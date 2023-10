Los genios, Bayly y México

De manera sorpresiva, sin previo aviso ni protocolos, llegó a México el polémico periodista, conductor de TV y narrador peruano Jaime Bayly para presentar su novela Los genios (Galaxia Gutenberg, 2023) en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, evento dirigido por el escritor Paco Ignacio Taibo II y la promotora de lectura Paloma Saiz, dos figuras cercanas a la 4T y al presidente López Obrador, a quien Bayly ha criticado constantemente en el programa televisivo Bayly, de la cadena Mega TV de Miami.

Me han invitado a la Feria del Zócalo a presentar mi novela Los genios; ellos saben de mis cuestionamientos críticos al presidente mexicano. Quizás, mi presencia cause disputas, soy crítico de la izquierda latinoamericana y de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mi perfil no encaja en un evento como esta feria. Pero, han sido muy atentos conmigo”, me dijo el autor de El huracán lleva tu nombre en una entrevista que le hice un día antes de su aparición en la FIL del Zócalo.

Le pregunté si le habían puesto condicionantes: “Ninguna, además yo no las hubiese aceptado. No vengo a hablar de política; pero, si me provocan, entonces, me veré obligado a hacerlo”, me respondió con firmeza. Hice referencias a las reacciones encontradas que ha causado la aparición del libro: “Así es. Hay visiones diferentes por parte de la crítica, no tanto de los lectores. Mi intención en Los genios es explorar, con las herramientas de la ficción, en los ímpetus, ardores y animaciones íntimas de dos escritores fundamentales de la literatura en lengua española”, abundó.

¿El famoso puñetazo propinado por el peruano al colombiano como pretexto para indagar en la vida íntima de dos geniales fabuladores?, insistí: “Me interesaba exponer las acciones privadas de dos figuras públicas. Ese puñetazo trajo consigo el fin de una amistad. ¿Por qué Vargas Llosa actuó así? La novela intenta elucidar las circunstancias del hecho. La verdad se la llevó el autor de La hojarasca a su tumba. Patricia Llosa nunca ha dicho nada”, puntualizó Bayly.

Vargas Llosa dice que es un libro está lleno de mentiras, le referí: “Él se ha metido en la vida íntima de personajes famosos como Trujillo, quien está muerto y nunca le va a reclamar; sin embargo, se enoja, cuando yo develo algunos de sus actos íntimos desde ese espacio sagrado que es la ficción. Creo que Gabo hubiera recibido el libro con más condescendencia, con una sonrisa cómplice”.

El sábado, 14 de octubre, a las 18:00 horas, Jaime Bayly presentó, en un abarrotado Foro Salvador Allende de la FIL del Zócalo, la novela Los genios. Al final, un lector le cuestionó sus comentarios críticos sobre Obrador en su programa televisivo. “He venido a hablar de literatura no de política; pero, usted me obliga a que yo diga que es totalmente penoso, por ejemplo, que López Obrador adule a dos dictadores: uno cubano, y el otro venezolano”. Expresión que causó reacciones favorables y opuestas entre los asistentes: unos desaprobaban con chiflidos, mientras otros aplaudían fervorosos. “Yo quiero mucho a México, no quería hablar de política: pero, me obligaron”, me dijo por teléfono horas después mientras hacía las maletas de su regreso a Miami del domingo temprano.

Portada "Los genios"

