“Parque Binacional, modelo para el mundo de cómo ser vecinos”

Desde el año pasado se anunció la creación del Parque Binacional entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas. La idea principal es poder unir dos ciudades hermanas, “los dos Laredos” y tener un proyecto similar al River Walk de San Antonio, Texas, en ambos lados de la frontera.

El Parque Binacional es un proyecto con instalaciones similares en los dos lados del río y que comprenderá desde el área del puente internacional negro de ferrocarril, hasta el arroyo El Zacate, en el lado de Laredo, Texas.

Platicamos con Rick Archer, quien es el arquitecto principal para el desarrollo del parque Binacional desde el lado de Estados Unidos y trabaja en el despacho de arquitectura Overland Partners y Asociados, en San Antonio, Texas.

BIBIANA BELSASSO (BB): ¿Cómo están haciendo estos parques?

RICK ARCHER (RA): Estamos trabajando con un grupo binacional entre Laredo y Nuevo Laredo, liderado por Rio Grande International Study Center y la ciudad de Nuevo Laredo, estamos trabajando juntos para formular un plan de un parque binacional de dos mil hectáreas y 6.2 millas o 10 kilómetros, en los dos lados del río.

BB: Y ¿cómo va a ser?

RA: Cada país va a trabajar en su lado del río. Cada uno de los países va a ir a su propio parque, pero la característica única es que habrá un puente conectado a la tierra por arriba del río, donde la gente de ambos países podrá ir, reunirse con su familia y amigos y regresar a su país sin la obligación de tener documentos.

BB: ¿Cómo van a cuidar eso los oficiales de inmigración?

RA: La Patrulla Fronteriza ha apoyado esta idea, realmente el asunto es de dónde sale el dinero, así que lo que va a pasar es que si tú eres de México tú no vas a pagar peaje hasta que entras a Estados Unidos y viceversa, y va a haber una asociación binacional del parque, que se hará cargo de ese parque.

BB: Lo que nos dices es muy importante, porque a lo mejor en una familia, un padre no ha visto a su hijo en mucho tiempo, ahí se van a poder reunir.

RA: Ésa es la idea, cuando estábamos trabajando en esto, las dos comunidades dijeron: “Solíamos ser una sola ciudad, solíamos ser una sola nación y hemos perdido ese sentido de identidad, ese sentido de conexión cultural; de hecho, muchos de nosotros no hemos visto a nuestras familias en una década”. Así que preguntamos si había alguna manera de que eso pudiera pasar, no sólo hacer una declaración política creando un parque de los dos lados del río, sino realmente resolver un problema, que es crear un lugar donde la gente se reúna para bodas, para fiestas de quinceañeras, para nacimientos, un lugar de celebración, un lugar de reunión.

BB: ¿Cómo están trabajando? Hace unos meses entrevisté al embajador Ken Salazar y me platicó del proyecto.

RA: Él ha sido un gran apoyo, cuando vino a Laredo y Nuevo Laredo hace tiempo dijo: “Ésta es mi prioridad número uno, y necesitamos ver cómo lograrlo”. Así que tuvimos que trabajar con rapidez, trabajando con este grupo binacional para juntos ver cómo se iba a lograr, cómo lo podíamos hacer, y lo que descubrimos fue que las dos comunidades ya tenían 40 proyectos trabajando en ambos lados del río, pero no estaban conectados, no estaban unidos con una visión más amplia, y nosotros estamos a cargo de unirlos en algo que probablemente será un modelo para el mundo sobre cómo ser vecinos.

El arquitecto principal del desarrollo, Rich Archer, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: También están trabajando para hacer estos parques ecológicos.

RA: Sí, lo estamos haciendo. Si has ido al río Grande, el río Bravo, verás que hay millones de galones de agua que se desperdician todos los días, en el mismo Laredo, 15 millones de galones hoy. Además, es la única fuente de agua potable para 6 millones de personas, así que te imaginarás, estamos tomando agua del pozo y su fuente y el costo y dificultad de limpiar esa agua para llevarla a toda esa gente en ambos lados de la frontera es un gran problema. Adicionalmente, del lado de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza ha talado todas las especies de plantas para tener una vista clara del río, y eso ha dado por resultado que el cause del río se desborde y el río ya no fluye profundo como solía hacerlo, ya no tiene la afluencia que solía tener y es más susceptible a inundarse. Todo esto se resume en: número uno, vamos a conservar, vamos a preservar el río para las futuras generaciones y vamos a celebrar al río creando un espacio verde a ambos lados de él.

BB: ¿Quiénes son los arquitectos mexicanos y cómo están trabajando?

RA: Bueno, hemos estado trabajando con el arquitecto Quiñones, en Nuevo Laredo, es el arquitecto principal en la ciudad, y ha sido un gran apoyo, ha sido fabuloso trabajar con él y su equipo, vamos y venimos entre los dos países colaborando en el diseño.

BB:¿Cómo es el diseño?, ¿qué tan avanzado va el proyecto?

RA: Lo que hemos hecho, literalmente, en diez kilómetros a ambos lados, hemos hecho caminos, tenemos un Anfiteatro Binacional que conectará dos ciudades, así que el río Grande, el río Bravo va a estar en medio, podrá haber un bar y grupos musicales o grupos de baile podrán estar ahí y la gente podrá ver los conciertos y espectáculos desde su país simultáneamente. Adicionalmente, tenemos un santuario común de mariposas monarca, porque esta es una ruta importante para las mariposas monarca y desde el año pasado están en peligro de extinción, así que es importante que les creemos un hábitat que las apoye en su vuelo del norte al sur. También verás la restauración de arroyos, como el arroyo Las Alazanas, en México, y el arroyo Zacate, en Laredo.

BB: ¿Cuándo se terminará este proyecto?

RA: Bueno, ésa es la pregunta mágica. En este momento estamos en el proceso de conseguir apoyo político, viajes a la Ciudad de México con nuestra delegación, viajes a Washington, DC, tenemos el apoyo universal de la idea, el congresista de Laredo nos ha ayudado a conseguir el dinero para comenzar el proyecto, la primera fase será el santuario de las mariposas monarca; y tenemos dinero adicional de una subvención federal. Del lado mexicano, Nuevo Laredo ha gastado 18 millones de dólares arreglando su sistema de alcantarillado, tienen un gran camino que recorrer, pero es un gran primer paso para tener agua limpia para que podamos crear este proyecto de conservación.

BB: ¿Ya están los terrenos disponibles?

RA: Tenemos una parte del terreno, casi todo el terreno, del lado de Estados Unidos, le pertenece a la ciudad, y en México, pertenece al Gobierno federal, casi todo es suelo llano, no es suelo urbanizable, pero lo que hará es desbloquear el potencial de desarrollo y ahí está el verdadero potencial económico.

BB: ¿De cuántos años estamos hablando?

RA: Estimo que una década, mientras podamos seguir avanzando con el impulso, es un proyecto muy grande, es un proyecto heroico en diversas maneras, pero, en definitiva, es un proyecto que vale la pena hacer.