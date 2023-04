El concepto jazzístico de Adam Rogers

Vacilante primavera de calores imprevistos, impronta de aguaceros breves y noticias que confirman la saña del mes de abril (“Abril, el mes más cruel entre los meses, / injerta lilas en la tierra inerte, / cruza memorias con anhelos, remueve / raíces perezosas con lluvias vernales”: T. S. Eliot): escucho una vieja grabación que guardo en mis archivos de Adam Rogers Trio que está precedida por una ronda del guitarrista tapatío Tom Kessler escoltado por Vico Díaz (contrabajo) y Enrique Nativitas (batería).

Oigo un ensamble de atinados cruces funk/rock/jazz y ataques de inclemente groove. Guitarra eléctrica imaginativa, contrabajo de walking diligente y batería de resuelto swing. “Tetraedro”,” “Perizonia” y “Jopari”: tres temas glosados desde animoso contrapunto instrumental en el que la guitarra líder de Kessler establece los axiomas melódicos, mientras contrabajo y batería articulan sugestivas pautas. Destaca el ostinato de la guitarra en elegante secuencia de notas que subrayan un compás melódico-rítmico de exuberante enunciación funk/rock.

Contrabajo de insinuaciones bop y batería en mapas de songo/funk bajo pulsada guitarrística que se columpia entre Hendrix y Frisell. Sutiles coqueteos con el free y exposiciones de fragmentados diseños rockeros en provocativas gradaciones. Buen proemio en esta cinta que me encuentro en unos de mis cajones, la cual me avisa de la presencia de Adam Rogers Trio.

Adam Rogers, imprescindible instrumentista de la escena del jazz contemporáneo. Lenguaje post bop, funk, rock y sutiles trazas clásicas: singular proyecto de jazz/rock: Adam Rogers Trio. Adam Rogers, guitarra; Fima Ephron, bajo eléctrico; Note Smith, batería. Rogers ha colaborado con el saxofonista Michael Brecker, la vocalista Casandra Wilson, el cantante/compositor Paul Simon, la violinista Regina Carter y el pianista Gonzalo Rubalcaba, entre otras figuras emblemáticas del jazz contemporáneo.

Irrumpe “Chronics”, composición de insinuante cabalgadura funk que la guitarra continuamente traslada a terrenos de rock y hard. / “Elephant”, “Flava”, “Fred” y “Cm2”: virtuosismo sin ademanes gratuitos: bajista que por momentos oscila en amarraderos de Pastorius y Patitucci; batería que suscribe tabaleos de elocuentes proporciones rítmicas; guitarra de onduladas glosas que se pasean con oficio compensado por sendas de Hendrix, Montgomery, Scofield, Frisell, Burrell y Metheny.

El trío retoma las clásica piezas “New Ball Or Crazy”, “Les” y “Dice”: versatilidad de insinuantes coloraciones a través de una desbordada y subversiva actitud musical que empalma el funk, rock, country, R&B, blues y jazz de manera pujante. Ecos de Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, Isaac Hayes, The Temptations, The Four Tops y Beatles con alusivos guiños a Charlie Parker, John Coltrane y coqueteos con el free jazz.

Me veo conminado a poner en el aparato reproductor el álbum Dice (2017): la guitarra de Adam Rogers, el bajo eléctrico de Fima Ephron y la batería de Note Smith desafían las crueldades de abril en un despliegue de conformes festivos escoltados por un entrañable virtuosismo instrumental. Efectos refulgentes, solemnes, retozones y sublimes: un viento-cántico clama sobre la tierra yerma: yo bailo.

