“En Querétaro, si trabajas y te esfuerzas puedes vivir tu sueño”

Mauricio Kuri González será el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro en las elecciones intermedias del próximo 6 de junio de 2021. En este momento de intercampañas, platicamos con quien hoy encabeza las encuestas para gobernar su estado.

MKG: Es momento de organizarte, de buscar al partido, empezar viendo la parte electoral, el ejército electoral, la parte de la defensa, de buscar estructura, y pues empezar a buscar mucha unidad, la verdad es que en Querétaro ya entendimos mucho lo que pasó en el 2009, por ejemplo, que aquí en Querétaro el PAN llegó muy desunido, teniendo todo para ganar y se perdió, pero ahora hay un partido muy unido aquí en Querétaro, que estoy seguro que estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos durante este año y con mucha unidad está llegando el Partido Acción Nacional.

BB: ¿Por qué crees que puede ser la mejor opción para Querétaro?

MKG: Mira, en este momento no me permiten dar propuestas, porque podría pasar yo en un tema de un acto anticipado de campaña, pero yo creo que el PAN tiene todo para sacar adelante estas elecciones porque ha demostrado que sabe gobernar y que sabe gobernar bien, y creo que esta experiencia que tiene Querétaro, que es una clase media que sabe trabajar. Querétaro es un estado que tiene 22 años sin una huelga, es un estado que crece al doble de la media nacional; somos el único estado a nivel nacional que no tiene ninguna observación por la Auditoría Superior de la Federación, y eso te dice que Querétaro está a la altura de la competitividad mundial.

BB: Tú has recorrido el estado.

MKG: Sí, bueno, ya tuve la fortuna de ser candidato al Senado de la República hace tres años; ganamos y tuve la fortuna de estar en los 18 municipios y he estado regresando mucho, de hecho, lo que estoy haciendo ahorita es ir a los 18 municipios para platicar, organizar y estructurar lo que viene para la campaña.

BB: Tú tienes una historia de vida de mucho esfuerzo.

MKG: Sí. Lo bonito de Querétaro es que aquí en Querétaro vives tu sueño, hay muchas personas que se la pasan soñando toda su vida, pero lo padre de aquí en Querétaro, si trabajas, si estudias, si te esfuerzas, aquí puedes vivir tu sueño, yo soy un afortunado de poder vivir mi sueño, y eso se lo debo mucho a Querétaro.

BB: ¿Cómo ha sido el camino recorrido?

MKG: Es la aspiración más grande profesional de mi vida y bueno, no puedo ahondar mucho porque me pueden acusar de estar haciendo campaña, pero yo en mi vida siempre he sido centrado en la parte empresarial, yo sé lo que cuesta que un negocio sea negocio, sé que cuesta sangre, sudor y lágrimas, y lo que tienen los queretanos, es que aquí no estiran la mano para ver qué les pueden dar, aquí levantamos la mano para estudiar, trabajar y esforzarte.

BB: Y además de todo es un estado con muchísima inversión y han tenido que trabajar para poderla conservar ahí.

MKG: Sí, Querétaro tiene todo, lo mejor de Querétaro, sin lugar a dudas, son los queretanos, ya sea por nacimiento o por convicción, que han llegado a sumar a este estado y eso permite tener una gran cantidad de capacidad de crecimiento económico, en un momento en donde Querétaro, sin lugar a dudas, tiene que ser el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas a nivel nacional.

BB: ¿Qué es lo que más te preocupa de tu estado?

MKG: Yo creo que es lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial: el tema de la salud es un tema que nos preocupa muchísimo a todos, la inseguridad que está complicadísima a nivel nacional y que Querétaro se tiene que seguir protegiendo para que no entre aquí el crimen organizado; yo siempre he dicho que la peor de las tragedias, si no tienes trabajo, empeoran, y lo mejor que podemos hacer por los mexicanos por supuesto es que haya una generación de riqueza, no la repartición de la pobreza.

BB: Platícame de tu trabajo en el Senado

MKG: No nada más fui senador, también tuve la fortuna de ser coordinador de la bancada de oposición más importante del país en un momento muy complicado para el país, donde las instituciones están viviendo un gran riesgo de perderse, y creo que fuimos muy valientes, una oposición muy firme, muy valiente, muy digna, y creo que no solamente una oposición irracional, porque el 80 por ciento de las iniciativas de Morena las acompañamos, pero aquellas que eran totalmente irracionales o que no le convenían al país, por supuesto que nos opusimos, así como buscaban una revocación de mandato para este año en las mismas fechas y lo pudimos detener, una Guardia Nacional con mando militar lo pudimos detener y, por ejemplo, tuvimos un gran apoyo hacia las mujeres, ésta, sin lugar a dudas que fue la Legislatura de mujeres, y así es como en el Partido Acción Nacional echamos mano de iniciativas para apoyar a las mujeres, como la Ley Olimpia, como la que el 50 por ciento de los siguientes gabinetes sean paritarios en los diferentes municipios y estados, y creo que este gran apoyo que se da a la mujer, por ejemplo, al tema de las trabajadoras del hogar, se dio sin lugar a dudas el apoyo del PAN, del que yo fui coordinador. Como representante del estado ante la Federación siempre puse a Querétaro ante todo, pensando en Querétaro como ese estado que se debe seguir protegiendo; por ejemplo, uno de los temas que yo había ofertado en campaña era buscar que el robo a casa-habitación, que había sido muy problemático en los últimos años en Querétaro, fuera también un delito grave, cosa que se logró.

BB: También fuiste presidente municipal, Mauricio.

MKG: También fui presidente municipal y fui presidente municipal de un municipio que se llama Corregidora, que está en el área conurbada aquí de la capital, muy pegado a una parte que está siendo muy conflictiva de Guanajuato, que son los Apaseos, donde pasé, por ejemplo, de 60 cámaras a más de mil cámaras de videovigilancia, donde fui casi al doble de policías y donde creo que dimos unos buenos resultados, dignos, para el municipio, y de esa forma también pude saltar también a la senaduría, lo cual se lo agradezco mucho a esta primera, mi primera parte, digamos, mi estreno como servidor público, que fue presidente municipal.

BB: Oye, ¿y por qué de ser un empresario tan exitoso saltaste a la política?

MKG: Te lo juro que eso me lo pregunta mi familia todos los días: ¿por qué me metí en la política, en un momento complicadísimo en la política?, cuando los políticos eran muy desprestigiados, pero creo que cuando tuve la oportunidad de que me ofrecieron la candidatura para la presidencia municipal mi “apá” siempre me dijo: “nunca le digas que no a un desafío”, y tantas veces que nos habíamos quejado de los políticos, por eso me metí, no por una necesidad, yo no vivo de la política, pero creo que hay que meterte por obligación, para poder hacer un cambio y qué mejor hacerlo como presidente municipal.