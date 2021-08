Variante Delta, contagio exprés

Los números de contagios de Covid 19, sobre todo por la variante Delta, aumentan geométricamente.

Hoy, en México, los principales hospitales y clínicas están a niveles de saturación cercanos al 90 por ciento. Hospitales que habían dejado de ser para Covid, ahora los están convirtiendo nuevamente en hospitales para atender la pandemia.

La ocupación media de camas generales en los hospitales es del 48 por ciento, y del 39 por ciento para camas de terapia intensiva, mientras varios estados están en alerta roja por alta hospitalización, como la Ciudad de México, en la que están ocupadas el 76 por ciento de las camas.

El contagio se está dando en su mayoría en jóvenes, quienes han relajado las medidas o, sobre todo, porque aún no han sido vacunados.

97 por ciento de las personas que están hospitalizadas es porque no tienen la vacuna. El estar vacunado no hace que no te contagies, pero sí que los síntomas sean leves y que las probabilidades de hospitalización sean muy escasas.

Por lo pronto, en México, y como lo ha confirmado el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hay más de 20 millones de vacunas en bodegas o desfasadas y que no las han podido aplicar.

En esta tercera ola, y tan sólo en México, se están registrando alrededor de 19 mil casos diarios, según cifras oficiales. Desde principios de año, en enero, no teníamos este altísimo índice de contagios, ahora aumenta principalmente por la variante Delta.

Pero, ¿por qué es mucho más contagiosa esta nueva variante Delta?

Hoy, la Delta es la variante dominante en 140 países, entre ellos México.

Esta variante es la que se contagia con más velocidad y es un 60 por ciento más transmisible que la Alpha, siendo hasta el momento la más contagiosa. Los síntomas del contagio por esta nueva variante también cambian, podrían ser similares a un resfriado fuerte, provocando más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida del olfato.

En las últimas semanas se han hecho varios estudios de esta variante. Al estar tan sólo entre cinco y 10 segundos con alguien contagiado, se puede contraer el virus.

Pandemia desbordada

Decenas de personas hacen largas filas para que les hagan la prueba Covid, ayer, en el hospital del IMSS de Azcapotzalco, ante la alta demanda derivada del aumento de infecciones. Foto: Cuartoscuro

Ahora, una buena noticia. Según varios estudios, se ha demostrado que las vacunas autorizadas por la OMS y la FDA son eficaces contra la variante Delta.

Por ejemplo, varios médicos en España aseguran que la variante Delta, si bien se contagia con mayor facilidad, si se contrae se requiere de menos tiempo de asilamiento.

En estos momentos, la variante Delta está presente en países como Grecia, China, España, Brasil, Italia, Chile, Cuba, así como Reino Unido, Portugal, y ahora en México, entre otros, donde en los dos últimos ya superan el 90 por ciento de los casos.

El nuevo pico supera en casos detectados a las dos primeras olas. Mantiene el mismo ritmo que la segunda en cuanto al número de hospitalizaciones, en tanto, las muertes aumentan a un menor ritmo.

La mayor preocupación es que la variante Delta se propaga mucho más rápido por una ventaja evolutiva, que le permite saltar más fácilmente de cuerpo a cuerpo, sobre todo si no se cuenta con las defensas que otorga la inmunización.

Para la mayoría de las vacunas una dosis reduce las probabilidades de contraer Covid causado por Delta en apenas un 35 por ciento. Con dos, el aumento es de 79 por ciento.

Ante este panorama, las autoridades federales y estatales en nuestro país han insistido a los ciudadanos menores de 30 años acudir a vacunarse, pues son quienes más camas de hospital ocupan en estos momentos, pero tampoco hay citas para todos los jóvenes que buscan inocularse en este momento.

Si bien es cierto que los menores de edad sufren menos síntomas graves con el contagio, sí hay casos donde menores de edad han estado graves. Hace unos días, un niño de 13 años, originario de Soconusco, Chiapas, murió de Covid-19 tras ser rechazado en dos ocasiones para ser hospitalizado en el estado vecino de Veracruz, porque ya no había camas disponibles en los hospitales a los que acudió.

Además, ahí mismo en Veracruz, un grupo de migrantes, entre ellos varios niños que viajaban al interior de un tráiler, se contagiaron de coronavirus y fueron hospitalizados. Las autoridades locales aseguran que los menores de edad no están graves y que permanecen bajo revisión médica.

Mientras que en la Ciudad de México, ocho de cada 10 casos de contagio son por la variante Delta, de acuerdo con autoridades capitalinas.

Otro dato: Eduardo Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que hay cinco mil casos activos entre la población de 0 a 17 años.

Son muchos los jóvenes que han acudido a vacunarse, incluso sin cita. Urge que se distribuyan y apliquen las vacunas que están todavía resguardadas en las bodegas.

La gran mayoría de los jóvenes esperan sus vacunas, pero también está el movimiento antivacunas.

Se trata de los que no creen en las vacunas y no se las quieren poner. Circula información en redes sociales tan estúpida como que las dosis pueden magnetizar o que a través de ellas se les implanta un chip a las personas que se han inoculado.

Información ridícula que lo único que logra es que la gente no se quiera vacunar y se contagie de Covid con posibilidad de ser hospitalizados.

Es momento de no bajar la guardia, cuidarnos y protegernos con tapabocas y con limpieza extrema. La pandemia no ha terminado. Y aunque se esté vacunado, puede contagiarse de Covid, y a su vez, usted puede contagiar a quien se haya cruzado por su camino.

La pandemia no ha concluido, viviremos con el Covid por mucho tiempo más.