¿Cómo votar el próximo domingo?

Y es este próximo domingo 2 de junio cuando los mexicanos podremos votar por nuestros futuros gobernantes y por el México que queremos.

Hay que votar por quien cada uno quiera, pero si no votamos, alguien más va a decidir por nuestro futuro, el de nuestros padres y el de nuestros hijos.

Es fundamental estar informados de cómo debemos marcar las diferentes boletas electorales que recibamos, para que no se vaya a anular nuestro voto, o que no haya pretextos para que nuestro sufragio no cuente.

Recordemos que esta elección está muy polarizada, así que cada voto tendrá un peso muy especial.

El Instituto Nacional Electoral espera recibir alrededor de 98.6 millones de votos de mexicanas y mexicanos inscritos en el Listado Nominal. Ojalá sea ése el número de votantes, porque quiere decir que la gente sí acudió a las urnas.

Se espera poder instalar 170 mil casillas, pero habrá lugares en el país en donde por la violencia no se podrán ubicar, pero también en lugares, si no se gana la alianza que se quiere, se puede boicotear la instalación de la casilla o hacer desmanes para anular esa casilla.

El día de la votación recibirás varias boletas, dependiendo de los cargos a elegir, en las cuales podrásw marcar claramente tus opciones en un cubículo donde tendrás privacidad y que después depositarás en las urnas correspondientes. El voto es secreto.

Si vas a marcar varios recuadros, éstos tienen que ser por el mismo candidato para que no se anulen.

Por ejemplo, si vas a votar por Claudia Sheinbaum, puedes marcar el recuadro de Morena, Verde o PT.

Si quieres que gane Xóchitl Gálvez, puedes marcar los recuadros de su alianza, PRI, PAN o PRD.

Si marcas varios recuadros de la misma alianza, este voto es válido, estás eligiendo a la candidata que quieres que te gobierne y los votos de los partidos de esa misma alianza se dividen. Si marcas un solo partido de la alianza, se le da el 100 por ciento de ese voto, si se vota por los tres partidos de esa alianza, se divide en 33.3 por ciento para cada partido, y el voto va para la candidata.

¡SI MARCAS DOS RECUADROS CON ALIANZAS DISTINTAS, EL VOTO SE ANULA!

Además de que gane la candidata propuesta por cada alianza, para los partidos políticos es importante que se vote por ellos. Dependiendo de la cantidad de votos que tendrá cada partido, significa que pueden mantener o perder el registro. Y según el número de votantes que tiene cada partido, es el porcentaje que les da el INE en prerrogativas. Estos votos les dan posiciones en las cámaras de diputados o senadores.

Si piensas votar por Jorge Álvarez Máynez, de MC, ahí la única opción es marcar el recuadro de Movimiento Ciudadano.

Además de la Presidencia de la República, se van a renovar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

También se renovarán las cámaras de diputados y senadores, 31 congresos locales y presidencias municipales o alcaldías, en el caso de la Ciudad de México.

El pasado 21 de marzo, el Instituto Nacional Electoral (INE) en colaboración con Talleres Gráficos de México, concluyó la impresión de las 105 millones 774 mil 831 boletas electorales que serán utilizadas en la elección presidencial del 2 de junio. Foto: Cuartoscuro

¿CÓMO VOTAR?

En las últimas semanas se ha difundido un video en el que se indica que si te obligan a votar y tomar una foto debes marcar con una cruz el partido por el cual coaccionan tu voto, tomar la imagen y enviarlo, para después, donde pusiste la cruz te dicen que debes poner la palabra “no” y escoger otro partido, tacharlo, y poner la palabra “sí”, según el video, esto confirma por cuál partido en realidad quieres votar.

En el cuadernillo de capacitación del INE se dice que esto es correcto, al igual que se les instruyó a algunos que fungirán como consejeros de casillas.

Pero, por otra parte, una consejera del Instituto Electoral me dice que estas marcas, dependen de si la intención del voto es clara, pero que también y dependiendo de dónde se esté, una marca así pudiera ser anulable en las casillas.

Ahora, si alguien te obliga a votar por cierta alianza o candidato es considerado un delito electoral, ya que nadie te puede coaccionar el voto y se puede presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

No se arriesguen a dejar en criterio de distintas personas su voto.

Es verdad que una vez que se introducen las actas a las cajas es muy difícil sacarlas y cambiarlas, y en donde hay representantes de todos los partidos no habrá problema. Pero si no hay representantes de todos, podrían hacer fraude con tu voto.

Otra forma de anular tu voto es: si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto, o si marcas los emblemas de dos partidos que no estén en coalición, o si pones leyendas o marcas que no dejen claro el sentido de tu voto.

Las boletas contempladas para la elección presidencial tienen ocho recuadros con los logotipos del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC y Morena, así como un recuadro en blanco para votar por alguna candidatura no registrada, si así lo consideran los ciudadanos.

La candidata Xóchitl Gálvez aparece en los recuadros del PAN, PRI y PRD con el nombre Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz “Xóchitl Gálvez”; Claudia Sheinbaum también aparece en tres recuadros con los partidos Morena, PT y PVEM, y Jorge Álvarez Máynez, de MC, sólo en uno por no ir en coalición.

HORARIO DE CASILLAS

Las casillas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Sin embargo, si aún hay personas en la fila a la hora de cierre, se permitirá que éstas voten. Es recomendable acudir temprano para evitar largas filas y posibles inconvenientes.

VOTO DESDE EL EXTRANJERO

Para las personas que viven en el extranjero y tienen derecho a votar hay varias modalidades, en el caso de sufragar a través de Internet éste empezó el 18 de mayo y el límite es hasta las 18:00 horas (tiempo del centro de México), del domingo 2 de junio de 2024.

En cuanto al voto postal, el INE ya envió por mensajería, tu paquete electoral postal, que contiene las boletas electorales impresas, el instructivo y el sobre previamente pagado para que regreses tus votos al INE en México. Luego deberás regresar el sobre con tus votos lo antes posible, para que lleguen a México a más tardar a las 08:00 horas (tiempo del centro de México), del 1 de junio de 2024.

VOTO PRESENCIAL

En caso de preferir el voto presencial, el próximo 2 de junio lo puedes hacer en los consulados, donde instalarán módulos receptores de votación, para ello, deberás presentar tu credencial vigente, tramitada hasta el 25 de febrero de 2024, en el extranjero o en México.

Si te registraste previamente, tendrás tu lugar asegurado; en caso contrario, podrás votar dentro de los mil 500 espacios extra que habrá en cada módulo receptor de votación.