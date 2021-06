“Seré una voz que significa muchas voces que no han sido escuchadas”

Margarita Zavala, candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, logró la victoria en el distrito 10 de la Ciudad de México, correspondiente a la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue una de las diputadas más votadas en todo el país con casi 110 mil votos. Su voz será muy importante en San Lázaro. Platicamos con ella.

MARGARITA ZAVALA: Estoy muy contenta, la verdad es que también entiendo el mensaje del Distrito X, que es en la alcaldía Miguel Hidalgo, no sólo con respecto a mi candidatura sino también con la de Tabe y las de las diputadas, pero sí decirte que fue un talante democrático de parte de la ciudadanía de Miguel Hidalgo que demostró pues su convicción democrática con un porcentaje mayor a la participación de la media nacional.

BB: Ahora, nadie te ha regalado nada, ha sido un camino muy complicado para ti y bueno. Te presentas como diputada y tienes una votación impresionante, histórica.

MZ: Sí, Bibi, en ese sentido muy contenta, la verdad es que también pues se trata de fortalecer las instituciones, se trata de un trabajo que se hizo a través de México Libre, que me ayudaron mucho en esta campaña.

También el esfuerzo ciudadano, es increíble la participación que se tuvo y desde luego, una alianza promovida desde la ciudadanía, una alianza en la que PRI, PRD y PAN entraron, y PAN me ofreció y lo agradezco, lo que hice fue también honrar la historia y a don Manuel Gómez Morín, que es un gran constructor de instituciones.

Pero el INE todavía recontó 385 paquetes, no sé por qué, cuando no había ni siquiera los porcentajes, ganamos por más de veinte puntos, por más de 40 mil votos, ni sé si alguien lo pidió y la verdad otra vez volvieron a contar, por eso la entrega de mi constancia es de las más tardadas, pero ya me la van a dar.

BB: Margarita, mucha gente sé que te aconsejó que mejor buscaras una diputación plurinominal. ¿Por qué hacer campaña?

MZ: Bueno, para mí lo hice por convicción, creo que las campañas siempre deben hacerse, yo soy de la idea de que todos los plurinominales deberían hacer campaña y mirar a los ojos a los ciudadanos, volverles a pedir el voto, convencerlos, que te den las razones por las que votan por ti también, entonces para mí es una manera de cerrar la brecha entre la política y la ciudadanía.

La exprimera dama en fotografía de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Cómo será la voz de Margarita Zavala en el Congreso?

MZ: Pues desde luego será una voz que significa muchas voces que no han sido escuchadas, desgraciadamente hay una sola voz que se escucha, pero ahora con la nueva conformación de la Cámara de Diputados espero que el resultado sea escuchar otras voces, dialogar, construir; ahora, es una voz desde la oposición y eso no nos tiene que dar pena, obviamente seré una voz desde la oposición porque el partido que gobierna pues no es el partido en el que estoy ni el que me propuso, y desde la oposición, desde ahí será una voz desde luego crítica pero también constructiva y así también sé que fui votada.

BB: Margarita, ¿qué ha sucedido con toda la gente que te apoyó en México Libre?

MZ: Nosotros somos esa parte de la política que hace mucho no se ve, de trabajo voluntario y entregado, y a pesar de que no hubo pues cargos exactamente o puestos que se vieran con México Libre, sí había un compromiso por la democracia y trabajamos desde México Libre en muchas campañas municipales, de gobernador y de diputación federal, por supuesto que en la mía una gran mayoría de los que trabajaban en México Libre o buscando México Libre.

Me apoyaron en la campaña, ahora también el propio PAN, en el que hicimos una campaña la verdad muy bonita, con Mauricio Tabe, con América y con Gaby, y con los partidos también de la alianza, entonces creo que se dio una serie de condiciones que me permitieron un triunfo y que los ciudadanos respaldaran esa decisión, fue una buena y afortunada decisión el haber competido por una mayoría relativa. Estoy muy contenta.

Tenemos que mirar adelante, nuestro país necesita de nosotros, no en una elección, sino todos los días (...) Hay mucho que hacer por la reactivación económica, la inseguridad que estamos viviendo, por los balances...

BB: Margarita Zavala, es muy admirable que hayas hecho una campaña como la que hiciste, que hayas trabajado, que hayas decidido seguir hacia adelante y que hayas tenido los resultados que tuviste, ¿te los esperabas?

MZ: Bueno, te agradezco mucho esta parte, aunque sí yo vi una ciudadanía, en el caso de mi distrito, pues muy consciente de la llamada, y me parece que un resultado así significa pues que de todos los sectores hay esa preocupación, vaya, es un pueblo que salió a votar después de duelo, de haber perdido muchos empleos, todos hemos perdido ingresos y aun así, ir a votar pues de algún modo como que devolvió un poco la alegría que tanto necesita nuestro país, que se funda en una esperanza de que nos pongamos a dialogar.

BB: Eres una mujer preparada.

MZ: Yo sí creo que las mujeres tenemos que estar en todos lados y por supuesto yo sí, te digo, vi el llamado urgente también del país y creo que era importante poner incluso nuestro resto para hablar de la democracia, yo soy parte de la generación de la transición democrática y voy a hacer todo para que no se borre en la historia ese gran momento, esa gran etapa del país en donde muchos hombres y mujeres, nuestros padres, los abuelos de otros, pues dieron su vida, entregaron su tiempo para que hoy hubiera procesos electorales como los que estamos viviendo y decidiéramos a través de la vía pacífica nuestras diferencias, así es que estaré en ello y me da mucho gusto que sea una mujer quien haya recibido tanta votación, ¿no?, y me da mucho gusto también en ese sentido y por supuesto, las mujeres contarán conmigo.

BB: Y una mujer que ha trabajado prácticamente desde niña en el PAN.

MZ: Sí, la política ha sido desde luego parte de mi vida y la he visto, de veras, desde una perspectiva de servicio más que de poder, y ésa es la perspectiva que le tenemos que regresar para dignificar la política.

BB: ¿Qué es la política para ti?

MZ: Hubo un ejercicio democrático, pero la política es mucho más que eso, no se agota en una elección sino que tenemos que mirar adelante en nuestro país, necesita de nosotros no en una elección sino todos los días y lo mejor de nosotros, tenemos que seguir trabajando, hay mucho que hacer por la reactivación económica, por la inseguridad que estamos viviendo, por los balances y contrapesos en la vida política y desde luego, por cerrar esas brechas de división que desde el poder se han fomentado.