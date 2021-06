La primera fecha de la Euro y la Copa América ha concluido. Como imaginábamos, el torneo que se desarrolla en el viejo continente ha superado por mucho lo acontecido en Sudamérica. Los factores lógicos, como la cantidad de selecciones y el poderío económico que estos países tienen, son siempre la diferencia; pero ahora hay que sumar que en la Euro la afición ha regresado, mientras que, en Brasil, parece confirmarse que lo mejor era suspender la competición.

Vaya deleite futbolístico resultó el duelo de ayer que enfrentó a los últimos dos campeones del mundo: Francia y Alemania. Un encuentro entre los titanes de Europa que se definió por un autogolazo de Hummels; después fue cuestión de centímetros lo que permitió al VAR anular otros dos tantos de Benzema y Kylian Mbappé. Algo me dice que ésta será la primera de dos batallas en este torneo.

Otras selecciones también han dejado un buen sabor en esta fecha inicial, Países Bajos, Italia y Portugal, también regalaron futbol prometedor. Pero el drama del torneo se vivió con lo sucedido en el enfrentamiento entre Dinamarca y Finlandia, cuando la estrella danesa y actual jugador del Inter de Milán, Christian Eriksen, se desplomó en el campo cuando buscaba controlar la pelota. El jugador seguía inmóvil y la desesperación de sus compañeros presumía lo peor.

Simon Kjaer, capitán de Dinamarca, trataba de tranquilizar a su esposa quien saltó a la cancha cuando Eriksen no reaccionaba; pero la atención inmediata de Kjaer y de los servicios médicos fueron claves para hoy no hablar de una tragedia irreparable. Eriksen se recupera en el hospital y aún no se sabe cual fue el motivo de su desvanecimiento.

Mientras que a miles de kilómetros de Europa, lo más emocionante hasta ahora de la Copa América es el homenaje que realizó la Conmebol a Diego Armando Maradona previo al debut de Argentina en la competencia. Un video en 3D proyectado sobre el campo del estadio Nilson Santos en Río, nos regaló los momentos más emotivos del histórico 10 de la albiceleste, su infancia, un abrazo con Pelé, el gol del siglo y el remake del mítico video de Maradona dominando el balón al ritmo de la canción “Live is life” con las diferentes camisetas que vistió Diego.

En lo deportivo, poco que rescatar. Brasil goleó a una Venezuela que jugó con un equipo improvisado por los contagios de 8 titulares por Covid-19 (evidencia de la situación complicada que aún atraviesa nuestro continente), el encuentro entre Argentina y Chile una que otra buena pincelada, el golazo de Messi vía tiro libre, lo mejor.

Lo positivo dentro de lo negativo, es que ojalá, Conmebol, analicé el formato de esta competición y haga todo lo posible por llegar a un acuerdo con Concacaf para poder incluir a México y Estados Unidos por lo menos, en las futuras ediciones. Para nada quiero decir que los equipos de nuestra zona son indispensables, pero al menos le dan un poco de variedad al torneo y así no vemos una repetición de las eliminatorias sudamericanas.

Afortunadamente nos queda mucha Euro y estoy seguro de que los juegos de eliminación directa en Copa América nos regalarán el verdadero nivel del futbol sudamericano.