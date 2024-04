Buenas prácticas

Ante la profunda crisis hídrica por la que atraviesa nuestro país, resulta urgente adoptar las mejores prácticas aplicadas a nivel mundial.

Ejemplos exitosos sobran, de los cuales pudieran tomarse algunos elementos, para tropicalizarlos y aplicarlos en nuestro país buscando una gestión sostenible del agua.

1. Medir: Es urgente medir adecuadamente el agua. Lo que no se mide, no se valora. En nuestro país existe un déficit importante de medición. Prevalecen muchas tomas sin medidor y otros tantos que no funcionan adecuadamente.

2. Revisar las concesiones: Desafortunadamente existe un número importante que deben ser revisadas para asegurar el uso y aprovechamiento adecuado de las mismas.

3. Terminar con las fugas: Un volumen importante del agua que transportamos y distribuimos se pierde en fugas. Es urgente iniciar una cruzada nacional buscando y reparando fugas, tanto al interior de las viviendas, como al exterior, buscando no perder ni una sola gota.

4. Terminar con el robo: Existen estudios que revelan el gran número de tomas y pozos clandestinos que existen en nuestro país, además del desvío de agua de ríos, lagos y lagunas, de manera clandestina para diferentes usos.

5. Aprovechar la lluvia: Aunque los ciclos de lluvia han cambiado considerablemente, es importante captar la lluvia que se precipita en nuestro territorio. Controlarla para evitar que deteriore la superficie, aprovecharla para distintos usos y servicios, además de evitar que se contamine y facilitar su infiltración a los mantos freáticos y acuíferos resultan medidas urgentes. Esto permitiría aprovechar una fuente alterna de abasto, además de facilitar la recarga del acuífero.

6. Cambiar las instalaciones: Es muy importante cambiar los accesorios y productos que utilizan agua en los inmuebles que rutinariamente ocupamos. Existen hoy un gran número de dispositivos que permiten elevar la eficiencia en el uso y consumo del agua generando ahorros, llegando al extremo en algunos servicios de lograr un consumo cero.

7. Elevar la eficiencia del riego: Un volumen muy importante del agua disponible en nuestro país se utiliza para la producción agrícola. El facilitar sistemas de riego eficientes a nuestros productores permitirá más y mejores cosechas, con menos agua.

8. Reutilizar y reciclar: Hoy en día la tecnología nos permite utilizar el agua, retirarle los contaminantes y volverla a utilizar una y otra vez en el mismo servicio. Si logramos reutilizar y reciclar el agua solo tendremos que reponer mermas, lo que disminuirá la demanda.

9. Especies endémicas: respetar el cultivo de plantas endémicas sobre especies invasoras que pudieran requerir mayor cantidad de agua es una forma inteligente de dotar de vida a nuestros espacios públicos sin mayor demanda de agua.

10. Recuperar agua condensada: Diversos equipos condensan agua que puede recuperarse y aprovecharse de alguna manera, entre ellos, los aires acondicionados, cada vez más comunes en distintas partes de nuestro territorio.

Estas son solo 10 acciones de cientos que existen que deben aplicarse de manera decidida y ambiciosa buscando salir de la crisis hídrica que hoy nos aqueja.