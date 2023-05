El piano de Aaron Goldberg

Aaron Goldberg (Boston, 1974): pianista de jazz estadounidense. Instrumentista ubicado en el estilo postbop con una vision renovadora. Ha grabado cinco álbumes como solista y ha colaborado con el saxofonista Joshua Redman , el trompetista Wynton Marsalis , el guitarrista Kurt Rosenwinkel y el compositor/pianista Guillermo Klein , entre otras figuras destacadas del jazz. Toca el piano desde los 7 años de edad, a los 14 se interesó por las concordias sincopadas: se muda a Nueva York para estudiar en la New School for Jazz and Contemporary Music.

En los años de formación, Goldberg explora en los espacios del jazz de Nueva York: lo convocan para presentaciones en Boston, incluido el prestigiado Wally’s Café. Colabora con Mark Turner , Gregory Tardy y Betty Carter. En 1998, forma el Aaron Goldberg Trio (Reuben Rogers, bajo; Eric Harland, batería). Aparición del álbum debut, Turning Point. Comienzo de una estrecha complicidad con el saxofonista Joshua Redman, con quien realiza giras por el mundo. Lanzamiento en 2001 de su segundo fonograma, Desplegándose.

Regresó a Nueva York en 2002 para trabajar con Nicholas Payton , Al Foster , Freddie Hubbard y Stefon Harris . Interesado por la música de Brasil, viaja al país sudamericano. En 2014, graba The Now, placa de 10 temas de versiones de estándares de canciones brasileñas: recibe elogios de la crítica especializada, se convierte en un pianista muy cotizado en los clubes de jazz estadounidenses. Trayectoria avalada por sus colaboraciones en escenarios internacionales con destacados músicos: Joshua Redman , Wynton Marsalis , Guillermo Klein , Charles Lloyd , Reuben Rogers , Dario Chiazzolino y Greg Tardy, entre otros.

Llueve en la noche: escucho la sonoridad de Goldberg: piano, contrabajo y batería en “Taurus”, “Kiandas songs” y “Shed”: bloque de piezas de matrícula new bop/hard/blues/funk. Pianista que bucea en los amarraderos de Kelly/Garland/ Hancock/Corea: enunciado de notas desbordadas. Contrabajista en walking de mesura cabalgante. Batería en songo de elíptica articulación.

“Lambada de Serpente”: ecos de Bill Evans, Monk, Kelly, Powell y Marian McPartland. Versión de un tema pop del brasileño Djavan que Aaron Goldberg Trio convierte en momento ilustre: la pureza encomia cuando el corazón frasea: el jazz, fiesta de sumarios entrecruzados. “Yes!”, “The Sound of Snow”, “Dam’s Blues” y “Homeland”: hechizos de abstraídas digitaciones que desafían al contrabajo y la batería. Trío de complicidades deliberadas. Concluyo con “Maraba blues”: new blues de tentadora y provocativa alocución neworleansiana. Batería dueña de los intervalos, bajo en progresivas delineaciones mingusianas y piano en disertación powelliana/garlandiana. Los olores húmedos de la lluvia dialogan con el piano de Goldberg.

Portada de Worlds Foto: Especial

Worlds