Totalmente. Ésa es la clave, acabas de decir una cosa que es fundamental, las mujeres que tienen una dependencia económica con un hombre sufren violencia física o psicológica, muchas veces porque el hombre las ve como unas mantenidas y ellas aceptan todo tipo de humillación, porque tienen miedo. Es como una esclavitud psicológica.

Y sí, como que mi papá ya respeta a mi mamá, me respeta a mí, se vienen al final de su vida a vivir conmigo a México, me ven llegar al Gabinete y mi papá, la verdad, se sentía muy orgulloso.

BB: ¿Le guardas algún rencor a tu papá por cómo trataba a tu mamá?

XG: No, como te dije, lo trabajé, tuve que ir con una psicóloga, trabajar todos esos miedos, toda esa violencia.

BB: Lo que pasa es que Hidalgo es un estado con altos índices de alcoholismo.

XG: Sí, es una historia muy dura y al final yo entendí toda esta frustración de no tener un futuro, que es lo que hoy me pregunto con estos jóvenes que no entran a la universidad, con estos jóvenes que ven sus esperanzas frustradas.

Entonces yo sí creo que el haber ido a la universidad me hizo una mucho mejor persona, al igual que haberme hecho una empresaria independiente, así no he sufrido violencia.

BB: ¿Y en la política no hay violencia?

XG: Dicen que la política es “el arte de comer caca, sin hacer gestos”. La verdad es que no la he tenido que comer, yo siempre he entrado y salido y no pasa nada, yo regreso a mi empresa, pero sí tengo un gran sentido del servicio, tengo muchos años, tengo 20 años trabajando en comunidades indígenas, tengo años trabajando en temas de desarrollar negocio social con las mujeres, he tenido unos proyectos maravillosos por ejemplo con el profesor Yunus, Premio Nobel de la Paz.

BB: También has trabajado con temas de agua.

XG: Por eso es muy importante pensar en soluciones sustentables, porque de repente tú quieres bombear agua a los Altos de Chiapas con bombas que van a consumir 150 caballos de fuerza y entonces la energía eléctrica quién la va a pagar. Entonces algo muy interesante es cómo tener captación pluvial de agua y tener aljibes (pozos) para que esa agua se almacene y se filtre, y como que nos olvidamos de las soluciones del pasado, de los jagüeyes, de las ollas de agua y creo que estamos empezando a regresar a estas técnicas.

Además, hoy ya podemos llevar sistemas con base en energía solar para refrigeradores, para meter equipo de bombeo, las celdas solares ya son mucho más baratas y mucho más eficientes.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CORTAS

BB: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

XG: Ver futbol.

BB: ¿A quién le vas?

XG: Al Cruz Azul .

BB: ¿Qué tipo de música disfrutas?

XG: Rock, tengo un marido rockero.

BB: ¿Tu cantante favorito?

XG: Yo creo que John Lennon.

BB: ¿Tu libro favorito?

XG: Yo creo que Cien años de soledad. Ese realismo mágico fue maravilloso cuando lo descubrí.

BB: ¿El día más feliz de tu vida?

XG: Cuando entré en la universidad.

BB: ¿El más triste?

XG: Cuando murió mi madre.

BB: Complétame esta frase, Xóchitl Gálvez es…

XG: Entrona, ching...