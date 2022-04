Días finales de un mes que “injerta lilas en la tierra inerte, / Cruza memorias con anhelos, remueve / Raíces perezosas con lluvias vernales”, al decir de T. S. Eliot. Retirada de un tiempo arropado por un verano entrometido que desplazó a la primavera e impuso su racha acalorada. La música salva. La música alumbra con irradiación sonora. Entre los cascajos, ella avanza y pronuncia los instantes del deseo frente a los espejos. ¿Qué sería de mí sin mis libros y sin mis discos? La música suda: me conduce despacio a una humedad radiante: rocío manso ascendiendo por las franjas de la gracia.

Quiero hoy, compartir con los tres o cuatro lectores cómplices de estas Claves sabatinas el viaje que emprendí durante la semana por el cosmos de tres pianistas de jazz: Thelonious Monk (Carolina del Norte, 1917-Nueva Jersey, 1982); John Lewis (Illinois, 1920-Nueva York, 2001); Horace Silver (Connecticut, 1928-Nueva York, 2014). Monk: orquestador del silencio. Lewis: cristalino, exquisito y moderno. Silver: éxtasis y tensión armónica, pionero del estilo funky.

Escucho Monk’s Dream (1963), fonograma de una de las figuras más controvertidas, enigmáticas y geniales de la crónica del jazz. Sufrió indiferencia y menosprecio al principio de su carrera; pero, acabó por motivar un enorme frenesí entre melómanos y crítica especializada. Excéntrico, se comportaba de manera extraña (padecía trastorno bipolar). Arquitecto musical en el uso de armónico inusuales. “Era el más original que jamás he oído, Tocaba como deben haber tocado en Egipto hace cinco mil años”: Randy Weston.

Legó un catálogo de composiciones quebradas, oblicuas y minimalistas embozadas por un provocativo swing. Se valía de notas esenciales, sus temas parecen bosquejos: solos en manipulación de acordes extraños volcados en espacios cromáticos audaces. “Evidence”, “Misterioso”, “Monk’s Mood”, “Round Midnight”, “Criss-Cross” o “Epistrophy”: obras concluyentes del jazz.

John Lewis: el pianista de jazz más cercano a la música del Renacimiento y barroca (Bach). Pionero del bebop y protagonista de grabaciones históricas con Charlie Parker y Miles Davis. Creador del célebre Modern Jazz Quartet: agrupación que diluye la sonoridad de la música de concierto con el jazz. Conciliación de la prosodia barroca con el blues en la concepción de un ensamble de cámara. “Django”, “Bags’Groove” o “Three Little Feelings”, composiciones axiomáticas dentro de la Third Stream (tercera corriente), estilo de hacer jazz desde la influencia de la música clásica. Escucho The Golden Striker: Music For Brass & Piano ejecutada y conducida por John Lewis.

Horace Silver, heredero de Bud Powell y Monk: ejecución del ‘piano armónico’ con enfoque percutivo que lo ubican como pionero del estilo funky y renovador del boogie-woogie desde un despliegue de motivos breves en una suerte de arrobamiento sorprendente. Cecil Taylor, el más connotado pianista del free jazz, reconocías las deudas con Silver. Solos “sencillos y lógicos” labrados sobre la base de lo que él denominó: “Simplicidad significativa” (meaningful simplicity). Autor de temas muy cotizados que hoy son estándares (“Room 608”, “Señor Blues”, “Sister Sadie”, “The Preacher” “Peace” ...). Escucho con fruición A Prescription For The Blues.

