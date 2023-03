“Es un mito creer que si no se cruza una vez a una perrita, le da cáncer”

Hasta hace pocos años, casi no se hacían estudios para detectar cáncer en nuestras mascotas; ahora, es muy común que después de los 10 años, los perros y gatos puedan desarrollar algún tipo de tumor.

Esta semana platicamos con la oncóloga veterinaria Lorena Sámano Ramírez ,quien nos explica cómo detectar si nuestra mascota tiene algún problema y también nos dice que muchos casos tienen solución.

LORENA SÁMANO RAMÍREZ (LSR): Se cree que hay más cáncer en los animales de compañía porque las personas los cuidan más y, por lo tanto, viven más, entonces esto le da tiempo al cuerpo de crear errores genéticos, que pueden generar cáncer. Para que te des una idea, esta estadística es de Estados Unidos, pero es la única que existe, dice que el 45 por ciento de los perros que viven más de 10 años van a morir de algún tipo de cáncer.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cuál es el tipo de cáncer más común?

LSR: El tipo de cáncer más común en México, hay cinco tipos, pero el más común es un tipo de cáncer que se llama mastocitoma, que es un cáncer de piel, les sale una bolita sobre la piel.

BB: ¿Cómo detectar un problema así?

LSR: Yo sugiero que cualquiera que sea la edad de tu mascota se le hagan revisiones anuales. Mínimo un panel de estudios de sangre, ultrasonido de abdomen y rayos X de tórax, como para tener un buen panorama de lo que está sucediendo dentro de su cuerpo.

BB: ¿El cáncer humano y el cáncer en mascotas se manifiesta de la misma manera?

LSR: La ciencia es igual, pero hay diferencias, por ejemplo, en que el cáncer de perros avanza más rápido porque los perros viven menos, entonces su metabolismo es mucho más rápido y el cáncer también lo es, ésa es una diferencia. Otra diferencia, que yo creo que aquí es un beneficio para los perros y gatos, es que ellos no tienen autoestima, o sea, en ellos no existe este factor emocional que existe en el ser humano, en el que si a un humano le dicen: “Es que tienes cáncer”, pues obviamente anímicamente, emocionalmente te vas para abajo, y eso, muchas veces, ayuda a que la enfermedad progrese, por el estrés. En nuestros pacientes veterinarios no existe, ellos no entienden, ellos nunca van a entender que tienen cáncer o que necesitan quimioterapia y eso es un gran punto a favor, porque no se deprimen, no se estresan.

BB: Si tienes una perra hay que revisar sus mamas.

LSR: Es muy importante, el cáncer de mama en perras está dentro de los cinco tipos de cáncer más comunes en perros en México. El tema con el cáncer de mama es que hay mucha desinformación, mucha gente que cree que si no cruza a su perrita alguna vez en la vida le va a dar cáncer y eso es un mito. Hay gente que dice que si nunca tiene un celo le va a dar cáncer, eso también es un mito, y esta estadística sí existe en perros. En perros, para que te des una idea, lo que se dice en cuanto a porcentaje, es que si tú esterilizas a tu perra antes del primer celo sólo va a tener un 0.5 por ciento de riesgo de presentar cáncer mamario, que es bajísimo; si la esterilizas después del primer celo, el porcentaje aumenta al ocho por ciento, y si la esterilizas después del segundo celo en adelante, ya no hay diferencia.

BB: ¿Hay algunas razas de perros que sean mucho más propensos a tener algún tipo de tumores?

LSR: Los perros que no tienen raza, los perros mestizos, al haber tanta variabilidad genética en sus cuerpos, o sea, tanta mezcla de todo, los riesgos de cáncer pueden bajar, pero, por ejemplo, si hablamos de cáncer mamario, los perros de talla chiquita son como el ejemplo perfecto. Los perros blancos que están mucho tiempo expuestos al sol, también existe factor como en humanos para cáncer de piel.

BB: Ahora, el cáncer no significa muerte, hay muchas maneras de tratarlo.

LSR: El cáncer es una acumulación de mutaciones, así lo podemos decir, y de lo que se trata es que, si el cáncer no es curable, porque hay algunos tipos de cáncer que sí son curables, cuando hay algún tipo de cáncer que no es curable, lo que se trata es de transformarlo a que sea una condición crónica y manejable hasta cierto punto.

BB: ¿Y cómo se maneja?

LSR: Va a depender del tipo de cáncer, pero puede ser mediante cirugía, existe quimioterapia, en México no hay, pero en Estados Unidos y es muy buena, la radioterapia. En México tenemos otro tratamiento que se llama electroquimioterapia, y aquí me gustaría mencionarte que la quimioterapia en perritos y gatitos no tiene ni cerca los mismos efectos adversos que tiene la de los humanos. Cerca del 85 por ciento de los pacientes veterinarios no tienen ni un efecto adverso a la quimio.

BB: ¿Cuál es el tiempo esperado de vida de un perrito, de un gatito con cáncer?

LSR: Va a depender del tipo de cáncer y de lo agresivo. En unos casos puede ser de seis meses, en otros, el tiempo esperado de vida es de años.

BB: ¿La cirugía puede quitar el tumor?

LSR: Por ejemplo, que fuera un grado bajito, un grado uno, que le llamamos, de este tipo de cáncer, de mastocitoma, pueden vivir años.

BB: ¿Es el mismo tratamiento en gatos que en perros?

LSR: No siempre, porque los tipos de cáncer usualmente son diferentes, por ejemplo, en perras que tienen cáncer mamario hay diferentes grados, pero en gatitas con cáncer mamario usualmente tienen un muy mal pronóstico y usualmente, aunque se operen y aunque se les dé quimio, no les dan mucho tiempo de vida.

BB: ¿Qué nos recomendarías para estar al pendiente de nuestra mascota?

LSR: Lo que yo les recomiendo son revisiones anuales, ya cuando los perritos llegan a cierta edad, como de adultos mayores les llamamos, una revisión semestral siempre es bastante benéfica para ellos.

BB: ¿Importa el tamaño del perro?

LSR: Por ejemplo, a partir de los siete años, los perros de talla muy grande, un perrito de talla pequeña, como a los nueve o diez años. Hay que estarlos acariciando para detectar en cualquier momento un cambio, si le encontramos una bolita, si hay algo que antes no estaba, eso también es bien importante.

BB: ¿Por qué de repente dicen que creció el número de cáncer en mascotas?

LSR: Porque estamos teniendo ya una cultura más acertada en cuanto cómo tratar a nuestros animales de compañía.

BB: Existe un tipo de cáncer que se transmite sexualmente.

LSR: Sí hay un tipo de cáncer, ese tipo de cáncer se llama tumor venéreo transmisible y está dentro del top cinco de los tipos de cáncer más común en perros en México. Por ejemplo, este tipo de cáncer no lo vemos casi en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay tantos perros callejeros, este es un tipo de cáncer en el que usualmente se aloja en la vagina o en el pene y cuando los perros tienen contacto sexual se transmite de esta manera, por ejemplo, este es un tipo de cáncer que podría ser curable con quimioterapia.

Tips para cuidar a nuestras mascotas Un perrito o un gatito que es blanco, no los dejen mucho al sol. Con los perros chatos por ejemplo, bóxer, pug o bulldog, hay que estar más atentos de que no les surja alguna bolita, porque son más propensos a tener tumores. Hay que recordar que todo lo que leemos de cáncer es de humanos y el cáncer en perros suele ser diferente, los tratamientos no les pegan tan fuerte. Es muy probable que un cáncer en mascota pueda tener una solución mucho más fácil de lo que sucede en humanos.

Estaré esta Semana Santa de vacaciones, así que nos encontramos el próximo lunes 10 de abril aquí, en este espacio.