A Viridiana le llamaron una noche. Historia conocida: la voz del otro lado de la línea le advirtió que si colgaba iban a secuestrar a su hijo. No la soltaron durante tres horas, tiempo en que obtuvieron información de coches y casas. En total, dos autos y una casa a crédito que recién había adquirido en Morelos.

“Lo vas a vender todo, si en 15 días no tienes mi dinero vas a llorar de a deveras”, le dijo esa voz.

Ella apuró a vender sus dos automóviles, prácticamente los remató. Además, traspasó la deuda de la casa de Morelos. Todo en medio del terror que genera la sola idea de que la estaban vigilando.

La voz le marcaba todos los días, le dijeron que la vigilaban, le dieron incluso detalles de la fachada de su casa y del itinerario de sus familiares. Viridiana estaba en pánico.

Después del plazo establecido logró juntar 300 mil pesos. La voz le dijo que debía envolverlos en una bolsa negra y dejarlos cerca de una escuela. Obedeció.

Tras pagar la extorsión, Viridiana pensó que la situación se calmaría. No fue así, la voz siguió marcando y dejando mensajes en su casa, advirtiéndole que volverían por más, incluido el dinero de la casa que Viridiana no había vendido.

No, no sucedió en alguna entidad del Norte del país, no sucedió en una serie de televisión, sucedió en una alcaldía de la periferia, donde las extorsiones siguen ocurriendo todos los días y tristemente gozan de total impunidad.

¿Le entrará al tema el Jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres? ¿Se buscará y se dará con los responsables de este delito que tanto daño hace a nuestra sociedad?

¿Cuántos ciudadanos viven esto no sólo en sus casas, sino también en sus trabajos y negocios?

Muchas preguntas sin respuesta, la realidad es que esta vez le tocó a Viridiana, el próximo podría ser usted… o yo.

En el baúl. La convocatoria del Frente Amplio no está prendiendo en la militancia panista.

No sólo los inconvenientes tecnológicos están minando la conformación entre la militancia, sino la idea del propio Frente no está generando pasión entre los blanquiazules.

Me cuentan que incluso el mismísimo presidente de los pitufos, Marko Cortés, tuvo que mandar una misiva a las dirigencias locales para presionar a los militantes y que se registren lo antes posible en la plataforma del Frente Amplio. Así las cosas.

Basta por hoy, pero el próximo lunes... ¡regresaréeeee!