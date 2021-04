“He sido víctima de violencia de género en proceso para reelección”

Naucalpan es un municipio de casi 845 mil habitantes, con muchos desafíos al frente. Platicamos con Patricia Durán, presidenta municipal.

Patricia Durán: Es un gran reto, Bibiana, cuando llega una administración en donde encuentras rezago impresionante de una administración municipal anterior, sobre todo en la implementación de políticas públicas específicas para generar bienestar.

Es un municipio con gran contraste, tenemos 70 por ciento de colonias urbanas populares y el otro 30 por ciento son colonias y fraccionamientos residenciales, parques industriales, dos pueblos, una zona rural, entonces sí es un municipio con muchos contrastes, con un reto de todos los días, sobre todo en trabajar y generar bienestar en los lugares donde más se necesita y sobre todo en colonias de cuarenta o cincuenta años que ya tienen rezago de todo tipo: en infraestructura, en planeación urbana, en obra pública, en desarrollo, en todo lo que podríamos hablar de generación de bienestar. Entonces, sí ha sido un reto muy fuerte, pero llevo mucho tiempo trabajando y caminando las calles de Naucalpan, conozco muy bien mi municipio, todas sus colonias.

BB: Has implementado refugios para mujeres maltratadas, en este momento de confinamiento que la violencia de género ha crecido muchísimo.

PD: Llevamos dos años y cuatro meses de gobierno, en los próximos días iniciamos una campaña para la reelección, buscando tener la oportunidad de un segundo periodo para poder dar resultado todavía. Naucalpan no está fuera de la realidad del país.

BB: Es difícil que la mujer maltratada se atreva a denunciar, se requiere confianza.

PD: Hay 20 por ciento más denuncia, y más cuando hay violación, porque también nos ayuda la Fiscalía de Víctimas y la Secretaría de las Mujeres a darles seguimiento.

La presidenta municipal en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: Hay que empoderar a las mujeres una vez que denuncian.

PD: Totalmente. Esta transición muchas veces las mujeres no la tienen y regresan a una vida donde vuelven a ser víctimas. Lo importante es que tengan una transición en la que paulatinamente puedan tener una inserción en cualquier ámbito que se necesite. Sobre todo es tener mayor seguridad y también la certeza de que sus hijos van a estar bien y es un proceso. Ese acompañamiento no se tiene en muchos lugares. En Naucalpan eso no existía.

BB: Ser mujer en México no es fácil, y ser mujer en la política también es complicado.

PD: Sí, la violencia desde que he tenido ya una participación permanente en la política, la violencia política de género, siempre ha existido. Empecé muy joven, siempre fue muy difícil tener acceso a un cargo de elección si no trabajabas mucho más de lo que trabajaban los hombres para tener este cargo de elección.

Genera muchísimo embate, muchísima competencia, muchísima agresión. Es muy desafortunado que, en lugar de discernir de tus acciones de gobierno, las agresiones que haya de parte de otros candidatos o muchas veces de personas que son hasta anónimas y que no dan la cara, es el tener críticas, pero no a tu acción de gobierno sino a tu vida personal, a tu vida privada, a tu vida patrimonial.

Hay quienes intentan menoscabar mi trabajo con mentiras (...), al final, estas acusaciones solamente hablan de que hay un reconocimiento a que las mujeres cada día tenemos más espacios

BB: ¿Has sido víctima de estas acusaciones?

PD: Sí, claro, por supuesto, hasta de mi físico, permanentemente y desde la última elección de 2018 fue más fuerte. Y en este proceso para la reelección he sido víctima de violencia de género.

BB: ¿Cómo procesas este tipo de agresiones?

PD: Hay quienes intentan menoscabar mi trabajo con mentiras, te digo que hasta de mi físico, temas relacionados con mi vida privada. Al final estas acusaciones solamente hablan de que hay un reconocimiento a que las mujeres cada día tenemos más espacios, y no mucha gente está preparada para que nosotras ocupemos esos espacios de elección popular.

BB: ¿Por qué debes estar tú al frente de este municipio tres años más?

PD: Quiero trabajar para tener todavía mejores resultados; en acciones tan concretas como lo que es erradicar la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres, recuperar mayor seguridad en nuestro municipio y sobre todo cambiar esa percepción que se tuvo durante muchos años de inseguridad.

Tengo retos muy fuertes, por lo que necesitamos más tiempo y seguir combatiendo el rezago en infraestructura, en repavimentación de calles, en generación de obra pública, que genere todavía una mejor movilidad. Proyectos tan ambiciosos como el tren ligero, en temas como el proyecto que tenemos de la creación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos para la generación de energía, que es un proyecto que ya tenemos avalado por el Gobierno de México, muchos proyectos que lo único que necesitamos es tener más tiempo para poderlos concretar y así seguir demostrando con hechos de que las mujeres gobernamos y gobernamos bien.