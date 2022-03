“Modelo de barra argentina se coló y ha ido agarrando fuerza aquí”

Tras los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora, en el estado de Querétaro el pasado 5 de marzo, se han implementado sanciones y se ha buscado que no vuelvan a suceder actos tan terribles.

El presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, reiteró que las medidas sancionatorias que se aplicaron al Estadio Corregidora, así como la credencialización de los grupos de animación y otras acciones permitirán frenar la violencia y favorecerán la sana convivencia social y deportiva, y aseguró que las normas preventivas representan el principio del fin de las barras.

Platicamos con Mikel Arriola para La Razón y esto fue lo que nos dijo:

Mikel Arriola (MA): Sí, Bibiana, nosotros somos un país que creó su propia afición, vamos a cumplir cien años de tener fútbol profesional en México y desgraciadamente hace 25 se nos coló un modelo de barra argentina que ha ido agarrando fuerza, ha ido permeando en algunos de los clubes y lo que nosotros queremos es recuperar el modelo mexicano de grupo de animación.

Yo me acuerdo…, hace poco, derivado de este tema tuve una entrevista con Zague y él me decía que cuando él jugaba fútbol, y yo cuando era niño, pues veíamos el Chiquitibum, no los cantos violentos de este tipo de movimientos, entonces nos pasó lo que nos pasó, estamos muy tristes, estamos verdaderamente apenados, le hemos pedido a la afición disculpas, pero también estamos en un momento donde tenemos que reaccionar y recuperar espacio para la afición mexicana para que regresen las familias, para que regresen los típicos cantos mexicanos, el Chiquitibum, en eso estamos y además estamos en un momento donde la tecnología nos puede ayudar mucho después de las sanciones que se dieron al Club Querétaro por parte de la Federación y por parte de la Liga.

Bibiana Belsasso (BB): Ahora, ¿podemos ir tranquilos a los estadios de fútbol o tú piensas que el crimen organizado de alguna manera ya se metió en estas barras para tratar de desequilibrar y para tratar de desestabilizar un espacio, que finalmente es un espacio para familias, para deporte, para disfrutar?

MA: Mira, yo creo que la gente puede estar tranquila, porque la industria está unida, el día martes posterior a los hechos del 5 de marzo tuvimos una asamblea extraordinaria y los dueños de todos los equipos fueron muy claros, estamos en un momento muy difícil, pero también estamos en un punto de inflexión donde todo lo que hemos perdido de terreno contra la violencia lo tenemos que recuperar, y te doy cosas concretas, se incluyó a la Liga a implementar un mecanismo de identificación del aficionado, ¿en qué se escudan los violentos?, en el anonimato, hay experiencia internacional donde cuando ese anonimato se pierde, regresa la gente que queremos en el fútbol que es el caso de Inglaterra en los 80´s, hubo casi doscientos muertos en tres partidos, imagínate, por los hooligans, (no se escucha bien) a los hooligans por una lista negra, por identificarlos, todavía no había tantos elementos tecnológicos como los hay hoy, y de una liga de quince millones de aficionados al año hoy ya es una liga de treinta millones de aficionados al año en los estadios, nosotros ya lo empezamos a implementar y no tenemos ninguna duda de que seremos exitosos.

BB: Mikel, ¿en qué momento se dio tanta violencia en el estadio del Querétaro?, ¿tenían ustedes algún tipo de información previo a esto de que pudiera suceder algo así?

MA: Mira, el antecedente de los dos grupos de animación o barras, el estado de Querétaro es uno de los estados con mejores números en materia de seguridad pública, pero esa barra siempre ha sido violenta, por cierto, ya está vetada, y también es un clásico regional contra el Atlas y por eso se determinó que el partido era de alto riesgo, a partir de eso se determinó también una fuerza policial de alrededor de ochocientos elementos…

El presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Para que ya pueda entrar la fuerza policial?, porque tengo entendido que la gran mayoría de los estadios es independiente el que resguarda, ¿no?

MA: Hoy estuvimos con los diputados y platicamos de eso, necesitamos que en todos los estadios pueda entrar la fuerza pública a la cancha y a las tribunas y en el caso de Querétaro, el que estaba resguardando la cancha y la tribuna era una empresa de seguridad privada y ésta falló, no cumplió, acaba de ser cancelada por el propio estado su autorización y por eso nosotros sancionamos a quien la contrató de manera muy contundente, la directiva del Club Querétaro está inhabilitada por cinco años, el Club Querétaro está vetado por cinco años y por un año para no jugar con público y además, como nunca en la historia, se ordenó la venta del Club Querétaro, el actual dueño lo tiene que vender de aquí a que termine el año porque no vamos a permitir que este tipo de señores irresponsables de contratación de empresas que no cumplen, pues amenace sistémicamente a la industria.

BB: Ahora, ¿qué te dijeron los diputados?, ¿están de acuerdo en poder pasar una ley para que efectivamente pueda entrar la fuerza pública a los estadios?, ¿qué tiene que pasar para que eso se apruebe?

MA: Mira, en general, hemos estado en dos mesas, una mesa con la Secretaría de Seguridad Pública, también hoy en una muy buena conversación con la Junta Directiva de la propia Cámara de Diputados, y lo que nos dicen las dos instancias es que ellos deben de reforzar medidas homogéneas en todo el país respecto a seguridad pública, respecto a seguridad privada, respecto a protocolos y yo creo que en ese sentido se puede avanzar mucho, además de compartir la información que nosotros tenemos con la Secretaría de Seguridad Pública permanentemente porque además ya acabamos de vetar las barras, las barras visitantes, digamos, ya no va a haber barras visitantes, en esa implementación nos tienen que ayudar mucho, ya está prohibida la participación en las barras o en los grupos de animación de menores de edad, también ayuda mucho.

Estamos en un momento muy difícil, pero también estamos en un punto de inflexión donde todo lo que hemos perdido de terreno contra la violencia lo tenemos que recuperar

BB: ¿Qué podemos esperar para el fútbol mexicano?, ¿va a tener algunas sanciones para el Mundial de Fútbol?, ¿qué viene?

MA: Yo creo que las señales que hemos mandado, sobre todo a la FIFA, es que tenemos las reglas, tenemos las sanciones, y las hemos implementado, yo creo que vamos a tener el mejor Mundial de la historia en el 2026.

BB: Ahora, habían dicho que de alguna manera igual podrían cancelar este Mundial que va a ser compartido México-Estados Unidos, por este tipo de violencia en el fútbol mexicano, ¿lo ves así?

MA: No, absolutamente no, no lo dijo FIFA, quizá fue una especulación en el momento, pero el Mundial está y ése es un gran proyecto no solamente para el fútbol sino para nuestro país.

BB: ¿Algo más que quisieras agregar?

MA: Bueno, seguimos adelante con nuestra liga y que nos vamos a esmerar de manera permanente para que la gente regrese a los estadios y tenga confianza.