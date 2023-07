El otro Plan C

N o es un secreto que las campañas de las corcholatas están sujetas a lo que se decide en Palacio Nacional. Investigaciones periodísticas recientemente publicadas, revelan incluso, que el tabasqueño habría escrito las reglas de la contienda con la que seis aspirantes buscan sucederlo.

Ahora, entre los equipos de estos aspirantes, circula una teoría que no les parece nada descabellada. Hasta los oídos de este Duende ha llegado información de qué va ese otro Plan C del Ejecutivo Federal.

Alentar y adelantar la contienda electoral para renovar la presidencia en el 2024 no fue casualidad; me cuentan que el echar al ruedo a los contendientes desde un año antes, habría sido para incitar a la oposición a mostrar sus cartas.

¿Recuerda usted aquel llamado a la unidad que, a mediados de junio desde la conferencia mañanera, el tabasqueño le hizo a la oposición?

Pues estos llamados no fueron como los llamados a misa y resulta que tenían la intención de que los partidos y sobretodo los empresarios que se oponen a su gobierno, definieran un candidato o candidata.

Una vez revelada la identidad de quien conjunta las simpatías de PAN, PRI y PRD, el inquilino de Palacio Nacional definiría cuál de sus corcholatas le podría hacer el juego. Y es que sabe que, aunque es muy poco probable que en el 2024 su movimiento pierda la Presidencia, sí podría perder la mayoría en el Congreso.

Por eso, este nuevo Plan C (congreso) buscaría medir cuál de los aspirantes de su movimiento tiene mayores posibilidades de arrasar contra el candidato opositor.

De comprobarse esta teoría, el tabasqueño habría visto ya que, quien hasta ahora era considerada la corcholata favorita y puntera en las encuestas, la tendría difícil para enfrentar a quién se perfila como —al menos así lo muestran algunas encuestas— la abanderada de la oposición: Xóchitl Gálvez.

Ante este escenario se analiza que, con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto, en el que se incluyen reformas como la prometida al Poder Judicial y la Electoral, que tanto se ha complicado.

¿Quién podría y quién tendría mejores oficios políticos, inteligencia y personalidad para que la ex jefa delegacional de la Miguel Hidalgo no le haga ni sombra y no peligre la Presidencia ni la mayoría en el Congreso?

De ahí la ventaja de tener a más de una corcholata entre las cuáles elegir. Las próximas semanas, según me cuentan mis fuentes en estas cloacas, serán decisivas para saber a qué aspirante apoyar y a cuál de plano abandonar por ser mal candidato o candidata.

Es decir, por no ser rival para una opositora dicharachera, que cada vez gana más simpatizantes, y que por lo menos, es más carismática que varios de Morena…

En el baúl. A los 12 aspirantes del “Frente Amplio por México” se les acaba la paciencia y es que la plataforma para conseguir las 150 mil firmas, nomás no jala. Algunos como Jorge Luis Preciado ya pidieron una reunión urgente con los integrantes del Comité Organizador, pero hay otros que de plano van a tirar la toalla esta semana, porque ya de por sí no cuentan con recursos para hacer giras por el país y a esto todavía se le suma que no existen las condiciones tecnológicas para tener el requisito para pasar a la siguiente ronda.

Basta por ahora, pero el próximo lunes… ¡regresaréeeee!