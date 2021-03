“Urge retomar apoyos de estancias infantiles”

En la muerte de Leonel Luna, ocurrida el pasado fin de semana, cuando el político circulaba en su automóvil en calles de la alcaldía Iztapalapa, todavía quedan dudas por parte de personas cercanas al exdelegado de Álvaro Obregón.

Según el reporte policial, el percance ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando un vehículo Smart color azul, con placas H66-BBD, impactó contra el muro de contención, por lo que Leonel Luna quedó prensado entre los metales. Pero gente allegada a Luna asegura que ni siquiera han podido ver los videos del accidente.

Leonel Luna Estrada buscaba ser diputado federal en el actual proceso electoral por la coalición PRI, PAN y PRD. Y también estaba apoyando a Lía Limón en su aspiración para gobernar Álvaro Obregón. Platicamos con ella sobre este accidente y su candidatura por esta alianza.

LÍA LIMÓN GARCÍA (LLG): Me da muchísimo gusto saludarte, una amiga de años, y pues sí, en efecto, voy a dar esa batalla, porque creo que vale la pena hacerlo y creo que vale la pena recuperar lo que hoy está absolutamente abandonado, y trabajar fuerte por los obregonenses.

BB: Llegas en un momento muy complicado, donde Leonel Luna, que era quien te estaba apoyando, el que estaba manejando esta campaña, fallece de una manera que todavía no se esclarece.

LLG: Primero decirte que para mí y para nuestro equipo, para la gran familia que Leonel formó, Leonel sigue con nosotros, Leonel no se ha ido. Sí, en efecto, se dio un supuesto accidente del que hasta hoy no nos han aclarado los hechos, no tenemos los videos del momento del impacto y tenemos motivos para dudar que así haya sido, primero porque él llevaba tiempo, semanas conmigo y con varias personas diciéndonos que estaba poniendo en juego su integridad y segundo, el coche trae un impacto atrás, que no se explica cuando el impacto fue por delante, entre otras cosas; sí queremos la información, sí queremos la explicación, queremos que haya transparencia y peritajes transparentes y claros de los hechos.

La exsubsecretaria de Gobernación, Lía Limón, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

BB: Lía, tú eres una mujer de convicciones, ¿por qué la Álvaro Obregón?

LLG: Primero porque soy obregonense de toda la vida, nací en Álvaro Obregón, crecí en Álvaro Obregón y estoy convencida de que es una alcaldía donde se puede hacer muchísimo trabajo. Todavía no puedo hablar de promesas de campaña, pero busco recuperar espacios públicos, retomar apoyos que se daban y desaparecieron, y busco que la alcaldía completa, que es una alcaldía muy grande, se sienta atendida, busco gobernar de la mano de la gente, busco trabajar con los ciudadanos. Como tú sabes y me conoces, tengo experiencia, tengo con qué, no estoy aspirando a algo que no pueda. He ocupado diversos cargos en el servicio público desde abajo, desde analista, jefa de departamento hasta haber sido subsecretaria de Gobernación, y eso me da la experiencia para hacerlo bien, y la otra cosa, no tengo cola que me pisen.

BB: Lía, yo vivo aquí en Álvaro Obregón, hemos visto cómo ha incrementado el índice de criminalidad, de robo a casa-habitación, eso es muy preocupante.

LLG: Ése es uno de los temas fundamentales, la seguridad está absolutamente deteriorada, absolutamente deteriorada y sabes perfectamente que eso depende de que haya un buen trabajo de seguimiento y que haya una buena coordinación con las autoridades de la Ciudad de México; la principal demanda de los obregonenses es el tema de la seguridad y vamos a trabajar en el tema de la seguridad muy fuerte.

BB: Lía, ¿cuáles son los tiempos?, ¿en qué estás trabajando ahora?

LLG: Empezamos el 4, arrancamos el 4 y de ahí no pararemos hasta el día de la elección, y sí, en efecto es un reto, pero es un reto que vamos a sacar adelante. Vamos bien, yo tengo mucho para donde crecer, en efecto, hoy estamos en empate técnico en las encuestas, nada más que a (Eduardo) Santillán ya lo conocen, Santillán ya gobernó y ya saben que lo hizo mal, cuando Santillán dice que él conoce la alcaldía, pues él conoce de dónde robar, yo vengo con toda la disposición de trabajar con los obregonenses y de ganarme la confianza de los obregonenses.

BB: ¿Algo más que quieras agregar, Lía?

LLG: Pues nada más decirte que vamos a dar esta batalla con toda la entrega y de la mano y construyendo con los obregonenses, porque se merecen un gobierno mejor.

BB: No me puedes dar todavía propuestas de campaña, pero ¿qué es lo que más te preocupa de la alcaldía Álvaro Obregón en este momento?

LLG: Mira, uno de los temas que decías y que además se refleja cuando platicas con cada vecino de cualquier lugar de la alcaldía, el problema de la seguridad es enorme, es brutal. El tema de salud, que antes no estaba entre los prioritarios, hoy ya está, no sólo por la pandemia, sino que también está porque se ha dejado abandonada a gente que antes recibía atención, como aquella del Seguro Popular. Por otro lado, empleos, empleos y el tema de apoyos económicos, porque la pandemia, como sabes, ha pegado muy duro, ha tenido un impacto económico brutal y no ha habido un apoyo económico para ellos.

BB: Lía, tú has hablado mucho el tema de estancias infantiles, ¿piensas hacer estancias infantiles en la alcaldía?

LLG: Sin duda, porque estoy convencida y he escuchado además en estos días de la propia voz de muchas madres trabajadoras que se quedaron sin estancias, sus historias de cómo tuvieron que renunciar a sus trabajos para atender a sus hijos, además de que tú sabes, esta pandemia nos ha regresado a las mujeres a hacer una cuarta labor de maestras, educadoras, cuidadoras y además, tener que salir a buscar el sustento, entonces, sin duda creo que la necesidad de las estancias infantiles es enorme en Álvaro Obregón, en la ciudad y en todo el país. En Álvaro Obregón eran 40 estancias, 40 estancias que atendían cada una de ellas a un aproximado de 60 niños y con la desaparición del programa muchas de ellas, la mayoría, se vieron en la necesidad de cerrar, la gente trabajadora necesita el espacio, yo tengo el recuerdo de mujeres que me decían: “yo antes dejaba a mi hijo encerrado, amarrado”; en Centenario, una mujer me dijo: “yo lo tenía aquí amarrado al puesto de frutas y cuando tuve una estancia infantil y lo dejaba ahí, acabé teniendo mi local comercial”. Si una mujer se puede concentrar bien en su trabajo, teniendo a su hijo en un lugar seguro, se vuelve más productiva, más independiente, se empodera y puede aportar mucho más a su hogar, estoy convencida de que es urgente retomar ése y otros apoyos para las mujeres.