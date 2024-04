Retrasos en la Línea 1

Como si no fueran suficientes los retrasos en el subterráneo, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México presenta graves demoras en la modernización a la que es sometida. Le platico.

Fuentes al interior del Metro me cuentan que la empresa encargada, China Railway Construction Corporation (CRCC), ha completado sólo el 37% del proyecto. Este avance es alarmantemente bajo, considerando los plazos que se acordaron para la culminación de las obras.

La raíz de estos retrasos parece ser financiera. A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México ha cumplido con sus compromisos de pago hacia CRCC, la empresa china ha fallado en redistribuir estos fondos a las empresas mexicanas subcontratadas.

Y esas compañías subcontratadas tienen bajo su responsabilidad tareas importantísimas que van desde la impermeabilización de paredes hasta la modernización de andenes y la instalación de infraestructura de Internet.

La falta de dinero constante y sonante ha paralizado varios frentes de trabajo, interrumpiendo directamente el avance de la modernización.

Las filiales como China Railway Corporation Co. LTD, China Railway Construction Corporation Barrau 19, CRRC Locomotive Co., entre otras, han expresado su frustración y ya le dijeron a los chinos que está bien que se cuelguen, pero que no se columpien.

La consecuencia de estos retrasos va más allá de la infraestructura; afecta diariamente a miles de pasajeros que dependen de la Línea 1 para trasladarse entre las estaciones de Pantitlán y Observatorio.

Ante esta situación, los empresarios afectados han solicitado la intervención urgente de las autoridades para garantizar que CRCC libere los fondos necesarios para concluir las obras. Las autoridades han acusado de recibido, sobre todo por tratarse de un año electoral.

¿Cuándo abre la Línea 1 del Metro en la Ciudad de México? La incertidumbre rodea la fecha de finalización de la misma. Aunque el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, ha marcado septiembre de 2024 como plazo límite para la reapertura, los persistentes retrasos y la gestión ineficiente por parte de CRCC plantean aún muchas dudas sobre la viabilidad de cumplir con esta fecha.

No vaya siendo que por las prisas hagan mal la chamba y se les descarrile el tren, como ya tristemente es casi una costumbre con estos gobiernos.

En el baúl. Este fin de semana hubo una reunión de morenos donde se llevó a la mesa una alternativa para subir unos puntitos más en una elección que ya dan por perdida… la de Coyoacán. La conclusión a la que llegaron los guindas fue una: llevar acusaciones de violencia a la mesa, presentar denuncias y luego hacerse las víctimas. La dirigencia de Morena en la CDMX y su equipo en Coyoacán acordaron la ruta de la provocación, sembrar gente y reventar eventos de Giovani Gutiérrez. Ya hubo un caso en la colonia Del Carmen, otro en Pedregal de Santo Domingo y quieren seguir así, pero ahora en donde ya tienen merma en las preferencias, en Culhuacán, que son vecinos de Iztapalapa.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!