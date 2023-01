Piratas del asfalto

La noche del 31 de diciembre, un chofer de transporte de carga fue interceptado en un camino que conduce por San Luis Potosí; el chofer solicitó apoyo de las autoridades, debido a que los delincuentes se llevaron tres tractocamiones, un cargamento valorado en un millón 800 mil pesos, por desgracia, la aseguradora sólo reembolsó 420 mil pesos.

¿Quién quiere ser chofer de tráiler?

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructrua, Comunicaciones y Transportes, el tiempo máximo de conducción para un chofer de carga es de 14 horas, después de las cuales el conductor tiene que hacer una pausa no menor a ocho horas continuas, además de l Foto: Cuartoscuro

Unos días después, al iniciar este 2023, tres choferes más no corrieron con la misma suerte, pues en el mismo estado, San Luis Potosí, fueron asaltados y perdieron la vida.

Éstas son historias de todos los días en nuestro país. Hoy, transportar carga es, sin duda, un trabajo de alto riesgo, porque muchas veces los choferes pueden perder la vida cuando se roba la mercancía que transportan.

De acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), en 2022 hubo más de 12 mil eventos violentos en contra de los choferes, lo cual representa un incremento del 7 por ciento con respecto a 2021. Cuatro mil 377 de estos hechos sucedieron en el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Jalisco.

La Canacar indica que la zona centro del país es la que más reportes de robo tiene, las dos vías con mayor incidencia delictiva son la carretera México-Veracruz, que comprende Puebla-Córdoba y México-Puebla, así como el Circuito Exterior Mexiquense.

En este mismo espacio le he dado a conocer que la carretera Oriental, en Puebla, y Cumbres de Maltrata, en Veracruz, justo donde se unen estos dos estados, es donde ocurren gran parte de estos atracos. Los delincuentes conocen bien la zona, saben a qué hora sube la neblina, ponen bloqueadores de señal y así tienen el escenario perfecto. Pero además, es una zona donde no funciona bien la señal de celular.

Es muy difícil encontrar quién quiera ser chofer de estos transportes. Muchos trabajan porque hay gente decente, de trabajo, que busca el bienestar de su familia y no tiene opción. Pero cada día están más en riesgo esos choferes porque la delincuencia organizada es la que hoy maneja en gran medida el robo de tráileres. Existe una estructura muy bien armada para poder distribuir y vender la mercancía robada.

Me decía un empresario que estaba cambiando de trabajo porque constantemente le robaban sus productos cuando los transportaba, y que el seguro no cubría la pérdida porque eran productos perecederos. Las aseguradoras no quieren asegurar esta carga porque el riesgo es altísimo.

Estos robos se suceden una y otra vez, muchos empresarios ya no quieren transportar mercancía. Pero además, está muy difícil poder contratar choferes. No se está dimensionando el problema que se puede incluso llegar a generar, como una falta de abasto en algunos productos.

Hoy, el principal modus operandi para estos asaltos es que delincuentes amedrentan al chofer y sus acompañantes, los golpean y los ponen en la parte de atrás de las unidades. Estos criminales pasan manejando el camión como si fuera propio y continúan por la carretera. Más adelante, bajan el tráiler por brechas y ahí los vacían.

Pero hay un dato aún más grave: si los choferes de tráileres son constantemente asaltados, amenazados y golpeados, esas vacantes están siendo tomadas fácilmente por choferes que formen parte del crimen organizado y que están coludidos con los asaltantes.

Es común que descarguen estas unidades y luego las abandonen. En otras ocasiones les cambian placas y números de serie y las utilizan para transportar combustible robado.

Hemos vistos decenas de estos videos porque muchos de los tráileres tienen cámaras, eso no disuade a los delincuentes. Estamos hablando que son asaltantes que forman parte ya de organizaciones criminales muy estructuradas y poderosas.

Hace 10 años realicé un reportaje sobre el robo de autotransporte, llegué a un cementerio de tráileres en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. En ese lugar abandonaban los vehículos que ya habían saqueado, y que les habían retirado las partes que les funcionaban a los delincuentes. Había decenas de camiones abandonados, tan sólo en ese lugar.

La situación de seguridad en esa zona del país no sólo no ha mejorado, sino que hoy se roban aún más estos tráileres. En ese momento la situación de seguridad en esta carretera entre Nuevo León y Tamaulipas era desastrosa, pero el punto más peligroso para transitar si se tiene carga es la carretera que va de Puebla a Veracruz.

Y son grupos estructurados del crimen organizado que no sólo se dedican al narcotráfico y al huachicoleo, sino que también roban tráileres, secuestran y maltratan a quienes los conducen. Y para esto hacen que muchas personas de las comunidades entren al negocio ilícito.