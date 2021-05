San Pedro Tultepec, Estado de México, 2009, Xiye, siete años, acompaña a su abuela paterna a regar sus flores y árboles frutales mientras le cuenta historias de su infancia. Pertenecen a la nación indígena mexicana otomí-tolteca, la sabiduría de esos pueblos enseña “que si cuidas a la Tierra, ella te cuidará a ti, te da aire, agua y refugio. Todo lo que necesitamos. Sólo pide que la protejamos”.

Xiye crece rodeada por el respeto a su cultura, sus padres tienen gran conciencia del cuidado del ambiente y se lo enseñan.

Xiye Bastida: joven otomí víctima del cambio climático Foto: Especial

Cuando la niña tenía 12 años, su pueblo sufrió una sequía prolongada, seguida de lluvias torrenciales que causaron inundaciones, Bastida reflexionó después: “Nuestro lago se estaba secando, porque no teníamos lluvias”… “Cuando no llueve la tierra se seca y nosotros dependemos de ella, es nuestro sistema de apoyo”. Este evento obligó a sus padres a migrar a Nueva York, buscando otra forma de vida; Xiye tenía 13 años. Durante un paseo en Long Island, vio los daños que causó el huracán Sandy, sucedido en 2012, uno de los más mortíferos. En ese momento Bastida se convenció de que “donde sea que estés, la crisis climática está afectando a todos, en todos lados”; su reflexión fue que “sentía que necesitaba hacer algo”.

Narra en su Ted Talk, que le dedica a su abuela: “Al principio no sabía que hacer. El mundo es tan grande y tiene tan malos hábitos. No sabía como se suponía que alguien de 15 años podía cambiar algo, pero tenía que intentarlo”. Empezó por unirse al club ambiental de su escuela secundaria (The Beacon School), sus compañeros fomentaban la cultura de reciclar. Pronto se dio cuenta que esta visión del ambientalismo culpa al consumidor por la crisis climática y predica que las temperaturas están subiendo, porque no tenemos una bolsa reutilizable para la tienda. Bastida decidió que, en vez de hablar de reciclar, podían empezar por escribir cartas a los políticos para prohibir el plástico blando.

El liderazgo de la joven ya es historia, se unió al grupo de “Fridays for Future”, encabezado por la adolescente sueca Greta Thunberg, quien desde el 2018 se manifestó ante el parlamento de su país pidiendo acción frente al cambio climático. Actualmente Bastida es una de las voces más efectivas de este movimiento: en marzo de 2019 organizó una protesta en su escuela y 600 estudiantes se unieron a ella, para después hacer que esos compañeros unieran a 300,000 personas; Bastida la encabezó, marcharon en Wall Street con el mismo objetivo. Ese mismo año logró que jóvenes y adultos se unieran a la Movilización Global por la Emergencia Climática, que se llevó a cabo en septiembre de 2019 con eventos en más de 150 países en el mundo, para presionar a los líderes globales a tomar acción.

El pasado 22 de abril participó en la cumbre climática con un fuerte discurso en el que pidió reconocer que “la crisis del clima es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos del colonialismo, la opresión, el capitalismo y el greenwashing”, como se conocen las estrategias de empresas que se promocionan como ecológicas sin serlo realmente.

Con seriedad y determinación, también con la frescura de su juventud, demanda de los líderes de hoy acciones concretas y urgentes. Si no la escuchan, el mundo los demandará como traidores a la humanidad.

Bastida, quien ahora estudia en la Universidad de Pensilvania, es una líder natural, con una gran capacidad de expresar verbalmente en foros internacionales conceptos científicos.

Jóvenes como Bastida tienen una conciencia social que las “ha obligado” a convertirse en activistas, aunque no quieren ser reconocidas por esa razón; lo que buscan es que los mandatarios las tomen en serio y actúen realmente para lograr cambios.

En sus palabras: “Nos dirán una y otra vez que somos poco realistas y poco razonables. Pero, ¿quién está siendo poco realista y poco razonable con estas supuestas soluciones sin ambición”.