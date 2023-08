El PRI se moviliza

Cuando parecía que el PRI se jugaría la vida política contra Morena, ahora resulta que la bronca es con su aliado Acción Nacional.

Le cuento. Xóchitl parece la vencedora en un proceso no terminado y ya hasta está armando su equipo de campaña. En ese acto, hay un pequeño detalle que para los priistas no pasa desapercibido: Xóchitl no está considerando a ningún tricolor para formar parte de su equipo. ¡Oh la lá!

El viejo partido oficial está cerrando filas con quien representa su última carta para seguir viviendo del erario: Beatriz Paredes. Porque en caso de perder, van a ser unos floreros en la contienda de 2024.

Hay que recordar que no tienen liderazgo en Ciudad de México, ni en los otros estados donde habrá elecciones estatales que se disputarán el año próximo.

En caso de que Movimiento Ciudadano no participe en ninguna coalición o alianza, el PRI corre el riesgo de convertirse en la cuarta fuerza política del país, rozando los números del Partido Verde y del Partido del Trabajo. De ser así, ya le podríamos ir cantando las golondrinas.

Beatriz Paredes representa las viejas fuerzas del PRI, el obrero, campesino, popular y con un toque de visión de izquierda, por su simpatía social demócrata.

Esta semana será definitoria para el tricolor y tendrá que echar toda la carne al asador si quiere colarse y alcanzar hueso con las plurinominales.

Ojo, la semana pasada el INE publicó la lista de personas empadronadas a los partidos políticos y resulta que el PRI le triplete a los afiliados a Acción Nacional con más de un millón en sus filas.

Algunos sospechan que en la consulta ciudadana para definir al abanderado, podría haber una sorpresa, pues si alguien sabe movilizar a sus bases es el tricolor.

Por lo pronto, el PRD, para salvar su registro, decidió sumarse a Xóchitl Gálvez, y esto, por supuesto, no le gustó nada al partido que maneja a su antojo Alito Moreno.

En caso de dar una sorpresa con Beatriz —algo que se ve poco probable—, el PRD tendría también sus días contados. Aquí es donde digo, no se peleen entre hermanos! Jajajaja.

En el baúl: La semana pasada la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, rindió su tradicional informe mensual sobre la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Durante la conferencia, la funcionaria quiso defender los libros de texto del Gobierno federal argumentando que no había en la historia contenido más feminista y con perspectiva de género que el de los libros de la Cuarta Transformación. El problema es que, no supo dar ni un solo ejemplo ni una sola página ni un solo tema, en el que los libros dieran cátedra de feminismo y perspectiva de género. Que alguien le avise a sus asesores.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!