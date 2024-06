Ya que acabaron las campañas

Que alguien les avise a los políticos que las campañas electorales y la elección de cargos fue hace dos semanas. Que ya les digan que hoy es necesario ponerse a trabajar sin distinción de colores ni partidos.

No se lo digo por lo que pasa en algún estado o en algún municipio perdido en el que las autoridades sigan con la rebatinga política, se lo platico por algo que sucede actualmente en la capital del país.

Coyoacán fue una de las alcaldías que se le negaron al partido oficialista. Junto con Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, la demarcación se quedó en manos de los partidos opositores.

En los últimos meses, el Gobierno en turno ha llevado a cabo obras y rehabilitaciones en distintos puntos de la alcaldía, pero sin requerir a quienes legalmente administran la demarcación y que, por mandato del voto popular, mantuvieron el cargo.

Sólo este fin de semana se “inauguraron” obras en un deportivo en la zona de Coapa, en el que se invirtieron 1.6 millones de pesos. ¿Poco o mucho dinero? Sólo le cuento que ni siquiera el 10 por ciento de esa lana se ha destinado para otros espacios de esparcimiento que administra la alcaldía, me cuentan fuentes locales.

¿Y sabe por qué se invirtieron? Porque en dicho centro deportivo los fines de semana juega el hijo de un alto funcionario de la capital, de otra manera me cuesta trabajo creer que la administración capitalina voltee a ver a dicha demarcación.

Lo mismo ocurre en las alcaldías en las que el partido oficialista no logró conquistar al electorado. ¿Qué coincidente, no?

Los políticos quizás no entienden que una de las cosas de las que el ciudadano está harto es de esa venganza con la que, tras una elección, actúan las administraciones. El mandato popular les dio una segunda oportunidad a quienes están en el poder, pero esto no se puede leer como un permiso para terminar con la coordinación y cooperación que deben tener las administraciones de todos los niveles.

A finales de este mes habrá un informe sobre las acciones que la administración capitalina ha hecho en las 16 alcaldías. Quizás lo mejor sería que, en lugar de actos multitudinarios, las autoridades se pusieran a trabajar en equipo en favor de los millones de habitantes de la CDMX.

En el baúl: Las y los contadores del Instituto Nacional Electoral trabajan a marchas forzadas para integrar el informe consolidado de la fiscalización a las campañas electorales. Se tienen que entregar a las y los consejeros durante la primera quincena de julio. Dada la paliza en votos con la que se lograron los triunfos electorales el pasado 2 de junio, no es posible anular elecciones en la mayoría de los cargos —la ley establece que se tienen que rebasar el gasto en cinco por ciento y que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar sea menor al mismo porcentaje—, peeeeero, me cuentan mis fuentes en estas cloacas, que se han encontrado unas joyas respecto a lo erogado por algunos políticos durante sus campañas. Por ejemplo, en el caso de la elección presidencial, el INE ha detectado que candidatas y candidatos a otros cargos se tuvieron que mochar para espectaculares, gorras, playeras y publicaciones en favor de la ganadora de la elección. El asunto ahora es cómo comprobar que se gastaron ese dinero, pero no en sus campañas.

