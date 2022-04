Trump vs. AMLO

En un mitin en Ohio, Donald Trump, quien hace campaña para recuperar la Casa Blanca, ventila una presunta conversación privada entre el Presidente López Obrador y él, y dice que presionó al mandatario mexicano para que pusiera 28 mil soldados en la frontera sur de México, para detener la migración a Estados Unidos y lo logró por las amenazas de subir aranceles, sobre todo a la industria automotriz de 25 por ciento.

En un discurso muy violento para México, Trump señaló que López Obrador, después de sus amenazas, accedió y le dijo que sería un honor poner 28 mil soldados mexicanos para resguardar la frontera. Da a entender que la reunión la sostuvo con el Presidente, pero se dice que en realidad este encuentro fue con el canciller Marcelo Ebrard.

Es parte del discurso que busca establecer Trump, primero para las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre próximo, y luego para intentar llegar a los comicios del 2024, por ello, regresó a escena tras meses sin actos públicos.

“Nunca he visto a nadie doblarse así”, dijo Trump, refiriéndose a los mandatarios mexicanos, ante cientos de sus simpatizantes.

Dio su versión sobre las reuniones que mantuvieron un grupo de representantes de los gobiernos estadounidense y mexicano, éste encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, ocurridas en junio del 2019.

Trump dijo: “Vino a verme el máximo representante de México, justo debajo del puesto más alto, del jefe, que resulta ser el Presidente, un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan.

El canciller Marcelo Ebrard respondió en Twitter a las críticas directas: “En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump, me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles, no aceptó el tercer país seguro, que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos”. Y concluyó: “Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos”.

Por su parte, López Obrador indicó que a él le “cae bien Trump, aunque es capitalista”, así comenzó la respuesta del Presidente mexicano, haciendo referencia a las propias palabras de Trump. Y detalló: “Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones”.

Magnate regresa a escena

El exmandatario estadounidense, durante un mitin en Ohio, el pasado 23 de abril. Foto: AP

La realidad es que Donald Trump utilizó al mandatario mexicano para que fuera a Washington durante su campaña electoral y en donde el Ejecutivo federal mexicano aseguraba en el discurso que dio que Trump era un buen presidente.

Esta frase la utilizaron en la campaña de Trump como publicidad para buscar votos de paisanos en ese país.

Y recordemos que el Presidente López Obrador fue de los últimos mandatarios en felicitar al presidente Joe Biden cuando ganó la elección. Al respecto, Trump no ha sido nada agradecido con dicha actitud.

Mientras estuvo al frente de Estados Unidos, Donald Trump siempre utilizó dos discursos, uno para su grupo más duro y radical, al que aseguraba que construiría un muro y que ningún migrante pasaría al territorio estadounidense de forma ilegal.

Pero cuando se trataba de conversar con su par mexicano López Obrador, su discurso era más suave y siempre con la posibilidad de mantener el diálogo abierto.

Cuando López Obrador acudió a Washington,fue una reunión muy cordial. Trump en realidad sabía que no podía presionar a México para frenar las caravanas migrantes, porque sus asesores siempre le advirtieron que no sólo iba afectar a la economía mexicana, sino también a la estadounidense.

Lo cierto es que, al principio de esta administración, la política migratoria era de libre tránsito para los migrantes. Como reportera estuve en varias ocasiones en la porosa frontera entre Guatemala y México.

En nuestra primera visita en 2018, la frontera estaba completamente descontrolada, con miles de indocumentados ingresando a territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos, sin control alguno de quien entraba a México.

Tiempo después regresamos a esa misma frontera, ya con los soldados de la Guardia Nacional, y efectivamente había más control y menos migrantes intentando llegar a México.

No ha sido fácil, los enfrentamientos entre migrantes y autoridades han sido muy duros.

Pero el haber cambiado la estrategia del cuidado de la frontera sur, además de las presiones de Estados Unidos, es un tema de seguridad nacional para nosotros.

La frontera con Guatemala es muy difícil de controlar, en ese reportaje que hicimos me subí a una panga y cruce con toda la facilidad hasta la mitad del río, sin ningún problema se puede cruzar de Guatemala a México.

El discurso de Trump es a conveniencia, ahora que está en campaña, ataca sin piedad a los gobernantes mexicanos, pero durante la cena en Washington, en el 2020, Trump dijo: “Su Presidente, López Obrador, es el mejor Presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a su país”.

Mientras que López Obrador le dijo: “Lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”.

Para marzo de 2020, el Presidente López Obrador anunció que Estados Unidos y México estaban trabajando para lograr un acuerdo que generaría 10 mil millones de dólares en ayuda para el desarrollo de nuestro país y Centroamérica.

Hoy Trump busca de nuevo los reflectores con su discurso duro, es un personaje polémico que mantiene altos niveles de popularidad con la base republicana. Especialistas indican que como ejemplo están sus índices de aprobación en Georgia, donde su popularidad con la base republicana de casi el 86 por ciento; Carolina del Norte, 87 por ciento; en Ohio 80 por ciento y en Pensilvania, 77 por ciento.

Y existe la posibilidad de que pueda recuperar la Casa Blanca. Para eso utilizará los discursos que crea necesarios y el antimexicanismo es muy rentable ante sus seguidores.

En estos próximos meses escucharemos sin duda un discurso extremadamente duro contra México.

Aunque varios republicanos lo ven como un candidato peligroso, la encuesta extraoficial de opinión de la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2022, CPAC, realizada en Orlando, el 59 por ciento de quienes asistieron al evento se manifestaron a favor de Trump. Su rival más cercano es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con 28 por ciento.

Es muy probable que en la próxima campaña electoral se vuelvan a enfrentar Donald Trump y Joe Biden.

Desde su salida de la Casa Blanca, en enero de 2021, Trump está trabajando en su campaña electoral. Siempre ha manejado un fraude electoral que es falso, pero sus seguidores le creen y sabe que tiene decenas de denuncias en su contra, pero también sabe que tiene un capital político de sus seguidores duros a quienes les gusta el discurso de odio, y en ese discurso de odio esta México.