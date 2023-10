Trabajando para el Periódico Excelsior me tocó ser parte del equipo de fotógrafos que documentó el eclipse solar en el mes de julio de 1991, un suplemento especial a color, gráficas en el diario y una exposición mostraron las fotos de ese fenómeno astronómico. Jorge López, fotógrafo y amigo, realizó apoyado en telefotos, teleconvertidores y una serie de filtros, una hermosa y extraordinaria serie fotográfica. Se preparó su estudio y armó su equipo de trabajo como todo el profesional que es. Yo sólo tomé un par de fotos desde una azotea de cómo se oscureció la ciudad. El pasado 14 de octubre de este 2023, y luego de 32 años, pude sacarme la espinita de poder fotografiar, por fin, un eclipse solar. Con logística, lectura, investigación y consejos es que pude tomar la siguiente secuencia; el lugar: Baluarte de San José el Alto, en Campeche, México. Cerca de las 11:20 horas una nube amenaza con frustrar la misión... pero la increíble sensación, que hasta un par de lágrimas me robó, fueron esos escasos dos minutos que duró el punto máximo del eclipse o el llamado Anillo de fuego. Al final, una fotografía más que me confirma la magia de la vida: momentos, recuerdos y compartir con las personas que uno quiere.

Eclipse solar anular, la magia del universo Foto: Daniel Aguilar / Fotoperiodista

*Cámara Sony 7RIV, LENTE 600mm, teleconvertidor 2X, adaptación casera de filtro solar Lite Thousand*