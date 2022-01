Ómicron: ¿fin de la pandemia?

El incremento de casos de Covid en estas últimas semanas ha sido alarmante, en este momento todos conocemos de varios casos de contagio.

Por supuesto que los contagios se han dado por las fiestas decembrinas, las de Año Nuevo y las vacaciones. Hoy sabemos que Ómicron es mucho más contagiosa, pero los casos de hospitalización y decesos son mucho más bajos, sobre todo, en personas vacunadas.

Pero hay una buena noticia dentro de lo que implica el aumento en los contagios por Covid, y lo dicen varios expertos, esta variante es de tan alto contagio que podría ser la vacuna de los no vacunados.

El inmunólogo Miguel Ángel del Pozo, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, CNIC, explica en una entrevista para el diario El Mundo, que, de alguna manera, esta variante va a inmunizar a gente que no está inoculada, ya sea por convicción o por falta de acceso a la vacuna, es decir: “su alta transmisibilidad va a contribuir a la inmunidad de grupo”.

Pero esto no significa que no debamos vacunarnos o respetar las medidas sanitarias, porque arriesgarse a la infección puede acarrear complicaciones, debido a que aún se desconocen muchos factores que hacen vulnerables a algunas personas jóvenes y sanas.

Es verdad que Ómicron puede ayudar a inmunizar a muchas personas, incluso a los no vacunados, pero no podemos perder de vista que muchos se infectarán precisamente por las personas que no están vacunadas y millones de personas en el mundo pueden fallecer ante la falta de mecanismos de defensa.

Hoy existe un mejor diagnóstico y vacunas que permiten enfrentar al virus. El neumólogo español Javier Zulueta, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, escribió en su cuenta de Twitter: “Tengo la impresión de que Ómicron acaba con la pandemia. La tasa de infecciones es brutal, pero la gran mayoría con cuadros muy, muy leves”.

Ómicron causa 10 veces menos que la enfermedad sea severa, los expertos han señalado que han visto que esta variante es 70 veces más transmisible que la Delta en vías respiratorias altas y 10 veces menos contagiosa en bronquios y pulmones, que son las infecciones que más preocupan. Este linaje está presente en más de 90 países, la OMS señaló que se está propagando rápidamente incluso en países con altas tasas de vacunación o donde la mayoría de la población se ha recuperado de Covid-19.

De acuerdo con el informe semanal de la OMS, tan sólo del 20 al 26 de diciembre, en el mundo reportaron 4.9 millones de casos nuevos, un incremento de 11%, la cifra más alta de los últimos siete meses, mientras que el número de muertos alcanzó los 44 mil tan sólo en esa semana.

Los récords de contagios por Covid-19 se mantienen en Europa, donde varios países alistan nuevas medidas para prevenir la enfermedad. Reino Unido registró más de 129 mil 400 nuevos casos de coronavirus en un día, un nuevo récord de la pandemia, mientras las hospitalizaciones en Inglaterra se incrementaron 38.3% en siete días y se sitúan al nivel de principios de marzo. En Italia en un solo día registraron más de 78 mil casos y Grecia registró más de 21 mil.

En América, Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y Ómicron es la variante que más se ha extendido. En la penúltima semana de 2021 acumuló más de 240 mil nuevos contagios, pero el epidemiológico principal, Anthony Fauci, dijo que Ómicron multiplica los casos de Covid-19, pero es menos severa que Delta, por lo que consideró que las dosis de refuerzo de las vacunas serán fundamentales.

Ante esto, la OMS urgió a los gobiernos a no minimizar el impacto de esta variante y alertó por “un tsunami de casos”, advirtió que Delta y Ómicron son ahora amenazas gemelas que aumentan los casos a cifras récord, lo que llevaría a picos en hospitalizaciones y muertes.

En México las cifras que tenemos no son confiables, según los datos de la plataforma GISAID, en la que se comparte información sobre la circulación de nuevas variantes de virus respiratorios en el mundo, en México hay 254 casos detectados de Ómicron en 14 estados. La realidad es que la información en estas plataformas se alimenta de casos confirmados y en México no se están haciendo las pruebas para detectar a Ómicron.

Los síntomas por Ómicron son secreción nasal, estornudos y dolor de garganta. Son síntomas muy similares a los de un resfriado común. No se pierde ni el gusto ni el olfato. Especialistas aseguran que el número de personas inmunizadas después de la onda Ómicron será lo suficientemente grande como para que el virus se vuelva estacional, un virus respiratorio similar al de la gripe.

¿Es el Ómicron como lo han dicho los expertos, la vacuna de los no vacunados que puede transformar la pandemia en una enfermedad endémica?