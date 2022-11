Por la despedida perfecta

El tiempo no sabe de moral y finalmente ha marcado la hora para el comienzo de la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Futbol el próximo domingo con la ceremonia de apertura. Esta edición está ya considerada como la más polémica de todos los tiempos; pero las cuentas pendientes quedarán a cargo de las instancias correspondientes o del universo.

Los futbolistas que cumplirán el sueño de debutar en un Mundial o los que marcarán el gol de sus vidas o los que atajen un penal para la historia, no son culpables de todo el contexto sucio que ha salpicado a la organización de Qatar 2022. Y en ese sentido, uno de los temas más comentados y del que se hablará durante la justa mundialista son las que pueden ser las últimas apariciones de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo defendiendo a sus selecciones en un Mundial.

Para ambos futbolistas será su quinta participación y la última oportunidad de conquistar el trofeo más anhelado para un jugador de futbol. Messi fue el más cercano de ambos cuando perdió la final en Brasil 2014; mientras que el astro portugués consiguió llegar a semifinales en Alemania 2006 obteniendo finalmente el cuarto lugar.

Creo que para la mayoría de los aficionados la final soñada para homenajear los últimos 15 años del futbol mundial sería un enfrentamiento en la final entre Argentina y Portugal. El último gran duelo entre Messi y Cristiano. Finalmente se pondría final al debate que hemos escuchado desde hace más de una década. Siendo realistas, son pocas las probabilidades de que eso ocurra, pero imposible no es. De entrada, el cuadro albiceleste está considerado como uno de los favoritos para llevarse la Copa, mientras que la escuadra portuguesa, para nada es un mal cuadro.

Las posibilidades de Portugal realmente pasan por lo que suceda en su grupo; ahí tendrán el difícil reto de superar a Ghana y Uruguay, que se perfilan también para avanzar, sin olvidar que también deberán enfrentar a Corea del Sur, equipo que eliminó a Alemania en Rusia. Si los lusos avanzan como segundo lugar, ahí lo más seguro es que enfrenten a Brasil en octavos; pero si logran ganar el grupo, se medirán a Suiza o Serbia en la siguiente ronda. Mucha diferencia.

Soñar es gratis, y pase lo que pase, tanto Messi como Cristiano, se merecen un digno adiós por todo lo que le han dado al futbol y cada última pincelada que le regalen a los aficionados, quedará enmarcada en la posteridad.

Junto a estas leyendas vivientes, no podemos olvidarnos de Andrés Guardado que, en caso de tener minutos, sumará también cinco participaciones en la máxima justa del balompié. Con él, México tendrá ya tres jugadores que habrán disputado cinco Mundiales. Imborrable será la imagen de un Andrés de 19 años y sus rizos dorados que se ganaba el mote de Principito en tierras alemanas enfrentando en gran papel a la Argentina de Messi en octavos de final. En el caso de Memo Ochoa, es distinto, porque el arquero mexicano no tuvo participación en Alemania ni en Sudáfrica; pero ya suena fuerte el rumor que Ochoa quiere hacer historia en USA 2026 como el único futbolista que sumará 6 convocatorias en Mundiales, por lo que su historia mundialista aún no tiene punto final.