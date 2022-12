“Nuestra tradición de asilo da a México autoridad política”

Son muchos los acontecimientos que ocurren en la agenda internacional. Esta semana platicamos con el Canciller Marcelo Ebrard sobre la oferta de asilo para el expresidente de Perú, Pedro Castillo, sobre la relación de México con España, y sobre los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.

Bibiana Belsasso (BB): México fue de los pocos países que apoyó a Pedro Castillo a través del Presidente López Obrador.

Marcelo Ebrard (ME): Pues no fuimos los únicos, hay varios países. Lo que decimos es, si él requiere asilo, se lo vamos a dar, ¿por qué no se lo vamos a dar?

BB: Lo detuvieron yendo a la Embajada de México.

ME: Por eso, la pregunta es… ¿Qué es lo que se le cuestiona a México? Que México diga: “Si tú vas a mi Embajada te voy a dar asilo”. ¿Por qué se cuestiona? México tiene una tradición de asilo muy grande, además sería contra esa tradición.

BB: México ha tenido una historia de apoyar a exiliados políticos, lo hizo muy bien, por ejemplo, en la época de las dictaduras militares en América Latina.

ME: Hemos recibido recientemente hasta de África, o sea, México es un país de tradición de asilo de hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, no es nuevo. Si Pedro Castillo quiere asilo en México no se lo vamos a negar, ¿por qué habría de negársele? A él y a otras personas de ése y de otros países, como lo hemos hecho tradicionalmente.

BB: El presidente Lula da Silva dijo que no le daría apoyo a Castillo.

ME: Él todavía no toma posesión, habrá que esperar después. Él toma posesión el primero de enero, por eso ha sido muy cauto.

BB: ¿México sigue abierto a su política de dar asilo político?

ME: Sí, es nuestra tradición política, y algo que México hace bien en hacerlo, porque te da una autoridad política, te permite, por ejemplo, se acaban de reanudar los diálogos, se llegó a un acuerdo muy importante en Venezuela, ya nadie se acuerda, pero en 2019 todo mundo decía: “Hay que atacar a Maduro, hay que acabar con Maduro, apoyen el golpe de Estado que Estados Unidos quiere”, la misma cantaleta. ¿Qué hizo México? Pues no lo vamos a apoyar. ¿Por qué se hacen los diálogos en México? Pues porque tienes la autoridad política para convocar a las diferentes voces.

BB: ¿Cuál es la posición de México?

ME: Nosotros cumplimos con la política de la no intervención. Castillo había pedido ayuda, México lo apoyó. Si te doy la lista de todos los países de América Latina nos lo han pedido, Paraguay, Jamaica, Guatemala, Honduras, Ecuador, y así te puedo dar la lista de los 17 países que nos pidieron ayuda cuando fue la crisis sanitaria. Entonces, Perú también dijo: “Oye, ¿me puedes compartir tus programas?”.

BB: La relación entre México y España.

ME: Va bastante bien, ahora tenemos la binacional el 15 de diciembre, vienen cinco ministros de España.

La periodista Bibiana Belsasso y el Canciller Marcelo Ebrard. Foto: Especial

BB: Vamos a otro tema, la relación de México con Estados Unidos, que quizás es la relación más importante, se están cumpliendo 200 años de relaciones diplomáticas. ¿Cómo va esta relación?

ME: La relación va bien, y yo creo que hemos ido construyendo un entramado, una arquitectura cada vez mejor de la relación bilateral, porque hay que recordar que hay una gran asimetría, entonces el reto es cómo te integras económicamente más y mejor, y al mismo tiempo, cómo mantienes la independencia de la política exterior y nuestra soberanía de las relaciones, un dilema complejo, no todos los países lo tienen, somos de los pocos países que tenemos ese dilema. Entonces, para contestar a la pregunta, tienes que hacer una arquitectura que te permita que sea predecible el camino para resolver las diferencias entre México y EU, y garantizar la reciprocidad, o sea, que las prioridades de México sí cuenten y sean tomadas en cuenta. ¿Qué avances veo yo en esa línea? Que tengas la posibilidad de resolver los diferendos en materia comercial por paneles, es un buen tema; que tengas un entendimiento bicentenario en seguridad, cuestiones metas, planes de acción; en resumen, el diálogo para un cuarto nivel, que es tener una visión común con respecto al futuro, porque hay un estrés geopolítico en el mundo, entonces eso también nos ha acercado mucho en los últimos años. Yo diría que estamos en un buen escenario, en un buen periodo en la relación entre los dos países, tenemos en enero la Cumbre de América del Norte, van a venir los presidentes Biden y Trudeau, entonces, es el tono en el que estamos ahorita, mucho mejor al que teníamos en 2019.

BB: Es un momento complicado, hay controversias con el T-MEC.

ME: Vas a tener diferencias sí o sí, porque la relación entre México y EU es tan amplia en economía, en comercio, en inversión, en migración, que vas a tener políticas distintas. Por ejemplo, EU quería poner un incentivo a los vehículos eléctricos que se hagan en EU, lo cual pondría en desventaja a nuestra industria o, quería cambiar la interpretación de las reglas de origen para la industria automotriz para crear una desventaja para México, eso siempre va a existir, entonces ¿cómo lo resuelves? Pues ya se instituyó el sistema de paneles, EU nunca admitió eso, en el anterior NAFTA no hubo paneles, hoy tenemos varios paneles, ¿entonces quiere decir que hay diferencias porque hay paneles? No.

BB: Hay un tema muy importante, México, a través de la Cancillería, demandó a las armerías en Estados Unidos.

ME: Para México es clave reducir el flujo de armas que tenemos, porque si no, no podemos reducir la violencia, yo diría casi imposible, toda la evidencia te dice eso, EU es mucho más violento que Europa Occidental porque hay armas en cada esquina; Indonesia, que tiene 260 millones de habitantes, el doble que el nuestro, tiene 0.02 homicidios por cada mil habitantes. Le pregunté a la canciller, en una reunión de cancilleres y me dijo: “Eso es porque no tenemos armas aquí, aquí no hay armas, porque somos una isla, bueno, 17 mil islas, pero podemos controlar que no, y ustedes sí tienen armas”. Regresando, tenemos que reducir el número de armas sí o sí, la mayor parte de las armas que se aseguran en México son en la frontera. ¿Por qué? Porque hay retenes, entonces pasa un camión, pasa un coche, el otro día, en Sonora, el Ejército detuvo un camión de redilas con armas suficientes para 8 batallones del Ejército, granadas, lanzacohetes ya cortos para tirar helicópteros. Entonces, ¿qué le decimos a EU?

BB: La nueva ley que acaba de pasar en el Congreso de Estados Unidos para detener a traficantes de armas.

ME: Sí, en EU hay una ley increíble, increíble en el sentido de que no lo puedes creer realmente, de que protegen o le dan inmunidad a la industria del armamento, entonces, lo que hizo el presidente Biden fue presentar una ley que a lo que lleva es que a quien trafique con armas tenga una sanción.

BB: Las extradiciones.

ME: A ver, las extradiciones nosotros en lo que va del sexenio les hemos pedido tres, nos resolvieron ya una, César Duarte, espero que para las otras dos me dé tiempo el sexenio. Ellos nos han pedido, ¿qué será?, casi 40. México ha sido de lo más efectivo en las extradiciones.