Así Zacatecas

Las autoridades electorales no cambiarán el discurso en cuanto a que la jornada del próximo 2 de junio saldrá bien y de buenas. La semana pasada las y los consejeros electorales incluso cerraron filas para descartar una narco elección.

Pero hay situaciones, zonas y estados del país que, si bien no alcanzarían para anular la elección, si se están convirtiendo en un dolor de cabeza para el árbitro electoral.

Uno de esos casos es Zacatecas. La entidad se encuentra en el centro de las preocupaciones debido a que no sólo está el tema de la inseguridad, sino también cuestiones que tienen que ver con acuerdos y dinero para operar la elección.

En materia de seguridad, es la entidad donde los Capacitadores y Asistentes Electorales, ésos que van a tocar la puerta de quienes serán funcionarios de casilla, han tenido que implementar protocolos como no recorrer las calles a ciertas horas o incluso generar una línea directa de emergencia.

Es uno de los estados donde el INE seguirá —vía cámaras de seguridad pública— el recorrido de autos oficiales y hasta de los paquetes con la papelería electoral.

En materia de dinero, el Organismo Público Local, encargado de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, está en una situación muy grave, según me cuentan, por la falta de presupuesto para pagar a funcionarios, para la renta de bodegas, así como de vehículos que se usan en toda la organización electoral.

Lo peor, dicen, es que el Gobierno no les ha querido abrir la cartera para las ampliaciones solicitadas. ¿Será a propósito? Uno podría pensar que sí, porque pláticas y supuestos acuerdos ya ha habido muchas, la realidad, me platican mis fuentes en estas cloacas, es que esas charlas no han sido fructíferas.

El otro rubro es la falta de firmas para que, el día de la elección, las casillas se puedan instalar en espacios públicos como escuelas, parques, etcétera…

De acuerdo con cifras del INE, el 54 por ciento del total de los más de 170 mil centros de votación se instalarán en escuelas, pero los acuerdos para que así sea, al menos en Zacatecas, por alguna razón, se encuentran entrampadas a dos meses de llevarse a cabo la jornada electoral.

Así que la cosa en aquel estado administrado por los Monreal no está sencilla para las autoridades electorales que tendrán que ingeniárselas para organizar la que llaman “la elección más grande de la historia”.

Ya veremos sí a 2 meses de llevarse a cabo los comicios, se logran organizar.

En el baúl. Comenzaron las campañas electorales para renovar alcaldías y el Congreso capitalino. Ayer me di una vuelta por el arranque de campaña de las dos principales coaliciones que están peleándose el poder y hay que ver a las fichitas y personajes que cambiaron de colores, de siglas, de cargo, y que hoy quieren saltar como chapulines de uno a otro. Nos llevaría varias columnas de este espacio Duendesco poder hablar de ellos… por eso mejor le recomiendo que cuando vaya a votar, simplemente le eche un ojo al que quiere ser su alcalde o diputado, los que robaron ayer, le van a prometer la luna y las estrellas hoy. ¡Cínicos!

Basta por ahora, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeeee!