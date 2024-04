Ligas en Coyoacán

Chapulines, muertos políticos, villanos, conversos y uno que otro antihéroe. Las campañas han traído a cuenta a ciertos personajes que aprovechan esta temporada para salir de las cloacas y pedir el voto con la finalidad de seguir viviendo del erario, del dinero público.

Entre todos ellos hay unos que de plano son indeseables. Le platico de uno que tiene metidas las manos y las uñas en la elección para alcalde en Coyoacán. Se trata de René Bejarano, “el señor de las ligas”.

Aunque la candidata a alcaldesa por Morena, Hannah de Lamadrid, se ha empeñado en asegurar que no tienen nada que ver y que ya hasta le pintó la raya con gis para cucarachas al protagonista de uno de los escándalos más vergonzosos de la política en nuestro país, me cuentan que don Bejarano se encuentra operando la campaña de la expriísta.

Pero ¿por qué “el señor de las ligas” está metiendo lana a cambio de posiciones en dicha alcaldía? El cuento viene de arriba y de una lucha de poder por imponer candidatos. Hannah, aunque le duela reconocerlo, es una cuota establecida por la candidata presidencial.

Sin recursos y sin apoyo político, la expriísta fue elegida por dedazo para arrebatarle la alcaldía a la alianza opositora. Me cuentan que la exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto estuvo tocando puertas para conseguir recursos, incluso, en la administración de Cuajimalpa. Pero nada.

Con el partido en la alcaldía dividido y protestas por su imposición como candidata, en la sombra de la polaca alguien le tendió la mano y le ofreció financiarla a cambio de posiciones. Oh lá lá. Y como diría el filósofo Cri-Cri ¡¿Quién es el que anda ahí?!

Ah, eso sí, una de las condiciones es que fuera por debajo del agua, para no quemarse en público. Por eso cuando comenzó a circular una imagen en la que aparecen juntitos -como fajos de billetes-, la candidata lo negó rotundamente.

Lo que no podría negar es que en su campaña se escuchan nombres como Edgar Rodríguez, Enrique Espejel —personaje encargado del teje y maneje de las chelerías en la alcaldía—, Javier Ogarrio, Juan Hernández y… ¡Rosario Bejarano! ¿Le suena el apellido? La mujer en cuestión es encargada de la movilización de comerciantes del mercado de artesanías.

Bejarano está muy confiado en que le arrebatarán la alcaldía a la alianza opositora, me cuentan. Una alcaldía en la que Morena no tiene posibilidades de ganar el próximo 2 de junio, si no es a costa de ligas y fajos de billetes, jajaja.

En el baúl. La candidata a la presidencia de la república desairó al árbitro electoral con su invitación para asistir a un ensayo previo al debate de anoche. El sábado las y los consejeros se quedaron esperando a la ex jefa de Gobierno, pero ésta no llegó, en su lugar mandó a una pequeña representación.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!