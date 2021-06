“Queremos que Cruz Azul sea un referente en medicina deportiva”

Tras casi 23 años, Cruz Azul por fin logró romper la maldición que tanto lo aquejaba y se coronó campeón de la Liga MX, al vencer 2-1 en global a Santos Laguna en la gran final del Torneo Guardianes 2021.

No fue fácil. Atrás de esta victoria hay una preparación intensa que el club le ha brindado a sus jugadores. Un dato muy importante es que La Máquina es el equipo con menos jugadores lesionados, y ésa es la victoria.

Al respecto, platicamos con el doctor Gerardo Meraz, especialista en medicina del deporte y jefe de servicios médicos del Cruz Azul.

Gerardo Meraz (GM): Cruz Azul en toda su estructura se está modificando, y los servicios médicos se han reestructurado. Éstos están compuestos por mucha gente, dentro de ellos, médicos del deporte, nutriólogos, readaptadores, psicólogos deportivos y fisioterapeutas, pero en la mayoría de los equipos grandes de Europa, de Estados Unidos, a la cabeza siempre hay un traumatólogo deportivo, como lo que soy yo. Cruz Azul fue de los equipos con menos lesiones en toda la temporada y tener hoy en día un equipo sin lesiones, afecta para bien en el rendimiento de su desempeño deportivo.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo es el cuidado de un deportista?

GM: Más de la mitad de los equipos del fútbol mexicano de primera división no tienen ni siquiera al frente de ellos a un médico del deporte, y 10 de ellos sí tienen a un médico del deporte, pero traumatólogo solamente el San Luis Potosí, con el doctor Manuel Díaz de León, y yo en el Cruz Azul.

BB: ¿Por qué llegaron tan bien preparados los jóvenes del Cruz Azul?

GM: Eso es muy importante: aquí la clave es eliminar todos los factores de riesgo de una lesión, y para eso se necesita tener una comunicación muy estrecha con el preparador físico. Hay veces también, que en algunos equipos manejan una comunicación directa con el cuerpo técnico, porque tienen que ver de qué manera el preparador físico prepara las cargas de trabajo y las cargas de trabajo, cuando son llevadas en forma sistemática y ordenada, alterando programas de descanso y no tratando de, como dicen coloquialmente, quemar al jugador con tanto entrenamiento, es cuando hay buenos resultados. Por otro, lado tenemos obviamente nutriólogos, tenemos médicos del deporte que lo que se hacen es tratar de detectar a tiempo, por ejemplo, una fatiga muscular, que has de saber que la lesión más común en el fútbol es una fatiga muscular, un desgarre muscular, no nos salvamos de lesiones un poco más serias, son las lesiones de ligamentos cruzados u otro tipo de ligamentos, pero para prevenir eso simplemente hay que estandarizar bien las cargas de trabajo, los descansos y tener el apoyo del nutriólogo con una dieta balanceada.

BB: Doctor Meraz, muchas veces se pensaría que es un gasto enorme poder tener un gran equipo médico y de preparación física para un equipo, pero tener un jugador fuera de la cancha es mucho más caro.

GM: Sí, de hecho, muchísimo más caro, porque imagínate, cuánto vale un jugador que llega a un equipo como Cruz Azul.

La Máquina celeste se coronó campeón, el pasado domingo, tras 23 años sin conseguirlo. Foto: Cuartoscuro

BB: ¿Qué se cambió en la preparación de los jugadores?

GM: Se detectaron hace mucho algunos problemas. Antes los jugadores desayunaban en el club, pero comían y cenaban en su casa; ahora en el punto de vista de la dieta, lo tienen que hacer en el club y tienen que comer en el club y ya en las noches, el mismo nutriólogo les manda qué deben de cenar, eso es una manera de cuidarlos en el punto de vista de la nutrición. Para el trabajo físico, a todos los jugadores, cuando llegan, se les hacen algunas mediciones antropométricas y se ve cómo viene el jugador, si, por ejemplo, tiene debilidad o desbalance muscular de alguna extremidad, entonces el siguiente paso es en el gimnasio hablar con el coach. Así, con el preparador físico se checa trabajar mucho la propiocepción, que son ejercicios que prácticamente te ayudan a que tú prevengas más del cincuenta por ciento de lesiones que son sin contacto, es decir, por ejemplo, saltas por un balón y cuando caes y tu pie toca el suelo, muchas veces la rodilla se te va a un lado o hacia otro y viene alguna lesión, si tú tienes bien trabajada la propiocepción en esos jugadores pues se previenen más lesiones. Por último, la otra parte importante es cómo se hace con los jugadores un trabajo diferenciado según las capacidades de cada quien, porque tú no vas a darle el mismo trabajo de preparación a un portero, a un defensa, a un medio o a un delantero, porque hacen actividades distintas.

BB: ¿Cómo se logra la victoria?

GM: No es cuestión de amuletos ni de suerte, es cuestión de trabajo, todos los días y obviamente tiene que ver una planeación adecuada, pero al final de cuentas, con la llegada de todas las personas que llegamos al equipo de Álvaro Dávila y la reestructuración que está habiendo en la Cooperativa, el jugador siente inmediatamente que hay un cambio. Desde mediados de temporada que ya el equipo iba embalado con siete victorias consecutivas, el lema fue “Juntos paso a paso”, ése era el lema y está en una manta muy grande allá dentro de La Noria, y creo que eso fue lo que todo mundo se dio cuenta que había que aportar, cada quien su grano de arena o desde su trinchera lo mejor que pudiera para que este equipo funcionara.

BB: ¿Cuál es el gran reto?

GM: El gran reto después de esta victoria, creo yo que se tienen todos los elementos para poder planear un Cruz Azul que siempre esté en los primeros planos, ya una vez habiendo quitado esa losa anímica de la mentada “cruzazuleada”, poder planear mejor y todavía creo que los servicios médicos y todo lo que hay alrededor del equipo se puede mejorar, creo que siempre las cosas se planean mejor con base en el éxito que acabas de obtener, entonces se vienen cosas muy buenas para el Cruz Azul en todos los aspectos, desde los nuevos cooperativistas que están al frente de esto, Marín y Velázquez, desde Álvaro Dávila, desde los jugadores, desde los servicios médicos, vamos a planear que esto sea mucho mejor para la siguiente temporada, porque quiero decirte que uno de mis compromisos al llegar ahí y es un sueño que tenemos, que Cruz Azul en los servicios médicos sea referente mundial, porque hoy en día buscas información de lesiones deportivas y encuentras mucha información del Barcelona, del Real Madrid, del Galaxy, pero de equipos mexicanos ninguno, entonces hay muchas cosas muy buenas por hacer y que nada más esperemos que se nos dé la oportunidad de seguir ahí trabajando con ganas, para que sea uno de los mejores equipos de México.