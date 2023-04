La poeta que se convirtió en astronauta

Durante la pasada pandemia de Covid, la Dra. Sian Proctor estaba resguardada en su hogar, ella es profesora de geología y comunicadora científica. En el encierro empezó a hacer poemas y pinturas, nunca imaginó que este nuevo talento descubierto en la pandemia la llevaría a ser la primera mujer afroamericana en pilotear una nave espacial y estar en el espacio por tres días por ganarse un concurso.

La sustentabilidad del planeta, su pasión

La astronauta, el pasado 20 de abril. Especial

De Izq. A Der.: el canciller Marcelo Ebrard; Patricia Fuller, exsecretaria de Medio Ambiente de Canadá; Rick Perry, exgobernador de Texas, y Bibiana Belsasso, el viernes, en Dallas. Especial

Mandó sus poemas y pinturas a un concurso que hizo Twitter y ganó un premio para viajar al espacio. Sian fue una de las conferencistas en la convención de Earth X que se llevó a cabo el fin de semana pasado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra 2023, en Dallas, Texas.

La geóloga, comunicadora, poeta y astronauta fue una de las ponentes en la convención de Earth X y nos platicó de la importancia de poder ser autosustentables en la Tierra, como lo hacen quienes van al espacio.

“La importancia de la exploración del espacio, particularmente la exploración humana del espacio, de hecho, lo que hace es ayudarnos a resolver temas aquí en la Tierra, porque la exploración del espacio es sobre la eficiencia en comida, agua, energía, vivienda, gestión de residuos.

“Si piensas en los cinco principales problemas que tenemos aquí en la Tierra, comida, agua, energía…, todos esos asuntos, todas esas deficiencias, son las que tenemos que sustentar en lo que vamos a la Luna y a Marte, y nos podamos volver más eficientes en cómo construir esos sistemas en esos lugares extremos en el espacio exterior, toda esa tecnología y toda esa innovación se hace aquí en la Tierra y nosotros las obtenemos como resultado”, explicó.

Sian Proctor nos dijo cómo fue que ganó este premio: “Durante el Covid en 2020, liberé mi creatividad como artista y poetisa, aunque mi entrenamiento ha sido como geocientífica durante toda mi carrera, fueron el arte y la poesía las que me permitieron encontrar mi verdadera voz y la usé para básicamente ganar un concurso para ir al espacio, usé la inspiración. Pude ir a entrenar en SpaceX y fui al espacio tres días, orbitando nuestro planeta y fue increíble”.

Proctor ya tenía su licencia de piloto desde años atrás: “Desde pequeña yo quería volar, pero tenía lentes, pero en mis 30 obtuve mi licencia como piloto, sin saber que eventualmente me volvería piloto de una nave espacial, pero lo hice”.

Desde hace años, la ahora astronauta, se ha interesado por la ciencia y la sustentabilidad del planeta.

“Yo he sido geocientífica y enseño sustentabilidad y la conservación de nuestro planeta es lo que más me apasiona, así que, con mi nuevo amor por el arte y la poesía trato de expresar eso, lo que siento sobre las formas en que podemos inspirar a la gente y compartir el mensaje de por qué tenemos que ser más sustentables. Y mi buena amiga Marcela, fue la que me dijo: ‘Tienes que trabajar con EarthX’ y yo dije: ‘Sí, de inmediato’. Ella fue la que me dio una canica de EarthX, la hice flotar en el espacio, traje la canica de regreso a la Tierra”.

Sian Proctor asegura que lo más importante es perseguir sueños y cuidar nuestro planeta: “Piensen en su hermoso y único espacio, este espacio en el que habitan, éste es su espacio para inspirar y pueden usar ese espacio para inspirar no solamente a ustedes mismos, sino a los que están alrededor y más allá y eso se logra liberando su creatividad, sin importar qué es lo que les apasiona o qué quieren ser, tienen que pensar cómo pueden ser creativos en este espacio, cómo pueden contribuir en este espacio, para mí, yo puedo contribuir con el arte y la poesía, yo inspiro a la gente. Así que usen su espacio para inspirar a quienes tienen a su alcance y más allá.”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido un llamado para que todos, desde empresas hasta gobiernos y ciudadanos, trabajemos juntos en la implementación de medidas de protección del medio ambiente. Y eso es lo que está haciendo Earth X, cuyo fundador es el ambientalista Tramell Crow.

Earth X es una organización ambiental internacional sin fines de lucro dedicada a educar e inspirar a personas y organizaciones a tomar medidas hacia un futuro más sostenible en todo el mundo.

Marcela Ronquillo, directora de Earth X Latinoamérica, nos dijo: “Esta organización tiene la misión de conectar líderes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y así poder trabajar de manera conjunta en la conservación de nuestro planeta. Se están realizando acciones importantes para realmente crear un impacto planetario. Se está invirtiendo un capital para la educación y para cuidar el medio ambiente y dentro de eso está la programación Earth X TV. Este canal de televisión es ya visto por 15 millones de personas”.

En la convención también estuvieron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México; Patricia Fuller, exsecretaria de Medio Ambiente de Canadá; y Rick Perry, exgobernador de Texas y exsecretario de Energía, en un debate sobre sustentabilidad medioambiental que me tocó moderar.

En este diálogo los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, hablaron de energías limpias, de automóviles eléctricos y de los grandes desafíos que tiene cada uno de nuestros países para lograr reducir el daño ecológico que se le ha causado a la región.

Marcelo Ebrard estuvo acompañado de una decena de alcaldes mexicanos, quienes buscan apoyos y promoción para sus municipios. En el foro de Earth X, los alcaldes mexicanos establecieron relaciones con especialistas para tratar de implementar técnicas para hacer más sustentables sus municipios.

Tenemos mucho por avanzar en metas concretas para tener una región sustentable y para poder controlar el cambio climático que ha generado tanto daño a nuestros países.

Sin cuidar el medio ambiente, difícilmente tendremos crecimiento y bienestar, y la única forma de lograrlo es llegar a más metas comunes entre los países de la región. Y precisamente de esto se trata el foro de Earth X, llegar a acuerdos y logros para tener un mejor mundo en donde vivir.

Sólo tenemos una oportunidad para no acabar con el medio ambiente, por eso es fundamental trabajar por el bien del planeta.