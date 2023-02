El Libro de la semana: Moby Dick



Herman Melville Especial

Herman Melville (Nueva York, 1 de agosto, 1819 – Íbid, 28 de septiembre, 1891), escritor nacido en el seno de una familia acomodada; pero, su padre, víctima de un naufragio financiero se vio arruinado de la noche a la mañana. Al niño Melville lo sorprende la muerte de su progenitor y abandona los estudios a los 13 años de edad para trabajar como sostén de la familia: revisor de balances financieros en un banco, granjero y maestro de escuela. La inestabilidad económica, lo obliga a embarcarse como marinero-aprendiz en un navío mercantil.

Moby Dick o La Ballena Blanca, punto culminante de la escritura de Herman Melville. Es posible que algunos lectores de este Convite, se pregunten: ¿por qué el Libro de la semana, una novela publicada hace exactamente 172 años, en 1851, y que fue mal recibida: los críticos la asumieron como “el delirio de un loco”. Melville vuelve al mar en concordancias bíblicas y homéricas. Reino de los monstruos, del terror, de las inmensas profundidades que escapan de la razón humana. La ballena blanca contra la cual lucha de manera porfiada el capitán Ahab: deslumbrante símbolo del mal y de lo absurdo del mundo. Cifras intrigantes y sigilosas en la estructura de una de las novelas mayores de la lengua inglesa. La releo en estos días iniciales del 2023 porque es una epopeya espiritual deslumbrante y densa, enigmática y compleja.

Narración perfecta, total y grandiosa que muchos han comparado con la Divina Comedia, de Dante. Índices, signos y referencias a temas que van de la biología a la religión, de la política al racismo, del pragmatismo al idealismo, de la venganza a la alucinación... / Después de Moby Dick vendría una declinación en la trayectoria del autor de Bartleby, el escribiente (1853) y Benito Cereno (1855), libros que tampoco fueron estimados por los lectores ni por los críticos.

Melville es --junto a Hawthorne, Emerson, Whitman y Thoreau-- el primero de los grandes fundadores de la tradición americana. La riqueza épica, complejidad psicológica de sus personajes, la grandiosidad fantástica y la percepción de las realidades históricas presentes en sus textos lo convierten en uno de los protagonistas clave de la literatura moderna. Por eso, Moby Dick o La Ballena Blanca es el libro de esta semana.

Moby Dick

Autor: Herman Melville

Género: Novela

Editorial: Sudamericana

Moby Dick Especial

El disco de la semana: Folías Criollas / Savall

Savall Especial

La música es el único verdadero refugio de los seres humanos. Entramos a sus concordias y renacemos a pesar de la incertidumbre del exterior. Escuchamos para alejar los imprevistos y furtivos presagios de la muerte. “No puedo diferenciar las lágrimas de la música”: Nietzsche. Pero, los lamentos de la armonía brotan de la consonancia, del deleite: “Nostalgia del paraíso. La mejor prueba de que la música no es de esencia humana es que nunca sugiere la presentación del infierno. Ni siquiera las marchas fúnebres lo logran”: Cioran.

Folías Criollas, de Jordi Savall: prueba de que los cánticos son una sacudida de Dios en el cuerpo de quien escucha. / Fonograma en rumbos por sones y folías criollas: elementos hispanos y criollos suscritos por las tradiciones indígenas y africanas. Canto y baile en jolgorio y sandunga sonora evocada por instrumentos antiguos y populares. Lírica de picardía en que las improntas andaluzas y canarias hacen presencias a través de inflexiones del siglo XVI.

Itinerario por parajes renacentistas y barrocos: conversación con las raíces de nuestro mestizaje. La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, Tembembe Ensamble Continuo (grupo de cámara, que explota las relaciones de la música barroca con la música tradicional mexicana), Jordi Savall (viola de gamba, dirección). Voces de soprano, tenor, contratenor y bajo; violas de gambas, violines, arpa cruzada, guitarra, flautas, sacabuche, percusiones, chirimía, vihuela, jarana jarocha, huapanguera, leona, maracas, pandero, violín, tiorba, jarana barroca, marimbol, arpa llanera, guitarra de son, quijada de caballo y danzas en un balanceo de sonoridad suntuosa en diálogo con reflujo de bomba, sones, danzas, chaconas, fandango, villancico y guaracha.

América y sus lienzos sonoros: cadencias de ida y vuelta. Savall enclava lo antiguo en la súplica: recuperación del olvido. La música tiene el poder de juntar el pasado con la presencia. Si en la banda sonora de Todas las mañanas del mundo (1991), Savall dilataba la aurora; en este disco, su viola de gamba pronuncia el sollozo de Dios. Su mirada viene de muy lejos: en sus dedos, el tiempo es una inquietud que desdeña lo redundante y lo trivial. Folías Criollas: categórica obra maestra.

Folías Criollas

Artista: Jordi Savall

Género: Música antigua

Disquera: ALIAVOX

Folías Criollas Especial

RESEÑAS DE LIBROS

Un verdor terrible

Libro inclasificable: cuatro narraciones y un Epílogo centrados en la ciencia, sus experimentaciones, conjeturas y asimismo los cambios que se producen en nuestro entorno a raíz de los efectos de sus resultados. Bitácora de descubrimientos reales desde frisos alarmantes: brutales ensayos con animales hasta desembocar en la factura del pesticida Zyklon que los nazis utilizaron en los campos de concentración. Las pesquisas matemáticas de Alexander Grothendieck que lo condujeron a la demencia. La misiva que recibe Einstein de un moribundo desde el frente de la Primera Guerra Mundial con la resolución de las ecuaciones de la teoría de la relatividad y los indicios de los agujeros negros. La disputa entre los fundadores de la mecánica cuántica. Texto de “terrorífica belleza” (Eilenberger).

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

Un verdor terrible

Autor: Benjamín Labatut

Género: Relato

Editorial: Anagrama, 2021

Un verdor terrible Especial

Ladrones en la noche

Arthur Koestler (1905 - 1983), escritor y periodista británico de origen húngaro (nació en Budapest): representa con su imprescindible obra (novelas, ensayos, memorias, autobiografías...) los ideales disidentes del siglo XX. Critico agudo de las hegemonías del poder muy bien dilucidadas en dos de sus grandes novelas La escritura invisible y sobre todo, en El cero y el infinito (conmovedora crónica de un viejo comunista sometido a las purgas estalinistas). / Ladrones en la noche. Crónica de un experimento se imbuye en la creación de los primeros kibutz tras la llegada de los judíos que huyen de la Alemania nazi y se asientan en la Palestina, los mismos que después despojan de su tierra a los árabes. Fábula de apariencia histórica que indaga sobre el sionismo, guerra, vida y muerte.

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

Ladrones en la noche

Autor: Arthur Koestler

Género: Novela

Editorial: FCE, 2022

Ladrones en la noche Especial

RESEÑAS DE DISCOS

The Sounds Of Latin Groove

Joe Collado en su sexto fonograma con un ensamble conformado por percusión, flauta, bajo, guitarra, saxofón, timbales, voz solista, coros e instrumentistas invitados de destacada proyección internacional. La cumbancha inicia con el mambo “Qué Rico Yenyere” para continuar por rutas en apuntes de soul, blues, son cubano, guaguancó, chachachá, funk, salsa y fusión de timba con jazz latino. Destacan los temas “Little Sunflower”, “I’ ll Give Anything / Everything”, “Rumba de ayer” y “Lil Fishes”. “Con Agua”, explosivo número en el cual la timba cubana dialoga con el Jazz Latino desde enlaces del trombón, piano y percusiones. “Ah Do Ba Do” coquetea con el funk. “Commercial” explora zonas salseras y “The Little Darker Drummer Boy” da cierre con fogosas fusiones de cadencias afrocubanas.

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

The Sounds Of Latin Groove

Artista: Joe Collado

Género: Son, mambo, timba...

Disquera: ZR

The Sounds Of Latin Groove Especial

El Robo

Banda del percusionista Martin Beijer que sobresale por su oficio interpretativo reconocido por la crítica especializada y los melómanos amantes del jazz latino. El Robo: once pistas ejecutadas por grandes exponentes del género en un despliegue instrumental en que destacan Martin Beijer en las congas; Jim Jedeikin y Gabino Varela en el saxofón y el trombón, respectivamente. En la pieza “Jamambo” (Arellano) irrumpe Robertito Meléndez con un frenético solo de congas escoltado por Miguel Ceja en el solo de trompeta y Louis Barragán en los bongoes. “My Little Reina” (Gabino Varela), tema de gran aceptación en Europa, cuenta con las participaciones estelares de Gabino Varela (trombón) y Martin Beijer (tumbadoras). Oídos a “El Robo”, versión del clásico “Come candela” (Mongo Santamaría).

CALIFICACIÓN: EXCELENTE

El Robo

Artista: The L. A. Combo

Género: Latin Jazz

Disquera: BIBOMUSIC