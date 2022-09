“Partidos en EU usan tema migratorio como un arma”

Marco López (ML) fue precandidato demócrata en el estado de Arizona en las recientes primarias que concluyeron hace unas semanas. No resultó candidato, pero obtuvo casi 30 por ciento de los votos. Con él vamos a platicar sobre la seguridad en Estados Unidos, la necesidad de tener una mano de obra calificada y la economía que puede beneficiar a México, entre otras cosas.

ML: En campaña vas aprendiendo mucho de las inquietudes de la gente. En Arizona somos 2.5 millones de mexicoamericanos, pero seguimos siendo una minoría que no sale a votar, que no ejerce el derecho al voto y que eso impacta mucho en los otros temas. Te describo una historia: en la comunidad de Gila Bend me encontré a un trabajador agrícola que se encarga de abejas, me dijo: “yo llegué de indocumentado hace 20 años y lo que a mí me importa ahorita es que ya no vengan más. Yo ya me regularicé”, se hizo ciudadano, se registró al Partido Republicano y su interés principal ahora es que ya no vuelvan a llegar más. Es la historia que ellos siguen escuchando del Partido Republicano: “el que llegue te pone en peligro de que te quiten tu empleo”. Es algo que nos duele.

P: ¿Cómo ves la situación de la frontera?

ML: Es un tema y se complica para los demócratas, porque no lo saben manejar. Los republicanos lo usan para dividir y fortalecer su base, y lo hacen correctamente. Los demócratas no tienen solución para enfrentar esa crisis que vemos ahora, sean migrantes que buscan nuevos empleos, sean migrantes que están buscando asilo político, sean migrantes de Centroamérica que buscan reunirse con sus familias en EU. Los demócratas no tienen ahorita la capacidad de decir: “sí, existe una crisis, y éstas son las cinco cosas que vamos a hacer: tecnología, fortalecer la estructura, tener más agentes dedicados al tráfico de fentanilo”.

Marco López, exaspirante a gobernador, en imagen de archivo. Foto: Especial

P: Tú siendo demócrata dime ¿por qué los demócratas no han podido dar esas respuestas?

ML: Hay 10 millones de empleos vacantes en EU, falta mano de obra, el tema migratorio debe ser el principal para articular el beneficio económico para nuestro país, y los demócratas ahí fallan. Segundo, la seguridad de nuestras comunidades, si tenemos una frontera segura que puede procesar a esas personas que quieren ir a EU a fortalecer nuestra economía, pero que lo hagan de una vía rápida, eficiente y eficaz, tenemos esa solución y tampoco la saben platicar y definirla. Las únicas organizaciones que se benefician de tener un sistema de migración en fracaso son los narcotraficantes, los coyotes que les venden el sueño americano y los ingresan a EU por la vía ilegal, ésos son los que se benefician cuando no tenemos la capacidad de mejorar el sistema legal para que lo puedan hacer.

P: ¿Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos?

ML: Es humanidad, con que una persona fracase y muera en el desierto en Arizona es un gran problema, eso es lo que tenemos que pensar, que detrás de todas las cifras son personas. Si decimos cien mil mueren al año por el fentanilo, este verano más de 300 personas van a morir en el desierto de Arizona intentando entrar sin documentos por esos 115 grados Fahrenheit de calor, los partidos usan la cifra, 400 muertos, pero no, son 400 familias, son 400 personas, eso se les olvida, han deshumanizado el tema migratorio, y lo usan como arma política, eso nos duele y nos debe de doler a todas las personas que tienen o conocen a una persona migrante. Que somos muchos, 40 millones de personas en EU.

Es un tema (el de la frontera) que se complica para los demócratas, porque no lo saben manejar. Los republicanos lo usan para dividir y fortalecer su base, y lo hacen correctamente. Los demócratas no tienen solución para enfrentar esa crisis que vemos ahora

P: Durante el gobierno de Obama fuiste responsable del sistema de fronteras a nivel federal.

ML: Correcto. Este año celebramos el décimo aniversario de cuando el presidente Obama firmó el convenio para proteger a los jóvenes que llegaron a EU desde pequeños, DACA, y aún así, el 78 por ciento de la población americana está de acuerdo que a esos jóvenes se les dé la ciudadanía y no se ha logrado, eso es lo primero. Hay que reforzar la seguridad fronteriza con tecnología, con más agentes fronterizos y con la infraestructura necesaria para que el comercio pueda fluir eficaz y rápidamente, y podamos separar de una manera muy obvia al crimen organizado que lucra con los puertos de entrada y esas personas que quieren registrarse legalmente.

P: ¿Se puede lograr un mejor control de quien ingresa a EU?

ML: La mayoría de los migrantes con los que hablo están deseosos de regresar a su país, pero el sistema es tan complicado que muchos de ellos llegaron sin documentos, entonces nunca pueden regresar, es más fácil decirles a sus familiares que vayan hacia allá a que ellos regresen a sus pueblos.

P: ¿Qué es lo que viene para ti?

ML: Seguir creciendo esa base que establecimos de más del 28 por ciento de la población que quiere cambio, que quiere liderazgo diferente, que no está convencida de los dos partidos, que ninguno de los dos tiene las soluciones a los retos más importantes para nuestras comunidades mexicoamericanas, pero también hay mucha gente que ya no quiere esa división y por ahí nos vamos a enfocar.