A la SEP con cariño

Ayer se despidió Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública, se va a Estados Unidos. La descentralización de la SEP (a Puebla) no sucedió. Tampoco las otras mudanzas prometidas. La pandemia justifica el fracaso de la ocurrencia.

Por primera vez en cien años, la SEP será encabezada por una maestra de educación básica, destacó Moctezuma Barragán al agradecer al Presidente su nuevo derrotero y saludar a su sucesora, Delfina Gómez Álvarez. La nueva secretaria avisa que su mayor desafío es el regreso a clases presenciales.

¿Importa que la SEP esté en manos de una docente de formación? No debería, pero sirve para justificar un perfil que provoca dudas frente a la complejidad del encargo. ¿Acaso debieron ser secretarios Carlos Jongitud Barrios o Elba Esther Gordillo por ser educadores de base?

Jaime Torres Bodet (escritor, diplomático), Justo Sierra (periodista, filósofo), José Vasconcelos (abogado, escritor), Narciso Bassols (abogado), Agustín Yáñez (novelista, político), Plutarco Elías Calles (militar), Porfirio Muñoz Ledo o Manuel Bartlett despacharon en la SEP sin ser ni parecer maestros.

El general Lázaro Cárdenas empleó en su administración a cuatro titulares en la SEP —otros tiempos, pero uno de los mejores mandatarios a decir de AMLO— siendo un jinete, pintor y militar (Ignacio M. Beteta) su último secretario de Educación.

La experiencia de vida puede aportar sensibilidad, mas no pericia educativa y política; administrativa y de planeación. Incluso la formación humanista y hasta diplomática ha dotado de imaginación y mundo indispensables para soñar mejores estadios en la materia.

Ayer, Delfina Gómez apuntó: “es el encargo más hermoso que pueda existir, que es coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Yo viví las reformas desde el aula, en el grupo. Por ello, al reflexionar si esta experiencia me hace merecedora del cargo, me contesto que no; me legitima y me llena de honra. Lo haré con legitimidad y honradez, con pasión y amor”.

Por el bien de todos, que ese voluntarismo abreve también de otros oficios y talentos. Que la maestra Delfina Gómez tenga éxito en el desempeño de su encargo. Que la SEP no sea plataforma para buscar suceder a Alfredo Del Mazo en el Estado de México.

Vacunación. Datos de la Universidad Johns Hopkins sobre vacunación. Al 14 de febrero en México se aplicaron 726,002 dosis simples y 85,887 dobles. El esquema de vacunación completo lo tiene ya el 0.06 por ciento de nuestra población.

En Estados Unidos se han inyectado más de 50 millones de vacunas simples y 13 millones completas; el 3.99 por ciento de sus habitantes cuenta con el esquema íntegro. En España, 2 millones 433 mil personas han recibido la primera dosis y 1 millón las dos; el 2.14 por ciento de los españoles está protegido.

En el mundo se han administrado 171 millones 350 mil dosis simples y 26 millones 822 mil dosis dobles. El esquema completo lo tiene el 0.35 por ciento de la población global.