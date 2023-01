Nuestra economía tuvo un buen desempeño en el 2022; así lo consigna una publicación de la revista británica The Economist. La lista integra 34 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Para la integración de la calificación que prioriza el orden de aparición en el listado, se contabilizaron 5 indicadores económicos y financieros: variación del Producto Interno Bruto (PIB), precios al consumidor, amplitud de la inflación, mercado de valores y niveles de deuda pública como porcentaje del PIB. Es decir, la economía mexicana en ese listado aparece en sexto lugar, sólo detrás de Grecia, Portugal, Irlanda, Israel y España; dejando detrás a Canadá, Japón, Francia, Italia, Estados Unidos, entre muchos otros. Se califica el desempeño, no el tamaño.

En un contexto de complejidad económica mundial y de polarización informativa local, resulta sorprendente —por decir lo menos— la explosión de mensajes que cuestionan, algunos desde posiciones debatibles pero verídicas, y otros desde la absoluta mentira, las decisiones y posiciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia económica.

La publicación de The Economist y algunos otros datos nos hacen ver que la presente administración, contrario a las historias que diferentes voceros intentan posicionar, ha realizado un manejo responsable y exitoso de las finanzas públicas.

Entre esos otros datos se encuentra el extraordinario desempeño de nuestra moneda, que se colocó como la segunda más apreciada en el 2022, encabezando un grupo de monedas de países emergentes que han sido las únicas que presentaron ganancias frente al dólar.

Las exportaciones mexicanas en el periodo enero-octubre alcanzaron un crecimiento anual cercano al 20 por ciento, registrando incrementos las no petroleras de un 18 por ciento y cerca de un 43 por ciento las petroleras.

Los empleos formales también registran crecimiento durante la presente administración, llegando a casi 22 millones, cerca de un 8 por ciento más que la cifra alcanzada en el mismo periodo de la pasada administración. Solamente en los primeros 11 meses del 2022 se alcanzó la cifra de más de 1 millón de empleos formales.

La inversión extranjera directa creció también, casi un 30 por ciento si se comparan los primeros tres trimestres del 2022 contra el mismo periodo del 2021.

No podemos dejar de reconocer el gran desempeño que realizan nuestros paisanos fuera de nuestro país, que aunque no podemos calificarlo como un acierto de las decisiones tomadas en esta administración, sino como un testimonio del gran valor y productividad de un grupo de mexicanos que al no encontrar oportunidades suficientes en su tierra, emprendieron un peligroso viaje y gracias a su tenacidad y sacrificio han cosechado frutos que comparten periódicamente con sus familias en México, lo que resulta un apoyo fundamental para ellas y para la economía mexicana.

El 2023 augura un paquete de complejidades e incertidumbre para nuestra economía; nada nuevo para una que ha sorteado adversidades relevantes en las últimas décadas. Será la responsabilidad del Gobierno de México, la participación activa de la iniciativa privada y la productividad de nuestro capital humano lo que permita que este 2023 sea mejor que el año que se fue.